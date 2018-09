Tòa Mỹ xác nhận hôn nhân của bác sĩ Chiêm Quốc Thái không hợp pháp

Từng bị dọa giết? Năm 2016, ông Chiêm Quốc Thái nộp đơn đến Cục Cảnh sát Hình sự (C45) - Bộ Công an tố cáo về việc ông bị bà Ngọc cùng người thân của bà này dọa giết, tổ chức cướp tài sản, chiếm đoạt giấy tờ nhà đất, tài khoản ngân hàng. Ngoài ra, ông Thái còn tố cáo hai đối tượng đến đập ghế đá, tạt sơn, tạt mắm tôm nhà mẹ ruột của ông tại đường Đào Duy Từ (phường 5, quận 10, TP HCM). Bộ Công an xác minh sự việc này là có thật. Tuy nhiên, theo Bộ Công an, sự việc xảy ra quá nhanh, camera ghi hình nhưng không thể xác minh nhân thân đối tượng. Vụ việc đang được Cảnh sát điều tra Công an quận 10 thụ lý. Ngoài ra, một số tố cáo khác của ông Thái không thuộc thẩm quyền giải quyết của C45 nên cơ quan này đã hướng dẫn ông Thái nộp đơn tố cáo đúng nơi quy định.