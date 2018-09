Trắng đêm chờ nhận quyết định đình chỉ điều tra

Biết có quyết định đình chỉ điều tra, Đỡ suốt đêm không ngủ, mong trời sáng để đi nhận. Cậu không chờ câu xin lỗi, chỉ mong mọi việc diễn ra đúng luật.

Rạng sáng 26/5, Trần Văn Đỡ ở thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề (Sóc Trăng) đã chạy sang nhà Thạch Mươl nhờ chở ra TP Sóc Trăng nhận quyết định đình chỉ điều tra. Suốt đêm qua cậu không ngủ được khi nhận điện thoại của Công an Sóc Trăng về việc xác định mình không phạm tội giết xe ôm Lý Văn Dũng (44 tuổi).

Trần Văn Đỡ (phải) và Thạch Mươl vừa được đình chỉ điều tra. Rỡ nhanh chóng điện thoại về nhà thông báo cho mẹ biết tin vui. Ảnh: Phong Khê

Từ ngày tại ngoại đến nay 3 tháng, Đỡ lao vào việc kiếm tiền bằng nghề săn chuột, vác nước đá thuê gần nhà với tiền công hơn 100.000 đồng mợt ngày để kiếm tiền giúp mẹ già trị bệnh. Cậu không dám đi đâu xa vì lo cho số phận pháp lý của mình khi chưa được đình chỉ điều tra.

“Hôm qua nhận điện thoại của một anh công an kêu đi lấy quyết định đình chỉ điều tra, tôi báo với mọi người. Gia đình, hàng xóm xung quanh đến chúc mừng vui lắm. Đây là quyền lợi của mình nên không cần phải có giấy mời, sáng sớm nhờ Mươl chở đi gấp”, Đỡ chia sẻ và cho biết anh không mong chờ câu xin lỗi từ cơ quan điều tra cũng như kiện tụng đòi quyền lợi mà chỉ muốn mọi việc diễn ra theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

Cùng với Đỡ còn có Trần Hol và Thạch Sô Phách cũng nhận quyết định đình chỉ điều tra trong ngày. Sáng hôm qua, trước khi đi cả hai đã bỏ việc làm thuê và tự tin loan báo với hàng xóm rằng mình vô tội. “Có quyết định này tôi yên tâm đi làm ăn xa rồi. Mong sao đừng bị oan ức lần nữa”, Hol cho biết hai tháng qua mỗi ngày đi kéo lưới thu hoạch tôm mỗi ngày được 200.000 đồng. Còn Phách vừa làm xong thủ tục ly hôn với người vợ bỏ anh trong những ngày vướng lao lý để lấy chồng khác. Thanh niên này cũng đã tìm được tình yêu mới với cô công nhân thủy sản cảm thông với hoàn cảnh “gà trống nuôi con” của Phách.

Đối với Thạch Mươl, Khâu Sóc, Trần Cua cũng được đình chỉ điều tra hành vi giết người (bị khởi tố 10 tháng trước cùng với nhóm của Hol). Bạn gái của Đỡ là Nguyễn Thị Bé Diễm từng bị khởi tố, tạm giam về hành vi Không tố giác tội phạm cũng được đình chỉ điều tra.

Liên quan vụ án, Công an Sóc Trăng đã kết luận điều tra, chuyển VKS cùng cấp đề nghị truy tố Phan Thị Kim Xuyến (sinh ngày 11/1/1998, ngụ huyện Trần Đề) về tội Giết người và Cướp tài sản. Đồng phạm với Xuyến là Lê Mỹ Duyên (sinh ngày 28/4/2000, ngụ Kiên Giang) do lúc gây án chưa đủ 14 tuổi nên được đưa vào trường giáo dưỡng.

Theo cơ quan điều tra, sáng 6/7/2013 Công an Sóc Trăng nhận điện báo từ Công an huyện Trần Đề về vụ giết người chưa rõ nguyên nhân được phát hiện lúc 4h25 trên lộ nông thôn ở ấp Lâm Dồ, xã Đại Ân 2. Khám nghiệm hiện trường và tử thi nạn nhân Lý Văn Dũng (44 tuổi) xác định có dấu hiệu tội phạm giết người. Trong quá trình truy tìm thủ phạm, cơ quan Cảnh sát điều tra quyết định bắt tạm giam 7 nghi can để điều tra hành vi giết người và không tố giác tội phạm.

Bất ngờ ngày 18/12/2013, Duyên đến Công an xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh (TP HCM) đầu thú về hành vi giết anh Dũng với mục đích cướp tài sản, không có đồng bọn. Sau đó nghi can khai ra Xuyến và 3 ngày sau Xuyến ra đầu thú.

Khi ấy cơ quan tiến hành tố tụng còn nghi ngại, đặt ra khả năng 2 cô gái này nhận tội thay cho nhóm kia để chỉ bị xử lý nhẹ vì chưa thành niên. Qua thu thập chứng cứ, thì Duyên - Xuyến thực sự có liên quan trực tiếp đến vụ sát hại tài xế xe ôm Lý Văn Dũng và được Tổng cục cảnh sát cử điều tra viên có kinh nghiệm hỗ trợ điều tra.

Hol rất vui khi được xác định vô tội. Ảnh: Nhật Vy

Kết quả xác định Duyên - Xuyến thực hiện hành vi phạm tội, chứng cứ thuyết phục và logic hơn so với chứng cứ buộc tội nhóm của Hol. Tiếp tục xác minh cho thấy khả năng nhóm thanh niên này cùng thực hiện hành vi phạm tội là không có cơ sở. Từ đó, ngày 25/1 đến 26/2, cả 7 nghi can liên quan lần lượt được gia đình bảo lãnh và VKS cho tại ngoại.

Trong một báo cáo của Công an Sóc Trăng, một số sai sót trong quá trình điều tra vụ án là việc đánh giá chứng cứ của lực lượng điều tra lúc đầu còn lưỡng lự, chưa quyết đoán. Công tác chỉ đạo chưa sâu sát, còn tin theo cấp dưới báo cáo, không thực hiện hết các biện pháp điều tra theo quy trình phải làm. Nôn nóng muốn điều tra làm rõ vụ án, chỉ tập trung đến chứng cứ buộc tội, ít quan tâm đến chứng cứ gỡ tội khiến việc bắt, khởi tố, tạm giam vội vàng, thiếu căn cứ dẫn đến oan sai.

"Qua thanh tra, kiểm tra chưa phát hiện có động cơ cá nhân, không có tiêu cực và không cơ sở cho rằng có hành vi bạo lực, đánh đập bị can", báo cáo nêu.

Hiện Công an Sóc Trăng đang tập trung kiểm điểm, xác định vai trò, trách nhiệm và sai phạm từ Thủ trưởng cơ quan điều tra đến điều tra viên và các cán bộ, chiến sĩ liên quan với quan điểm thẳng thắn, nhìn nhận sự thật, không bao che dấu diếm. Cán bộ nào sai tới đâu đang tự phong hình thức kỷ luật tương xứng để Đảng ủy Công an Sóc Trăng xem xét cho ý kiến.

“Qua vụ việc này, Giám đốc Công an Sóc Trăng chỉ đạo toàn lực lượng công an tỉnh, nhất là khối điều tra cần rút kinh nghiệm nghiêm túc, xem đây là bài học để không vấp phải”, báo cáo nêu.

Nhật Vy - Phong Khê