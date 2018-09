Trạm xăng cháy vì tài xế bơm xăng không tắt động cơ xe

Vòi bơm cháy, vị khách vội rút vòi khiến xăng bắn ra nền nhà, cháy lan rộng hơn.

Cháy trạm xăng vì tài xế dừng xe bơm xăng không tắt động cơ

Theo World of Buzz, vụ cháy xảy ra tại trạm xăng ở thành phố Ipoh, phía tây bắc Malaysia, hôm 28/3. Đoạn video được chia sẻ lên trang Facebook "We Are Malaysians" cho thấy một tài xế điều khiển ôtô của mình vào trạm để bơm xăng.

Người này và một người khác sau đó bước ra ngoài nhưng lại không tắt động cơ chiếc xe hơi. Vài phút sau khi tài xế bơm xăng, chiếc vòi bơm đột nhiên bốc cháy. Quá hoảng sợ, anh ta lập tức kéo vòi ra khỏi xe, khiến xăng bị bắn ra giữa nền nhà, khiến cháy lan rộng hơn.

May mắn là lửa đã được dập tắt trước khi nó vượt ra ngoài tầm kiểm soát.

Nhiều người dùng mạng tỏ ra giận dữ sau khi xem đoạn video trên, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phải tắt hết động cơ trước khi bơm xăng.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra cháy ở trạm xăng do quên tắt máy. Hồi năm 2016, một người phụ nữ 25 tuổi ở Kuala Lumpur đã bị bỏng 60% cơ thể do sử dụng điện thoại trong lúc bơm xăng, gây cháy nổ lớn. Theo các nhà chức trách, một tia lửa từ máy bơm xăng đã kích hoạt phản ứng với điện thoại di động của cô và gây ra vụ nổ.