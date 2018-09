Trẻ mầm non Trung Quốc nhập viện vì ăn gạo mốc, chân gà ôi thiu

Sau khi ăn thực phẩm kém chất lượng, 300 em nhỏ được đưa tới bệnh viện kiểm tra, trong đó 9 em gặp vấn đề về sức khỏe.

Trẻ em tại một trường mầm non ở tỉnh Hợp Phì, Trung Quốc. Ảnh minh họa: ECNS.

Tuần trước, phụ huynh có con học trường mầm non Tongxin, thuộc quận Cửu Giang, thành phố Vu Hồ, tỉnh An Huy, khiếu nại lên nhà chức trách rằng con của họ phải ăn chân gà hỏng với cơm mốc, nhiều rệp mối. Ngày 20/9, phụ huynh trường Dedebei cũng bày tỏ sự lo lắng về an toàn thực phẩm liên quan tới dầu ăn, thịt lợn và xúc xích mà con em họ ăn hàng ngày.

Liang Ailian, hiệu trưởng hai trường mầm non trên, vừa bị cảnh sát bắt giữ sau khi các em học sinh đổ bệnh do ăn phải thức ăn không đạt tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, theo Asia One.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 23/9, ông Fang Zhong, người đứng đầu quận Cửu Giang, cho hay khoảng 300 em nhỏ tại hai ngôi trường trên được đưa đến các bệnh viện ở tỉnh An Huy và tỉnh lân cận Giang Tô để kiểm tra sức khỏe. Dự kiến 600 em khác sẽ tiếp tục được đưa đi xét nghiệm trong tuần này.

Theo ông Fang, 9 học sinh được phát hiện gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng hiện đã trong tình trạng ổn định. Các chuyên gia cũng đã được mời tới để tiến hành thêm cuộc kiểm tra khác.

Nhà chức trách đã tịch thu nhiều thực phẩm hư hỏng tại hai trường mầm non trên, gồm hai chai giấm trắng quá hạn sử dụng, 7 bao gạo đang bị mối ăn và mốc cùng 6 túi xúc xích đóng gói. Các phòng lưu trữ và chế biến thức ăn ở hai ngôi trường trên đã bị đóng cửa.

Các mẫu thực phẩm đang được kiểm tra. Fang cho biết kết quả dự kiến được công bố vào 27/9.

Jiang Lan, giám đốc phòng kiểm tra thực phẩm, dược phẩm ở Vu Hồ, cho biết sau vụ việc này, chính quyền thành phố sẽ tiến hành kiểm tra, rà soát lại tình trạng an toàn thực phẩm tại tất cả trường học và trường mầm non, đặc biệt những trường mẫu giáo tư thuê dịch vụ nấu ăn bên ngoài.