Toà công khai xin lỗi ông Nguyễn Thanh Chấn

Sau hơn một năm được tuyên bố vô tội, ông Chấn, người ngồi tù oan 10 năm, đã được TAND Tối cao xin lỗi lại nơi cư trú.

Sáng nay, 17/4, hàng trăm người tập trung kín hội trường của UBND xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang để theo dõi buổi công khai xin lỗi của TAND Tối cao với ông Nguyễn Thanh Chấn, người mang án oan 10 năm.

Ông Nguyễn Thanh Chấn cho biết cả đêm qua gia đình không ngủ. Sáng sớm nay ông thức dậy sớm hơn mọi ngày, thắp hương tổ tiên, báo cáo việc được xin lỗi. “Tôi đã rớm nước mắt khi nhiều người từ sáng đã đến chia sẻ niềm vui với gia đình mình”, ông Chấn nói.

Phó Chánh toà phúc thẩm Ngô Hồng Phúc tặng hoa ông Nguyễn Thanh Chấn sau khi đọc bản công khai xin lỗi.

Tại hội trường UBND xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, hàng trăm bà con đến từ sớm trước lúc cán bộ TAND Tối cao có mặt. Các cháu nhỏ cũng được bố mẹ đưa vào hội trường, mặc dù chúng chưa hiểu, biết về buổi xin lỗi như thế nào.

Anh Dương Chí Quyết, thôn Yên Sơn cho hay, từ sáng nay phát thanh của thôn cũng thông báo việc TAND Tối cao về xã Nghĩa Trung xin lỗi công khai với ông Chấn. “Chúng tôi tham dự để xem sau khi xin lỗi, Nhà nước có những chính sách như thế nào đối với người bị oan như ông Chấn”, anh nói.

Gần 10h, đại diện Công an tỉnh Bắc Giang, Công an huyện Việt Yên, VKSND tỉnh Bắc Giang cùng ông Ngô Hồng Phúc, Phó Chánh toà Phúc thẩm TAND Tối cao tới hội trường. Ông Phúc đọc bản công bố xin lỗi công khai. Theo đó, ông Phúc đã đọc sơ lược lại nội dung vụ án mạng xảy ra hơn 10 năm trước tại thôn Me, xã Nghĩa Trung và ông Chấn bị kết tội nhầm là thủ phạm.

Đại diện TAND Tối cao hôm nay tổ chức xin lỗi ông Chấn. Toà sẽ đăng tin xin lỗi cải chính công khai 3 tháng liên tiếp trên báo Công Lý… và tiếp tục thương lượng, phối hợp các cơ quan chức năng để giải quyết bồi thường cho ông Chấn theo pháp luật.

Ông Hoạt, ông Chấn và bà Chiến.

Ông Thân Văn Hoạt đại diện cho gia đình ông Chấn thay mặt phát biểu ghi nhận việc xin lỗi của TAND Tối cao. “Trước đây gia đình được ghi sổ vàng vì có bố là liệt sĩ. Sau khi ông Chấn vào tù, bỗng nhận chiếc bảng đen. Giờ thì chúng tôi đã mở mày, mở mặt”, ông Hoạt nói, đồng thời mong muốn gia đình sớm được bồi thường sau 10 năm ngồi tù oan sai.

Việt Dũng