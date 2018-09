'Trang Trần bị phạt hành chính là đủ răn đe'

Luật sư Phạm Thanh Bình cho rằng hành vi 'lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ' của Trang Trần chưa đến mức xử lý hình sự.

- Xin ông cho biết với hành vi như công an công bố, theo quy định pháp luật, Trang Trần sẽ bị xử lý thế nào?

Luật sư Phạm Thanh Bình.

- Theo công an quận Hoàn Kiếm, vào đêm 26/2 trong lúc công an xử phạt xe taxi đi vào phố cấm, người mẫu Trang Trần (khách đi xe) có hành vi lăng mạ, chống đối, thậm chí đánh trả công an nên có dấu hiệu của tội Chống người thi hành công vụ được quy định tại Bộ luật Hình sự, mức phạt tù có thể lên tới 3 năm.

Nhưng theo thông tin đã công bố, tôi thấy rằng hành vi của Trang Trần chưa đến mức phải xử lý bằng biện pháp hình sự. Sau khi bị tạm giữ, cô thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có lời xin lỗi công luận và những người thi hành công vụ bị xúc phạm… Do đó, theo tôi chỉ nên xử lý Trang Trần về mặt hành chính là đủ.

- Nếu xử lý hành chính, mức phạt sẽ thế nào?

- Trang Trần đã có hành vi Chống đối hoặc cản trở người thi hành công vụ thực hiện nhiệm vụ theo nghị định của Chính phủ. Do đó, nếu không bị xử lý hình sự thì Trang Trần cũng sẽ bị xử phạt hành chính. Còn với hành vi Có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ, có thể bị phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng.

- Thời hạn bao lâu cơ quan chức năng phải ra một quyết định xử lý cuối cùng với Trang Trần?

- Nếu chỉ bị xử phạt hành chính, Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm có thẩm quyền ra quyết định xử phạt. Thời hạn để người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trang Trần là 7 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 66 Luật xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên, nếu cơ quan chức năng cần xác minh để làm rõ vụ việc thì thời hạn ra quyết định có thể kéo dài đến 30 ngày.

Theo quy định của Bộ luật hình sự, hành vi Trang Trần thực hiện là tội phạm ít nghiêm trọng nên thời hạn điều tra kể từ khi khởi tố cho đến khi kết thúc không quá 2 tháng, nếu phức tạp có thể gia hạn điều tra một lần không quá 2 tháng. Thời hạn truy tố là 20 ngày, kể từ khi nhận được hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra. Thời hạn chuẩn bị xét xử là 30 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ vụ án, nếu phức tạp có thể gia hạn nhưng không quá 15 ngày. Thời hạn mở phiên tòa là 15 ngày, kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử. Trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn được kéo dài không quá 30 ngày.

Bảo Hà