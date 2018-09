Trùm lừa mua bán thiên thạch có 23 vợ và 31 con

Qua 16 năm lừa bán thiên thạch, trùm lừa Lê Văn Huy đã bỏ túi hơn 200 tỷ đồng, thay đổi thân phận và có tới 23 vợ cùng 31 người con.

Ngày 3/12, Đại tá Đoàn Văn Hoa, Cục phó Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Bộ Công an (C52B) cho biết vừa bắt giữ Lê Văn Huy (48 tuổi, hộ khẩu tỉnh Bình Thuận) để điều tra về hành vi lừa đảo mua bán thiên thạch với số tiền lên đến hơn 200 tỷ đồng.

Bước đầu, Huy thừa nhận từ năm 1998 đến nay đã cùng các “chân rết” lừa đảo hàng trăm người tại nhiều tỉnh, thành. Huy liên tục đổi chỗ ở và địa chỉ thường trú ở TP HCM, Lâm Đồng, Bình Thuận, Đồng Nai, Campuchia, Lào, Thái Lan… với các tên khác như Hai Trị, Hai Tấn, Ba Tấn, Mười Tấn… Trong quá trình thay đổi chỗ ở, Huy đã có tổng cộng 23 người vợ, 31 người con.

Để tạo vỏ bọc cho mình, Huy mở các công ty chuyên kinh doanh vàng bạc, đá quý, đá phong thủy, thiên thạch… Huy huấn luyện cho các “chân rết” thủ thuật lừa đảo, mắt xích tại địa bàn nào bị công an bắt thì Huy bỏ nơi đó, không hoạt động nữa. Mỗi lần di chuyển, Huy dùng 3 ôtô và thay đổi xe liên tục khiến các trinh sát không biết hắn đi xe nào, với ai, bao nhiêu người…

Đầu năm nay, một đệ tử tên Dũng của trùm lừa đảo này bị Công an tỉnh Ninh Thuận bắt vì lừa đảo bán thiên thạch. Dũng khai, Huy thường xuyên qua Campuchia đánh bạc, có lần thua bạc 500.000 USD, Huy bắt đệ tử này lại cho sòng bạc làm con tin. Huy đang hoàn tất thủ tục cưới một cô vợ ở Campuchia để sang đó ở tránh sự truy đuổi của công an.

Để truy bắt tên trùm, Bộ Công an thành lâp ban chuyên án gồm nhiều đơn vị công an các tỉnh, thành do Đại tá Đoàn Văn Hoa làm trưởng ban.

Tối 15/11, nắm được Huy sẽ rời TP HCM sang Campuchia qua cửa khẩu Tịnh Biên (An Giang) nên ban chuyên án giăng lưới, đón lõng. Khi xe của Huy lên phà Vàm Cống (Đồng Tháp) sang An Giang, các trinh sát đã ập đến bắt gọn.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Cơ quan công an cũng đang tìm kiếm các nạn nhân của Lê Văn Huy, tiếp nhận thông tin tại cơ quan điều tra Bộ Công an (258 Nguyễn Trãi, quận 1, TP HCM).

Theo Pháp Luật TP HCM