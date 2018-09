Triệu phú lâm cảnh nợ nần vì cưu mang 75 đứa trẻ

Một nữ triệu phú Trung Quốc trở thành con nợ kể từ khi nhận nuôi 75 đứa trẻ và bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư.

Nữ triệu phú một thời lâm cảnh nợ nần vì nhận nuôi quá nhiều đứa trẻ. Ảnh: Chinadp.net.cn

Li Li Juan, 46 tuổi, đến từ tỉnh Hồ Bắc, trở thành triệu phú vào những năm 1980 nhờ công việc kinh doanh của công ty sản xuất quần áo do cô điều hành gặp thuận lợi.

Trong khoảng 20 năm sau đó, Li nhận nuôi 75 đứa trẻ bị bỏ rơi, phần lớn chúng bị gia đình vứt bỏ do ốm đau hoặc khuyết tật cơ thể. Những bé còn lại không may mất cha mẹ do thảm họa mỏ than hoặc những tai nạn đau lòng khác.

Mấy năm đầu, Li dùng số tiền lãi từ việc đầu tư vào hoạt động khai thác mỏ quặng sắt cũng như tiền tiết kiệm từ công ty may mặc để nuôi sống lũ trẻ. Nhưng đến năm 2008, mỏ quặng bị phá hủy do quá trình phát triển đô thị, khiến nguồn thu nhập chính của Li bị cắt giảm. Bà bắt đầu bán hết các tài sản và vật dụng có giá trị để có tiền tiếp tục cưu mang các bé.

Đến mùa đông năm 2011, Li bị chẩn đoán đang ở giai đoạn đầu ung thư bạch huyết. Bà nằm trong bệnh viện khoảng 7 ngày trước khi về nhà. Nữ triệu phú một thời nói rằng chi phí điều trị quá lớn, và bà muốn dành số tiền đó để nuôi các con hơn.

Với số lượng con nuôi quá đông, chỉ trong một thời gian ngắn số tiền mà Li có được cũng cạn kiệt. Từ năm 2011, sinh hoạt phí hàng tháng để nuôi dưỡng trẻ mồ côi, bỏ rơi vượt quá số tiền thu vào. Tuy được bạn bè và người thân giúp đỡ, cũng như tiền quên góp từ các tổ chức từ thiện, bà Li vẫn không thể cáng đáng nổi. Hiện tại, số tiền mà bà mắc nợ người khác đã lên tới 2 triệu nhân dân tệ (hơn 320.000 USD).

Theo Shanghaiist, tuy là "mẹ" của 75 đứa con nuôi, nhưng con trai ruột của bà Li là Xiao Wen lại từ chối không chịu gặp mặt mẹ đã 10 năm nay.

Năm 2004, Xiao Wen bị thương nặng ở cột sống và phải tiến hành phẫu thuật. Tuy nhiên, lúc đó, bà Li không thể có mặt bên cạnh con vì đang phải đưa một đứa con nuôi mắc chứng tràn dịch não tới Thượng Hải để phẫu thuật lần thứ hai. Lúc ra viện, Xiao Wen đã rất thất vọng và không chịu nhìn mặt mẹ. Sau đó, Xiao được điều trị vật lý trị liệu và bà nội là người chăm sóc chính cho anh. Dù nhiều năm trôi qua, mối quan hệ của hai mẹ con vẫn rất căng thẳng. Li nói rằng chính vì con trai mà bà mới muốn nhận nuôi thêm nhều bé mồ côi hay bị cha mẹ bỏ rơi.

Hướng Dương