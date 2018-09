Trẻ tử vong sau khi uống thuốc giun

Sau khi uống thuốc tẩy giun tại trường, một số trẻ mầm non bị đau bụng, buồn nôn phải cấp cứu, một cháu tử vong sau đó.

Chiều 16/5, ông Lữ Thanh Hà, Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện miền núi Quế Phong (Nghệ An), cho biết 12 học sinh trường mầm non xã Nậm Nhoóng (huyện Quế Phong) nhập viện cấp cứu và điều trị sau khi uống tẩy giun đều đã xuất viện trở về nhà. Riêng cháu Nông Thị Yên (5 tuổi) đã tử vong thì Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An cùng với Trung tâm Phòng chống sốt rét, ký sinh trùng, côn trùng tỉnh Nghệ An và Trung tâm Y tế huyện Quế Phong đã tiến hành khám nghiệm tử thi, lấy mẫu giám định.

Trước đó, ngày 13/5, tại 3 điểm trường thuộc Trường Mầm non xã Nậm Nhoóng, Trạm Y tế xã Nậm Nhoóng phối hợp với trường Mầm non Nậm Nhoóng tổ chức cho các cháu học sinh mẫu giáo lớn uống thuốc tẩy giun.

Sau khi uống thuốc về nhà, 13 cháu có triệu chứng buồn nôn, đau bụng, ngất xỉu liền được gia đình đưa đi trạm y tế xã cấp cứu. Đến chiều tối 13/5, cháu Nông Thị Yên (5 tuổi, ngụ ở bản Ná Hốc I) tử vong. Hiện cơ quan Công an huyện Quế Phong đã niêm phong số thuốc tẩy giun còn lại để phục vụ công tác điều tra.

Sáng 14/5, đoàn công tác của phòng GD-ĐT, trung tâm y tế huyện Quế Phong đã xuống cơ sở để phối hợp tìm hiểu nguyên nhân vụ việc. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã tới thăm hỏi, động viên gia đình cháu Yên cũng như các cháu khác bị nghi ngộ độc khi uống thuốc tẩy giun.

Theo Pháp Luật TP HCM