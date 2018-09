Trộm tác phẩm của cố danh họa để làm 'kỷ niệm'

Do quen với họa sĩ Lê Bá Đảng nên sau khi ông qua đời, người đàn ông 54 tuổi tới trung tâm nghệ thuật, lấy cắp bức phù điêu của họa sĩ làm kỷ niệm.

Ngày 16/3, Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) đã tìm thấy bức phù điêu bằng gốm của cố họa sĩ Lê Bá Đảng bị đánh cắp hai hôm trước.

Bức phù điêu bằng gốm (ảnh nhỏ) và Trung tâm nghệ thuật Lê Bá Đảng nơi bị mất cắp.

Theo bà Đinh Thị Hoài Trai - Giám đốc Trung tâm nghệ thuật Lê Bá Đảng - tác phẩm phù điêu bằng gốm, cao 19 cm, rộng 28 cm được trưng bày trên giá ở tầng hai, được cố hoạ sĩ thực hiện tại làng cổ Phước Tích nhiều năm trước trong chuyến về nước.

Sau gần 4 giờ điều tra, qua camera an ninh, công an đã mời nghi can ngụ tại đường Bùi Thị Xuân (TP Huế) lên làm việc và thu giữ được hiện vật.

Khai với cơ quan điều tra, người đàn ông 54 tuổi cho biết có mối quan hệ với danh họa Lê Bá Đảng và từng được họa sĩ tặng tranh. Nghe tin họa sĩ qua đời, do muốn có một kỷ vật nên ông ta đã lấy bức phù điêu này.

Họa sĩ Lê Bá Đảng sinh ngày 27/6/1921, tại làng Bích La Đông (xã Triệu Đông, Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), mất ngày 7/3/2015 tại Paris (Pháp). Ông từng học tại Học viện nghệ thuật Toulouse và là họa sĩ Việt Nam thành danh trên đất Pháp. Năm 1989, ông nhận được giải thưởng "Nghệ sĩ có tài năng lớn và tư tưởng nhân đạo" do Viện quốc tế Saint - Louis của Mỹ trao tặng. Năm 1994, ông được nhà nước Pháp tặng huân chương Văn hóa nghệ thuật Pháp. Năm 2006, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đồng ý xây dựng Trung tâm nghệ thuật Lê Bá Đảng để làm nơi tổ chức các hoạt động triển lãm nghệ thuật.

VnExpress