Triệt phá đường dây người mẫu bán dâm nghìn đô

Lộc tổ chức đường dây mại dâm cao cấp do các người mẫu của mình bán dâm cho các đại gia với giá ít nhất 1.000 USD một lần.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP HCM vừa triệt phá một đường dây môi giới mại dâm cao cấp, do các người mẫu bán dâm với giá hàng nghìn USD một lượt. Đường dây này do Lê Bảo Lộc (42 tuổi, ngụ quận 5) cầm đầu. Ngoài ra, có 4 người mẫu, chân dài khác cũng bị bắt giữ về hành vi môi giới mại dâm.

Đây là chuyên án do Đội phòng ngừa đấu tranh tội phạm về tệ nạn xã hội và mua bán người thuộc PC45 đã xác lập trong một thời gian dài. Qua quá trình theo dõi, công an phát hiện Lê Bảo Lộc vừa là đạo diễn, vừa làm chủ một công ty người mẫu. Tuy nhiên Lộc đã tổ chức đường dây mại dâm cao cấp cho chính các người mẫu của mình bán dâm cho các đại gia với giá ít nhất 1.000 USD một lần. Trong đó, Lộc được hưởng 20% trên số tiền bán dâm của các người mẫu.

Cách đây ít ngày, tưởng con gái mất tích, gia đình Diệu Hiền đã trình báo công an.

Ngày 7/4, phát hiện Lộc điều các người mẫu của mình đi bán dâm cho khách, nên các trinh sát đội 5, PC45 đã đồng loạt ập vào 3 khách sạn trên địa bàn quận 1 và huyện Bình Chánh, TP HCM. Tại các khách sạn này, công an đã bắt quả tang nhiều cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Từ lời khai của những người này, công an đã tiến hành bắt khẩn cấp Lê Bảo Lộc về hành vi môi giới mại dâm.

Đồng thời, các trinh sát đã tiến hành bắt giữ 4 người mẫu khác có liên quan đến đường dây môi giới mại dâm của Lộc gồm: Nguyễn Thị Hải Yến (25 tuổi, thường gọi là Châu Hải Yến), Lê Thị Bảo Trân (26 tuổi), Lê Thị Diệu Hiền (23 tuổi, quê Nha Trang) và Đặng Thị Ánh Đào (24 tuổi).

Vừa qua, do không biết các người mẫu này tham gia đường dây mua bán dâm và bị công an bắt giữ, nên gia đình các người mẫu tưởng con mình bị mất tích và đến cơ quan công an một số địa phương trình báo.

Châu Hải Yến cũng được gia đình và bạn bè ráo riết đăng tin kìm nhiều ngày qua.

Trong đó, gia đình của người mẫu Châu Hải Yến (tên thật là Nguyễn Thị Hải Yến, 25 tuổi, quê Tiền Giang), cho biết vào chiều 7/4, Yến nhận được điện thoại của một người tên Lâm kêu đi làm người mẫu chụp ảnh ở quận 4. Khi đi Yến chạy xe SH, tuy nhiên sau đó gia đình Yến đã hoàn toàn không liên lạc được. Theo thông tin gia đình và bạn bè Châu Hải Yến cung cấp, Yến từng góp mặt trong một số bộ phim, tham gia chụp ảnh tự do, và tham gia một số buổi trình diễn thời trang.

Đối với Lê Thị Diệu Hiền, cũng từ chiều 7/4, gia đình và bạn bè của Hiền đều không thể liên lạc được. Gia đình Diệu Hiền cho biết hiện Hiền đang học một trường trung cấp dược trên địa bàn TP HCM, ngoài ra Hiền còn tham gia làm người mẫu cho các sự kiện, và làm PG.

Hiện phòng PC45 đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án này.

Theo Pháp Luật TP HCM