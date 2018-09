'Tôi bất lực nhìn 2 cháu ruột cháy như ngọn đuốc'

Bế thốc đứa cháu 3 tuổi ra ngoài, anh Dạng thắt lòng khi đứa cháu lớn cũng đang cháy thét sau lưng: 'Còn con nữa chú ơi, nóng quá...'.

3 cỗ quan tài nằm song song, khói hương nghi ngút cùng với những ánh mắt đau đớn của người thân ở khắp nơi trong căn nhà tuềnh toàng của anh Ngô Tấn Lực (39 tuổi) ở ấp 5 xã Tân Khai (huyện Hớn Quản, Bình Phước). Cái chết thảm thương và đột ngột của 3 mẹ con chị Hoàng Thị Mai Lan (28 tuổi, vợ anh Lực) và hai con trai Ngô Hoàng Lâm (5 tuổi), Ngô Hoàng Lợi (3 tuổi) khiến rất nhiều bạn bè, hàng xóm bàng hoàng, xót xa.

Bần thần ngồi trong góc nhà với những vết băng bó vì bị bỏng ở tay và chân, anh Ngô Văn Dạng (em trai anh Lực) buồn rầu cho biết anh là người đầu tiên phát hiện sự việc. Khoảng 9h30 ngày 20/9, anh Dạng rùng mình vì con ấp đang yên ắng bỗng vang lên tiếng nổ kinh hoàng. Chưa kịp định thần, anh nghe thấy tiếng khóc thét của hai đứa cháu từ nhà anh trai cách đó không xa

“Khi vợ chồng tôi chạy sang tới nơi thì một cảnh tượng kinh hoàng đập vào trước mắt. Cả chị dâu tôi và hai cháu nhỏ như ba ngọn đuốc sống đang quằn quại trong buồng ngủ. Chăn màn, áo quần, ghế nhựa, quạt đều bốc cháy ngùn ngụt", anh Dạng kể. "Tôi xông vào dập lửa rồi bế thốc cháu Lợi ra ngoài mặc cho ngọn lửa táp cháy đầy tay mình”.

Khi anh vừa quay lưng, đứa cháu lớn - bé Lâm, kêu thảm thiết: “Chú ơi cứu con. Còn con nữa chú ơi. Nóng quá chú ơi". Chạy được khoảng 3 m thì cháu bé ngã quỵ xuống giữa nhà. “Thấy cháu như thế mà tôi không làm được gì. Tôi không thể thả bé Lợi xuống đống lửa được”, anh Dạng bật khóc.

Cùng lúc này, dân làng nghe tiếng kêu cứu của vợ chồng anh Dạng cũng vội vàng chạy tới dập lửa và cùng đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị Lan và hai con trai đã không thể qua khỏi sau một ngày điều trị.

Ngồi lặng lẽ, thỉnh thoảng lại nhìn di ảnh của các con, anh Lực trông như người mất hồn khi không còn nước mắt để khóc vợ và 2 con. Còn ông Ngô Văn Lô (78 tuổi, cha anh Lực), từ hôm hay tin con dâu và các cháu nội lâm nạn, cũng chẳng ăn uống gì. “Thằng Lâm và Lợi đi đâu rồi, sao không về chơi với ông. Thường ngày tụi nó vẫn hay sang nhà ông chơi kia mà”, ông tự hỏi mình mà khiến mọi người xung quanh khóc theo.

Không đủ sức chịu đựng như những người đàn ông trong gia đình, bà Nguyễn Thị Nguyệt, 77 tuổi, bà nội hai đứa trẻ ngất lịm.

Lần lượt 3 mẹ con chị Lan được đưa về nhà mai táng. Ảnh: Chế Bắc

Ngồi trong góc khuất của ngôi nhà nhỏ là bà Nguyễn Thị Từ, bà ngoại của hai bé. Bà mới từ quê Nghệ An vào ở Bình Dương để chăm sóc con gái nhỏ sắp sinh, chưa kịp lên thăm con gái lớn và các cháu ở Bình Phước thì sự việc xảy ra.

Bà cho biết gia đình con gái rất nghèo. Từ ngày lấy chồng, sinh con, chị Lan chỉ một lần về quê thăm gia đình. Rất nhớ con cháu nhưng bà cũng không có điều kiện vào. Mấy hôm trước chị Lan gọi điện hỏi khi nào lên Bình Phước thăm hai cháu vì chúng rất nhớ bà. Chị còn hứa khi nào bà về quê sẽ cho hai cháu cùng về chung.

“Con ơi, sao con khổ thế. Sao con bỏ mẹ mà đi hả con ơi. Hai cháu ơi sao không đợi bà lên chơi cùng các cháu. Sao không đợi bà gặp lại hai cháu chỉ một lần thôi”, bà Từ lại bật khóc, từng tiếng đứt đoạn.

Những người hàng xóm cho hay, gia cảnh của gia đình anh Lực rất khó khăn. Ngoài việc đi cạo mủ cao su thuê, hàng ngày anh tận dụng thời gian còn lại đi làm mướn kiếm thêm tiền nuôi các con ăn học. Cũng vì nghèo nên hai vợ chồng anh cũng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau vì chuyện tiền bạc.

“Với hàng xóm thì gia đình anh Lực sống rất hòa đồng, không mất lòng ai. Trước khi xảy ra sự việc, họ đã cãi nhau rất lớn về chuyện nợ nần tiền đóng học cho con vào năm học mới”, một người hàng xóm gần nhà anh Lực nói.

Trao đổi với VnExpress, trung tá Lê Đức Hiền, Trưởng Công an xã Tân Khai cho biết, ngay sau khi vụ án xảy ra, công an xã đã phối hợp với công an huyện Hớn Quản khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Hiện trường vụ án cho thấy, trước khi xảy ra vụ nổ, bình gas lớn ở dưới bếp đã được đưa lên phòng ngủ. Trong phòng còn nồng nặc mùi xăng của chiếc xe máy chưa kịp đậy nắp bình xăng... Đặc biệt, toàn bộ những tấm hình cưới của gia đình nạn nhân bị lục tung, trong đó có một tấm hình cưới chụp hai vợ chồng bị vỡ nát.

Theo ông Hiền, việc mâu thuẫn giữa vợ chồng anh Lực là có thật. Tại cơ quan điều tra, bà Nguyệt, mẹ anh Lực, cũng thừa nhận vợ chồng con trai thường xảy ra mâu thuẫn. Buổi sáng xảy ra vụ việc, trước khi anh Lực đi làm, hai vợ chồng cũng cãi nhau rất lớn tiếng.

"Từ những chứng cứ thu thập được cho thấy, rất có thể đây là một vụ tự tử. Có khả năng nạn nhân đã sắp đặt từ trước, tự bê bình gas lên rồi mở nắp xăng xe máy ra lấy xăng, sau đó quấn chăn lên người hai con rồi cùng tự sát", ông Hiền nói.

Theo VnExpress