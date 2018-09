Trộm 'khoắng' phòng bí thư, chủ tịch huyện ở Thanh Hoá

Nhiều phòng làm việc trong đó có phòng bí thư, chủ tịch huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hoá) bị kẻ gian đột nhập đánh cắp tiền.

Ngày 24/8, Công an huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hoá) khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ trộm đột nhập nhiều phòng làm việc ở hai cơ quan Huyện uỷ và UBND huyện này.

Theo lãnh đạo huyện, sáng nay khi cán bộ đến công sở thì phát hiện nhiều phòng làm việc bị cạy cửa, kẻ gian đột nhập vào bên trong lấy đi một số tài sản có giá trị. Con số mất mát chính thức chưa được công bố.

Kẻ gian đột nhập nhiều phòng làm việc ở Huyện uỷ Vĩnh Lộc. Ảnh: Lam Sơn.

Tại trụ sở Huyện uỷ Vĩnh Lộc, có tổng cộng 6 phòng làm việc bị đột nhập trong đó có phòng Bí thư Mai Xuân Bình, Phó bí thư, Trưởng ban Tổ chức, Trưởng ban Tuyên giáo và phòng Tài vụ. Kẻ gian đã lấy đi một số tiền bạc và vật dụng có giá trị. Riêng phòng Tài vụ bị phá két sắt lấy đi toàn bộ tiền mặt.

Cùng thời điểm, trụ sở UBND huyện Vĩnh Lộc cũng bị đột nhập nhiều phòng trong đó phòng Chủ tịch UBND huyện Vũ Thị Hương. Phòng làm việc của bà Hương bị phá cửa kính chắn gió. Kẻ gian vào bên trong lục lọi, tìm kiếm và lấy đi một số vật dụng quý, tiền bạc.

Phòng phó chủ tịch UBND huyện cũng bị trộm viếng thăm. Phòng kế toán, kho - quỹ nằm ngay mặt tiền nên kẻ gian không dám cạy phá.

Chiều cùng ngày, các phòng ban vẫn đang kiểm kê tài liệu, đồ đạc, tiền bạc để trình báo cơ quan điều tra.

“Kẻ gian lục lọi phòng tôi lấy đi một ít tiền lẻ, các tài liệu không mất mát gì”, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lộc Mai Xuân Bình nói và cho hay ông mới nhận nhiệm vụ nên phòng không có nhiều tài sản đáng giá. “Chúng tôi đang phối hợp với cơ quan điều tra giải quyết sự việc”, ông Bình nói thêm.

Một số phòng làm việc bị phá hỏng cửa. Ảnh: Lam Sơn.

Theo lãnh đạo huyện Vĩnh Lộc, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, tối qua trên địa bàn có mưa to. Huyện ủy và UBND huyện chỉ có một bảo vệ, không phát hiện khi kẻ gian đột nhập. Hai cơ quan này cũng không có hệ thống camera an ninh.