Tội ác của thầy tu trẻ tuổi vướng mối tình trần tục

Vốn là một thầy tu nhưng Kim So Phia (sinh năm 1989, ngụ Châu Thành, Trà Vinh) lại vướng vào chuyện ái tình, để rồi phải mang án chung thân.

Kim So Phia đang được giam giữ tại Trại giam Bến Giá đóng trên địa bàn thị xã Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh). Lúc này, Phia đang chấp hành bản án tù chung thân về tội danh Giết người và Cướp tài sản. Quá trình phạm tội của Phia khá đặc biệt, đó là kết quả đáng buồn của một mối tình đầy ngang trái.

Phạm nhân Kim So Phia.

Theo phong tục của người đồng bào Khmer thì mọi đứa trẻ sau khi đủ 12 tuổi sẽ phải lên chùa đi tu “báo hiếu”. Cũng giống như bao bạn bè cùng trang lứa, Phia khi đó 13 tuổi cũng đã tự nguyện lên chùa đi tu với pháp danh Thanh Tâm.

Thông thường, thời gian tu “báo hiếu” sẽ diễn ra khoảng 3 năm thì được phép hoàn tục để trở về với cuộc sống đời thường. Nhưng Phia đã tự nguyện xin được ở lại cửa chùa để tiếp tục duyên tu hành của bản thân. Theo phạm nhân này chia sẻ thì lý do muốn kéo dài thời gian tu hành là do khi nương nhờ cửa Phật thấy tâm hồn mình thanh tịnh, an bình... Ngoài ra, khi ở chùa Phia còn có cơ hội được đi học, mở mang kiến thức nên quyết định tiếp tục theo nghiệp tu hành mong muốn rèn luyện bản thân.

Theo Phia kể lại, anh quen biết với nạn nhân khi đang theo học lớp bổ túc văn hóa tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Trà Vinh, đó là năm năm 2013, khi Phia đã có thời gian tu hành hơn 9 năm. Bình thường, mỗi lần đến lớp, Phia thường đi bằng xe ôm, nhưng hôm đó vì trời mưa khá to nên không bắt được xe. Từ sự giới thiệu của một người quen Phia đã có số điện thoại của Trần Thị Đình Ngân và nhờ Ngân chở đến lớp học. Sau ngày hôm đó, Ngân và Phia thường nhắn tin qua lại với nhau, một thời gian sau thì giữa hai bên nảy sinh tình cảm yêu đương.

Mối tình giữa thầy tu và cô gái kéo dài được vài tháng thì Phia có ý định dừng lại, mục đích là do Phia muốn chuyên tâm vào việc tu hành. Nhưng thực chất trong thời gian qua lại với Phia thì Ngân đã chót mang trong mình cốt nhục của người tình. Trái lại, Phia lại tỏ ra lạnh nhạt với Ngân nên cô gái nghi ngờ Phia “có mới nới cũ”. Vì vậy, khi thấy Phia có ý định trốn tránh trách nhiệm cô gái nhiều lần tìm lên chùa để gặp người yêu nhằm làm rõ trắng đen.

Tuy nhiên, lần nào Phia cũng tìm cách trốn tránh không chịu gặp mặt Ngân. Do bực tức về hành động tránh mặt mình của Phia nên Ngân đã nghĩ ra cách dùng áp lực từ mạng xã hội để Phia bị đuổi khỏi chùa, bắt buộc phải hoàn tục. Ngân đã lập một tài khoản Facebook ảo rồi tung lên đó những bức hình ghép mặt Phia với một số cô gái lạ, kèm theo đó là những lời lẽ cáo buộc rằng “Phia thân là người tu hành mà lại có quan hệ bất chính với nhiều cô gái. Nghiêm trọng hơn là còn làm cho một cô gái có thai nhưng lại chối bỏ trách nhiệm”. Chứng kiến những thông tin nhằm bôi nhọ thanh danh của mình, Phia cảm thấy lo lắng vì sẽ bị đuổi khỏi chùa nên đã hẹn gặp Ngân để thỏa thuận về chuyện tình cảm giữa hai người.

Khi gặp mặt người yêu, Ngân chỉ khóc lóc nói là rất yêu Phia và nhất quyết không chịu chia tay, nhất là lúc này cô đang mang trong mình cốt nhục của Phia nên muốn anh phải có trách nhiệm với đứa con trong bụng mình. Ngân cũng thừa nhận là mình cố tình bịa đặt ra những câu chuyện trên Facebook để Phia bị đuổi khỏi chùa, có như thế thì Phia mới hoàn tục và cưới cô làm vợ.

Trong lúc nói chuyện giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn cãi vã, tưởng Ngân chỉ hù dọa mình ai ngờ cô gái cuồng yêu đã chuẩn bị sẵn hung khí là một con dao để “đồng quy ư tận” với người yêu. Khi cảm thấy không thể thuyết phục được Phia thay đổi quyết định, Ngân đã rút dao ra xông vào định chém anh này. Phia đã nhanh tay đỡ được nhát dao, lúc này mọi dồn nén, chất chứa trong Phia bùng phát, vừa tức giận vì những chuyện Ngân bịa đặt trên Facebook, vừa lo sợ Ngân sẽ mang chuyện cái thai rêu rao ra ngoài nên Phia đã không thể kiềm chế nổi. Trong cơn cuồng nộ, Phia đã dùng tay siết cổ người yêu cho đến khi cô gái tắt thở mới thôi.

Sau khi gây án, phát hiện Ngân đã tắt thở, Phia vô cùng hoảng hốt nên đã tìm cách chôn xác Ngân ngay tại ngôi chùa. Để xóa dấu vết hòng lấp liếm cho hành động phạm tội của mình, Phia đã lấy điện thoại di động, túi xách và xe máy của nạn nhân mang xuống phòng trọ của một người bạn gái tại xã Thanh Sơn (Trà Cú,Trà Vinh) để cất giấu. Tiền trong túi xách của nạn nhân Phia dùng tiêu xài, còn xe máy thì tìm nơi tiêu thụ nhưng chưa bán được.

Phạm nhân Kim So Phia bên tổ sản xuất tự quản của mình.

Đến ngày 17/10/2013, Phia đã đến cơ quan công an để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện tại, dù phải trả một cái giá rất đắt cho những tội lỗi mình đã gây ra với bản án tù chung thân nhưng đối với Phia là những chuỗi ngày chưa một lần được thanh thản, chưa một phút giây nào không bị mặc cảm tội lỗi dày vò.

Thời gian đầu khi mới vào trại giam, Phia vẫn bị hoảng loạn về tinh thần, những cơn mơ hằng đêm không ngừng tìm về ám ảnh. Điều này khiến Phia cảm thấy chán nản, có những ý nghĩ tiêu cực, không muốn giao tiếp với ai, lười tham gia lao động. Sự động viên kịp thời của các cán bộ tại trại giam đã giúp phạm nhân vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời mình.

Hiện tại, sau gần 3 năm trả giá cho những tội lỗi của mình, nhờ cải tạo tốt, lại là phạm nhân có học thức nên Phia đã được Ban giám thị trại giam tin tưởng giao cho làm Đội trưởng Đội sản xuất tự quản tại Phân trại số 1. Phia không chỉ giúp đội sản xuất của mình hoàn thành tốt những chỉ tiêu công việc được giao mà anh còn luôn tìm cách gần gũi giúp đỡ những phạm nhân khác mới vào trại.

Điều phạm nhân này cảm thấy đau lòng chính là người mẹ già không có ai chăm sóc. Mặc dù, tuổi đã cao mà hàng ngày mẹ vẫn phải tự làm lụng vất vả, rồi dành dụm từng đồng để khi có cơ hội thì lên thăm gặp có tiền mua đồ tiếp tế cho đứa con thân mang trọng tội.

Nếu thật sự có ngày được trở về với xã hội, Phia không mong muốn mình sẽ có cuộc sống giàu sang, cũng không có ý định sẽ lập gia đình. Điều đầu tiên Phia muốn làm là được ở bên mẹ thời gian lâu nhất có thể để làm tròn đạo làm con. Sau khi, đã tận hiếu với mẹ thì mong ước cháy bỏng nhất của phạm nhân này chính là được tiếp tục trở lại với con đường tu hành, hàng ngày lấy việc “ăn chay, niệm Phật”, mong tích chút nhân đức để trả nợ cuộc đời.

Theo Pháp Luật Việt Nam