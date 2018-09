Trúng số triệu đô nhờ chiếc bánh quy

Một cụ bà ở Mỹ trúng thưởng 2 triệu USD nhờ dãy số tìm được trong một 'chiếc bánh may mắn'.

Emma Duvoll nhận giải hai triệu USD. Ảnh: New York Lottery

Bà Emma Duvoll, 75 tuổi, mua vé số sau khi dùng bữa tối tại một nhà hàng hôm 1/2. Bà chọn các con số 5, 12, 15, 27 và 38, theo mảnh giấy tìm thấy trong món bánh may mắn. "Bánh may mắn" là món tráng miệng có giấu một mẩu giấy bên trong, mỗi mẩu giấy đề một câu ngạn ngữ hoặc những con số bất kỳ.

Cụ bà sống ở thành phố New York cho biết bà "rất ngạc nhiên và vui mừng" khi biết tin mình trúng giải. "Tôi chẳng nói cho ai biết", Duvoll kể với New York Post. "Tôi cất tờ vé ở một nơi an toàn".

Theo Metro, tờ vé của Duvoll chỉ cần thêm số 7 là thắng giải 193 triệu USD. Sau khi nghe tin, người chủ tiệm ăn nơi bán chiếc bánh bày tỏ sự vui mừng và đùa rằng họ đáng được hưởng 20% số tiền thưởng.

Bà Duvoll nhận giải hôm 6/2. Bà dự định đầu tư số tiền hai triệu USD và sẽ trích một phần nhỏ để đi du lịch Thụy Sĩ.

Vào năm 2005, 110 người Mỹ từng trúng xổ số nhờ những mẩu giấy ẩn trong "bánh may mắn" và mỗi người nhận được 100.000 USD.

Trần Trang