Tình yêu tuổi Tị năm 2015

Năm nay, người tuổi Tị hợp với người tuổi Sửu, Thìn, Thân, Dậu và sẽ gặp nhiều sóng gió khi kết duyên với người tuổi Mão, Tuất, Ngọ.

Năm 2015, nhờ vận may thành công lớn, mỗi cử chỉ và hành động của người tuổi Tị đều gây được sự chú ý, nhất là với người khác giới. Chính vì vậy, cuộc sống tình cảm của con giáp này sẽ khá sôi động. Bạn cảm thấy hào hứng muốn ra ngoài nhiều hơn, gặp gỡ nhiều hơn.

Tuổi Tị độc thân có cơ hội tốt đưa quan hệ tình cảm tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, Tị rất nhạy cảm trong việc chia sẻ cuộc đời với người khác và thường cân nhắc kỹ mọi tình huống cũng như hậu quả của hành động trước khi hứa hẹn. Đám cưới nếu được tổ chức trong năm nay sẽ mang lại nguồn năng lượng dương rất lớn cho ngôi nhà, giảm bớt năng lượng bệnh tật tại cung tử vi của tuổi Tị. Hỉ sự được coi là liều thuốc đối kháng tuyệt vời cho ngôi sao bệnh tật.

Tuổi Tị đã có gia đình có thể cảm thấy mệt mỏi do sức khỏe giảm sút. Bạn không còn đủ sức để hâm nóng quan hệ vợ chồng, vì vậy cuộc sống sẽ diễn ra trầm lặng, không có sự kiện đặc biệt. Nói chung Tị là con giáp chung thủy và ít khi phản bội bạn đời. Tuy nhiên, trong năm 2015, những người trẻ tuổi làm việc trong môi trường đòi hỏi sự giao tiếp rộng hoặc va chạm với nhiều nhân vật hấp dẫn có thể chịu tác động của những cám dỗ bên ngoài. Rất may nhờ vận may thành công cao trong năm nay, thách thức và trở ngại chỉ khiến quan hệ vợ chồng bị ảnh hưởng tạm thời. Nhiều khả năng cuối cùng bạn sẽ thành công trong việc hàn gắn vết rạn nứt, tránh được đổ vỡ tình cảm.

Trong mọi hoàn cảnh, Tị nên tránh xa những tình huống nguy hiểm vì khi cảm xúc trào dâng, bạn hoàn toàn có thể đánh mất lý trí. Nam giới tuổi Tị không giỏi trong xử lý chuyện tình cảm, khi vướng vào một phụ nữ xông xáo, họ khó lòng rút lui an toàn. Năm nay, sinh lực ở mức trung bình khiến bạn dễ trở thành mồi ngon cho những cô nàng chuyên săn lùng đàn ông thành đạt. Nữ tuổi Tị cũng không giỏi hơn cánh mày râu là bao. Họ không đủ khả năng tự lo liệu và đối phó với những người đàn ông tìm cách len vào cuộc đời mình với dụng ý không trong sáng.

Sau đây là đánh giá vận may tình cảm của người tuổi Tị với 12 con giáp trong năm 2015.

1. Tị/Tý - Vượt lên trên sự hời hợt để nắm bắt hạnh phúc

Tị và Tý thường tránh có quan hệ sâu sắc. Dường như có bức tường vô hình giữa hai con giáp này. Kể cả khi có thể là bạn tốt của nhau, mọi giao tiếp giữa họ đều rất hời hợt. Cả hai đều tránh bàn luận sâu về một vấn đề nào đó, nhất là về chính trị hay tôn giáo, họ chỉ đề cập tới những vấn đề bề nổi.

Tị Tý cũng sợ tiến lại gần nhau quá. Phải mất nhiều thời gian Tý mới có thể thực sự xuyên thủng vẻ ngoài lạnh lùng của Tị. Kể cả nếu giữa hai người có nảy sinh quan hệ gần gũi hơn thì mọi việc thường vẫn có vẻ gượng gạo. Và vì phải cần đến rất nhiều kiên nhẫn, Tị có thể bỏ cuộc.

2015 sẽ là một năm có ý nghĩa và hạnh phúc cho cặp Tị Tý. Ngọn gió phong thủy sưởi ấm cặp đôi này, giúp phá bỏ lớp rào chắn mà hai con giáp này dựng lên, thúc đẩy họ mở cho nhau những cánh cửa ở tầm sâu hơn. Sự cảm mến có thể phát sinh một cách tự nhiên. Vì vậy nếu có cảm tình với người tuổi Tị, bạn không cần phân tích quá kỹ lưỡng những cảm xúc của mình, hãy lắng nghe trực giác và thả mình theo dòng chảy cuộc đời. Với những người đã có gia đình, đây sẽ là năm của những khám phá bất ngờ về nhau. Những phát hiện tích cực này sẽ tạo thêm sức mạnh mới cho tình cảm vợ chồng.

Tý vốn luôn bị thu hút và thậm chí là siêu lòng bởi bản tính kín đáo của Tị, bất kể là người cùng giới hay khác giới. Khi kết hợp với Tị, con giáp này sẽ bộc lộ bản năng yêu thương chăm sóc. Trong năm 2015, sức hút giữa Tị và Tý rất đặc biệt. Thông thường, những cố gắng vụng về của Tý nhằm lọt được vào các góc sâu trong Tị đều bị cự tuyệt. Nhưng năm nay, Tị bất ngờ tỏ ra niềm nở với Tý, vì vậy mọi chuyện có thể kết thúc tốt đẹp.

Mối nguy hiểm duy nhất với hai bạn là về lâu dài, cặp đôi này khó duy trì những điều tốt đẹp. Vào những năm mà năng lượng của hai con giáp không hòa hợp, có thể nảy sinh mâu thuẫn trầm trọng, và người thiệt thòi nhiều hơn sẽ là Tý.

2. Tị/Sửu - Sự cộng hưởng tốt đẹp trong năm 2015

Tị Sửu là những con giáp tam hợp, biểu tượng của trí tuệ và học thức. Ẩn dưới những khác biệt bề ngoài là sự hòa đồng sâu sắc. Hơn thế nữa, năng lượng Hỏa của Tị còn giúp làm tăng trưởng năng lượng Thổ của Sửu. Tị sẽ vui vẻ để Sửu dẫn dắt và tình nguyện làm chỗ dựa cho người bạn tam hợp, điều khiến Sửu vô cùng hạnh phúc.

Trong mối quan hệ này, Sửu khó cưỡng lại sức quyến rũ của Tị, còn Tị cũng đánh giá cao sự mạnh mẽ và độ tin cậy của Sửu. Cả hai đều nhận rõ ưu điểm và thế mạnh của nhau, cùng tôn trọng lẫn nhau. Quan hệ giữa hai con giáp này nhờ đó mà rất bền lâu và hạnh phúc. Họ là những người bạn đồng hành chung thủy, hiếm khi phản bội nhau. Trung thành là bản năng của Tị và tính nguyên tắc rất cao khiến Sửu không thể đối xử tệ với bạn đời. Cả hai cùng cố gắng mang lại yêu thương và tránh gây đau đớn cho nhau.

Là các con giáp tam hợp trí tuệ, Tị và Sửu đánh giá cao những giây phút ở bên nhau nhưng cũng muốn có khoảng trời riêng của mình. Hai người có thể có bạn bè chung nhưng cũng có những mối quan hệ riêng của mình. Tị và Sửu đều thấu hiểu và cảm thông nhu cầu thỉnh thoảng được ở một mình của bạn đời, quan hệ giữa họ nhờ đó mà rất tự nhiên và trung thực.

Năm 2015 hứa hẹn nhiều điều tốt lành cho cặp Tị Sửu. Sửu được hưởng Thiên vận trong khi Tị nhận được may mắn từ sao Kim Thần. May mắn sẽ được cộng hưởng khi Tị Sửu ở bên nhau. Những cặp mới bắt đầu hẹn họ có thể gạt bỏ nghi ngờ để tiến về phía trước. Hiếm có cặp nào hòa hợp như Tị và Sửu.

3. Tị/Dần - Trái tim Dần tan chảy để tình yêu nở hoa

Trong số 12 con giáp, Tị được coi là gợi cảm nhất, trong khi Dần mạnh mẽ và dữ dội nhất. Tính cách này của Dần thể hiện rất rõ trong năm 2015. Đam mê sâu sắc có thể nảy sinh giữa Tị và Dần, đặc biệt là từ phía Dần, bạn có thể bị Tị hút hồn trong năm nay. Vận may thành công của Tị rất lớn khiến ít người có thể cưỡng lại họ. Tuy nhiên lửa tình nếu bùng cháy quá mạnh cũng có thể lịm tắt sớm. Quan hệ sẽ bền vững hơn nếu hai bạn biết kiềm chế cảm xúc, để tình cảm phát triển từ từ. Làm được như vậy, Tị Dần sẽ có dịp bộc lộ những nét đẹp của mình.

Năng lượng của Tị và Dần không bổ sung cho nhau trong năm 2015, vì vậy sự cuốn hút giữa hai con giáp này sẽ gặp nhiều trở ngại, hai bạn không thể giúp được nhau. Nam tuổi Dần tán tỉnh nữ tuổi Thìn có thể phát khùng vì thấy bạn gái không đạt được mấy tiến bộ. Năm nay, mọi chuyện không thật sự ổn khiến Thìn mất tập trung. Nữ tuổi Dần theo đuổi nam tuổi Thìn cũng trở nên sao nhãng và bực bội. Trong khi đốt cháy nơi Dần biết bao cảm xúc, Tị lặng lẽ trườn về phía trước, và với sự trợ giúp của vận may thành công, nó sẽ tìm được cách thâm nhập trái tim của Dần.

Cách nhìn nhận về thế giới cũng như cách ứng xử của Tị và Dần hòa đồng một cách kỳ lạ. Sự thẳng thắn và cởi mở của Dần chẳng làm Tị bí ẩn nổi giận. Trên thực tế, Tị lạnh lùng sẽ thấy sự màu mè và bộc trực của Dần thật đáng yêu. Tị bị thu hút bởi vầng hào quang tỏa sáng từ sinh lực dồi dào và nội tâm mạnh mẽ của Dần trong năm nay. Liệu sức hấp dẫn này có còn tiếp tục qua những năm khác hay không là tùy thuộc hoàn toàn vào hai bạn.

Hành Mộc của Dần nuôi dưỡng hành Hỏa của Tị, và ngược lại Hỏa sẽ làm Mộc kiệt quệ. Trong quan hệ Tị Dần, Dần luôn là người phải cố gắng và nếu chuyện bất ổn xảy ra, Dần cũng chính là người chịu thiệt thòi nhiều nhất.

Tuổi Tị đã kết hôn có thể bày biểu tượng Lợn (con giáp nhị hợp của Dần) ở cung Đông Bắc phòng ngủ của vợ chồng. Điều này giúp cải thiện đáng kể quan hệ của hai bạn, hiểu nhầm có thể nhanh chóng tiêu tan.

4. Tị/Mão - Rắc rối xuất hiện

2015 sẽ là một năm không dễ dàng với người tuổi Tị. Ốm đau bệnh tật khiến con giáp này mệt mỏi, cuộc sống tình cảm cũng vì thế mà bị ảnh hưởng. Trong khi Mão với sinh lực dồi dào và nội tâm mạnh mẽ sẽ hào hứng tham gia các hoạt động xã hội thì Tị, với mức năng lượng thấp lại tìm cách rút lui. Hội họp hay tiệc tùng không phải là những điều hấp dẫn với Tị, đặc biệt là khi trong người không được khỏe. Vì vậy hai bạn sẽ khó chia sẻ với nhau những phút giây vui vẻ.

Xét về bề nổi, Tị và Mão có một số mối quan tâm chung như nghệ thuật, âm nhạc... nhưng năm nay rất ít điều có thể khiến hai bạn xích lại gần nhau. Mão sẽ đi tìm những vùng đất mới, chẳng bận tâm vun đắp quan hệ với Tị. Về phần mình, Tị cũng sẽ chẳng buồn phiền vì điều này. Đây là khoảng thời gian rất khó khăn, tình yêu giữa hai bạn thật mờ nhạt. Cuối cùng, Tị sẽ lặng lẽ trườn đi trong khi Mão vui vẻ kiếm tìm bạn mới. Tuy nhiên, các cặp đã hẹn họ một thời gian vẫn có thể tiếp tục duy trì quan hệ nếu Mão tỏ ra hào phóng.

Mão là con giáp thuộc hành Mộc, Tị thuộc hành Hỏa. Mộc sinh Hỏa, vì vậy trong quan hệ này, tất cả phụ thuộc vào Mão, người cung cấp nguồn năng lượng cho mối dây liên kết Tị Mão. Mão phải là người trụ cột, và trước sự đòi hỏi của Tị, nhiều khả năng Mão sẽ nản lòng. Hơn nữa, lửa đốt cháy gỗ, điều này phản ánh những khó khăn trong quan hệ Tị Mão. Nếu xuất hiện căng thẳng giữa hai vợ chồng, hãy bày biểu tượng Gà (con giáp nhị hợp của Thìn) ở góc Đông Nam phòng ngủ của vợ chồng. Điều này giúp cải thiện đáng kể quan hệ của hai bạn, nhiều bất đồng sẽ được hóa giải.

5. Tị/Thìn - Kề vai sát cánh

Năm 2015, Tị Thìn cảm thấy mệt mỏi do ảnh hưởng của sao Bệnh tật, nhưng cả hai vẫn dành cho nhau những tình cảm chân thành và có thể hỗ trợ nhau theo cách tốt nhất. Tị với cơ hội thành công cao sẽ kéo Thìn ra khỏi tình trạng chán nản. Tị và Thìn rất đồng điệu về tâm hồn, cả hai cùng quan tâm tới những vấn đề thuộc lĩnh vực tin thần. Điều này khiến họ trở nên hết sức gần gũi. Trong năm 2015, hai con giáp này được sao Kim Thần chiếu, vì vậy hãy dành thời gian ở bên nhau càng nhiều càng tốt.



Tị Thìn là một cặp hoàn hảo, một vạch đường lối chiến được, một hành động thực thi. Tuy nhiên, trong năm 2015, hai bạn có thể không đủ sức mạnh để hiện thực hóa ước mơ của mình. Điều nên làm lúc này là lên kế hoạch cho tương lai. Nhờ tôn trọng lẫn nhau nên Tị Thìn chẳng những hòa hợp trong tình yêu mà còn có thể cộng tác rất tốt trong công việc. Cả hai đều thích độc lập, chẳng ai dựa quá mức vào người kia. Ý chí mãnh liệt và quyết tâm sắt đá của mỗi người khiến Tị Thìn cảm thấy hài lòng về nhau.



Nhiều khả năng cặp này sẽ tiến tới hôn nhân trong năm nay hoặc năm sau, mặc dù năm sau sẽ tốt hơn. Hòa hợp và tin tưởng là những điều khiến Tị Thìn trở thành một cặp lý tưởng nhất. Sẽ càng tốt hơn nếu trong đôi này Thìn là nam (dương) và Tị là nữ (âm), mặc dù ghép đôi theo kiểu ngược lại cũng không gây khác biệt lớn. Thìn là con giáp thuộc hành Thổ, Tị thuộc hành Hỏa, Hỏa sinh Thổ. Tị thông minh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho Thìn năng động trong năm 2015. Sự hòa hợp tự nhiên khiến Thìn tự nguyện nghe theo Tị.

6. Tị/Tị - Không tốt cho nhau

Tị bí hiểm ẩn chứa vô vàn mâu thuẫn. Nam và nữ tuổi này đều có thể tán tỉnh những con giáp khác nhưng khi cặp đôi với nhau, mỗi người sẽ tìm cách cố thủ trong hang của mình. Tị thích nhìn đời bằng con mắt triết gia và khi hai con rắn gặp nhau, mỗi hành vi hay giá trị đạo đức đều bị đem ra mổ xẻ kỹ lưỡng. Năm 2015, cả hai đều chịu tác động xấu từ ngôi sao bệnh tật và nhanh chóng trở nên kiệt sức, khó lòng mang lại cho nhau nhiều sự tốt lành.

Tị Tị tạo nên quá nhiều năng lượng Hỏa, nhưng về tâm lý họ lại khá lạnh lùng và tỏ ra ít gắn bó. Cuối cùng hai người cũng có thể nhận ra sức hấp dẫn đặc biệt nơi nhau. Bản năng quyến rũ và nhiều khi rất gợi cảm của Tị khiến cặp đôi này có thể rất hạnh phúc hoặc ngược lại. Tuy nhiên, chính những cá tính giúp đưa họ lại gần nhau cũng có thể trở thành nguyên nhân gây tan vỡ.

Trong năm 2015, cặp Tị Tị sẽ khi gần khi xa, nóng lạnh thất thường. Tị rất khó chung thủy với người cùng con giáp Tị. Mỗi người đều có bầu trời riêng và những quan hệ tình cảm riêng, rất dễ để kẻ thứ ba gây xáo trộn hạnh phúc gia đình. Hôn nhân cũng có thể tan vỡ do một trong hai người quá mệt mỏi vì sự ghen tuông của người kia. Tuy nhiên, kiên nhẫn và bình tĩnh có thể cứu vãn đôi này. Tị hiếm ghi gào to hay phản kháng dữ dội, khi gặp biến động rắn thường quay đầu bỏ đi. Bày biểu tượng Khỉ (con giáp nhị hợp của Tị) ở góc Đông Nam phòng ngủ của vợ chồng. Điều này giúp cải thiện đáng kể quan hệ của hai bạn, nhiều bất đồng sẽ được hóa giải.

7. Tị/Ngọ - Khó gắn kết

Tị và Ngọ đều là các con giáp thuộc hành hỏa. Họ đặc biệt hòa thuận vào mùa đông nhưng khó chung sống vào mùa hè, lúc năng lượng Hỏa trở nên quá dư thừa. Năm 2015, Tị và Ngọ rất có thể trở thành cái gai trong mắt của nhau. Tị chịu ảnh hưởng của sao Bệnh tật trong khi Ngọ bị chi phối bởi sao Bạo lực. Kết quả là cả hai đều dễ trở nên cáu bẳn, bực bội. Kiểm soát cảm xúc sẽ là việc khó khăn vì sinh lực của Tị và Ngọ đều không mạnh trong năm nay.



Sự khác biệt lớn về vận may thành công cũng tạo hố ngăn lớn giữa hai con giáp này. Tị sẽ bay cao, bỏ Ngọ lại phía sau. Mặc dù Tị chẳng hề tỏ ra kiêu ngạo, Ngọ vẫn sẽ ngấm ngầm oán giận vì cảm thấy thua kém. Năng lượng bất an bao quanh ngựa bất kham sẽ khiến rắn tinh tế cảm thấy khó chịu. Tuy không thể phủ nhận sự gắn bó đặc biệt giữa hai con giáp này nhưng tình cảm mà Tị và Ngọ dành cho nhau không đủ mạnh để dập tắt sức nóng hừng hực bốc lên giữa họ.

Cảm giác ghen tuông có thể len lỏi vào giữa cặp đôi Tị Ngọ trong năm nay, gây xung đột và đau khổ. Tị không mấy mạnh mẽ sẽ bất hợp tác và có thể bỏ đi tìm sự an ủi nơi khác. Mọi việc kết thúc tốt hay xấu là tùy thuộc hoàn toàn vào mức độ kiềm chế và tính vị tha của Ngọ. Bày biểu tượng Dê (con giáp nhị hợp của Ngọ) ở góc Nam phòng ngủ của vợ chồng. Điều này giúp cải thiện đáng kể quan hệ của hai bạn, nhiều bất đồng sẽ được hóa giải.

8. Tị/Mùi - Khác biệt nhưng có thể ổn

Tị và Mùi là hai cá tính hoàn toàn khác biệt, hầu như không có điểm chung. Mùi nhạy cảm và giàu lòng trắc ẩn trong khi Tị vô tư và lãnh đạm. Mùi hay quan tâm tới những rắc rối của người khác, trong khi Tị lại thích sống tách biệt. Mùi thuộc hành Thổ, Tị thuộc hành Hỏa. Hỏa sinh Thổ, vì vậy Mùi sẽ làm kiệt sức Tị vốn đã không được mạnh khỏe trong năm nay. Mùi sẽ một mình tận hưởng vận may thịnh vượng tương lai do ngôi sao Cửu tử #9 mang lại và không giúp ích được gì cho Tị, thậm chí nó cũng chẳng tìm cách làm việc này. Vì vậy, sự kết hợp của hai con giáp trong năm 2015 sẽ không mang lại nhiều cảm giác dễ chịu.

Mùi là người có trực giác nhạy bén và dễ bị cảm xúc cuốn trôi, trong khi Tị thường giải quyết công việc bằng cái đầu. Mọi hứa hẹn tình cảm mà Tị đưa ra đều dựa trên các suy tính logic. Nhưng bất chấp sự khác biệt, Tị Mùi vẫn dành cho nhau sự ngưỡng mộ bí mật và hút về phía nhau. Hai con giáp này có thể tạo thành một đôi khá say đắm, nhất là ở giai đoạn đầu.

Mùi thán phục tính điềm đạm cũng như sự thấu đáo trong suy nghĩ và hành động của Tị. Trong khi đó Tị lại cảm động trước thái độ hòa nhã và sự chăm sóc dịu dàng của Mùi. Hai bạn có thể tạo nên một cặp hạnh phúc nếu biết kiên nhẫn với những khác biệt và nhiệt thành hỗ trợ, giúp đỡ nhau. Bày biểu tượng Ngựa (con giáp nhị hợp của Mùi) ở góc Tây Nam phòng ngủ của vợ chồng để quan hệ của hai bạn càng trở nên tốt đẹp.

9. Tị/Thân - Sự hòa hợp tuyệt vời

Tị và Thân là các con giáp nhị hợp. Hai bạn trở nên đặc biệt gần gũi trong năm 2015 nhờ mức năng lượng hài hòa. Thân được hưởng may mắn từ sao Cửu tử, giúp khơi thông dòng chảy thịnh vượng. Vận may còn được nhân lên nhờ sinh lực và tinh thần cao của con giáp này. Trong khi đó, Kim Thần tại 24 Sơn vị và vận may thành công tuyệt vời của Tị sẽ cho phép con giáp này đón nhận những hỗ trợ hết sức hiệu quả của Tị. Ở bên nhau, Tị và Thân có thể đạt thành công lớn trong tất cả những việc họ dồn tâm huyết.

Thân thông minh và mưu mẹo có thể mang lại nhiều hạnh phúc cho Tị trong năm nay, giúp gạt bỏ trở ngại và làm tăng vận may thành công của con giáp này. Mọi chuyện sẽ hết sức hoàn hảo nếu hai bạn có hoàn cảnh gia đình tương đồng. Trường hợp một trong hai người xuất thân từ gia đình có địa vị xã hội cao hơn thì khó khăn có thể xuất hiện do có sự coi thường kín đáo từ một phía.

Tị và Thân đều là những con người độc lập, đầy khát vọng và mưu mẹo. Cả hai đều xuất sắc trong việc xây dựng chiến lược, và chỉ riêng điểm này đã đủ tạo cơ sở vững chắc cho một cuộc hôn nhân bền chặt. Hai bạn tìm thấy ở nhau sức hút đặc biệt, dù là mới quen hay đã chung sống nhiều năm.

Tị thuộc hành Hoả, Thân thuộc hành Kim, Hỏa khắc Kim. Vì vậy, Tị sẽ luôn là người chỉ đạo. Thân (con giáp dương) phải phục tùng Tị (con giáp âm) thì cặp này mới có hạnh phúc. Tuy nhiên điều này cũng khá khó khăn vì đi ngược quy luật âm dương.

10. Tị/Dậu - Cùng nhau vượt qua mọi thử thách

Tị Dậu là một cặp đôi hoàn hảo, tình yêu giữa họ hết sức chân thành. Tị quyến rũ và Dậu hùng tráng là những người bạn tâm giao hết sức gần gũi. Hai con giáp này luôn tìm kiếm nhau và có thể mang lại cho nhau hạnh phúc. Tị Dậu suy nghĩ tương đồng, có chung quan điểm sống, sở thích và đức tin. Trong năm 2015, do tác động của sao Nhị Hắc #2 tại cung tử vi của Tị và Ngũ Hoàng #5 tại cung tử vi của Dậu, sức khỏe của cả hai không được tốt. Ngũ Hoàng cũng mang lại một số trở ngại đáng kể cho Dậu. Khi ở bên nhau, Tị Dậu cần rất nhiều năng lượng Kim để hóa giải các tác động xấu này. Rất may, Dậu là con giáp thuộc hành Kim nên sẽ là liều thuốc giải độc tốt cho sao bệnh tật #2 tại cung tử vi của Tị.

Dậu với sinh lực cao và sự tự tin lớn trong năm 2015 sẽ đủ mạnh để bảo vệ Tị và giúp người bạn tam hợp này tiếp nhận những may mắn từ sao Đại cát tại 24 Sơn vị. Về phần mình, Tị cũng được hưởng tinh thần vững chãi và tổ hợp Hà Đồ 2/7 mang tới vận may tài chính. Tất cả những điều này giúp tạo nên sức mạnh cho cặp Tị Dậu. Tị là người lên kế hoạch và vạch chiến lược, trong khi Dậu bằng sự bền bỉ, tính quyết đoán và kỹ năng hành động hiệu quả sẽ biến cơ hội thành hiện thực. Năm 2015, trở ngại và một số mất mát tài chính có thể xảy ra với Dậu, nhưng con giáp này vẫn sẽ là người cầm lái vững chắc, giúp Tị gặt hái thành công.

Tị và Dậu đều là những con giáp có năng lực trí tuệ lớn. Khi ở bên nhau họ tạo nên sức mạnh không gì ngăn cản. Dậu ngưỡng mộ sự sắp xếp khéo léo cũng như kế hoạch được tính toán cẩn thận của Tị và sẽ biến những kế hoạch to lớn thành hiện thực.Trong kinh doanh, khó ai có thể đánh bại đôi này. Trong tình yêu, Tị Dậu sẵn sàng hiến dâng và cư xử thật lòng, luôn luôn trung thành và thân thiết. Năm 2015 tình cảm sâu đậm sẽ giúp hai bạn vượt qua mọi thử thách.

11. Tị/Tuất - Lệch pha

Cách suy nghĩ và nhìn nhận cuộc đời của Tị và Tuất rất khác biệt. Tị luôn mang trong mình những khát vọng cao cả, điều mà Tuất không sao sánh kịp. Tuất là người hay chuyện, thích phân tích và mổ xẻ tới kỳ cùng mọi vấn đề, trong khi Tị thích khóa chặt mọi tâm tư trong lòng. Tính trung thực và thẳng thắn đến ngây thơ của Tuất khiến con giáp này rất khó đối phó với Tị khôn ngoan và bí ẩn. Tị tuy thích lý tưởng hóa mọi chuyện nhưng cũng rất thiết thực và thông thái, nó có thể nhìn thấy những điều mà Tuất không nhìn thấy. Tị và Tuất rất hiếm khi hiểu được nhau và cũng không đánh giá cao trí tuệ của nhau. Thường thì Tuất chẳng đủ thông minh để hấp dẫn Tị được lâu.

Năm 2015, Tuất ra sức tán tỉnh Tị nhưng không mấy thành công, Rắn tỏ ra thờ ơ với những lời đề nghị quá nồng nhiệt. Ban đầu, sự ngọt ngào hết mực của Tuất có thể làm nảy sinh tình cảm quý mến từ phía Tị, nhưng mối quan hệ sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Tị không nhiều tâm trạng để yêu trong năm nay và có thể cảm thấy khó chịu trước sự tấn công mạnh mẽ của Tuất. Tị có thể lừa dối và thậm chí là cười nhạo tình cảm của Tuất. Tốt nhất hai bạn không nên gần gũi trong năm nay.

Tuổi Tị đã kết hôn nên bày biểu tượng Mèo hay Thỏ (con giáp nhị hợp của Tuất) ở góc Tây Bắc phòng ngủ của vợ chồng. Điều này giúp cải thiện đáng kể quan hệ của hai bạn, nhiều bất đồng sẽ được hóa giải.

12. Tị/Hợi - Xung khắc

Tị Hợi là một trong những cặp xung khắc nhất trong số 12 con giáp. Hai con giáp này bất đồng về tất cả mọi chuyện và hầu như không có khả năng nhìn thẳng vào mắt nhau. Những điều tốt người này làm cho người kia sẽ chẳng được coi trọng và chỉ sẽ bị xem như sự phí phạm thời gian, công sức và tiền bạc mà thôi. Năm 2015, sẽ có rất nhiều hiểu nhầm giữa Tị và Hợi vì cả hai đều là nạn nhân của sao cãi cọ #3 tại khu vực trung tâm của Cửu tử. Rất khó cứu vãn cặp đôi này khỏi rơi vào bất hạnh trong năm nay.

Do tác động của sao Đào hoa, Hợi cảm thấy hết sức lãng mạn. Con giáp này mang lại cho Tị những hứa hẹn tình yêu và hôn nhân. Năng lượng của năm khiến Hợi trở nên hấp dẫn với Tị. Lúc đầu, điều này có thể khiến Tị siêu lòng. Nhưng cùng với thời gian, sự xung khắc sẽ dần dần thể hiện. Vì Tị khá yếu đuối trong năm nay nên mối quan hệ Tị Hợi có thể nguội nhạt nhanh chóng. Những hiểu lầm về động cơ và mục đích khiến cả hai cùng mệt mỏi. Tị và Hợi giống như những người đến từ hành tinh khác nhau, đi trên những con đường song song không bao giờ gặp. Hoàn toàn không có sự giao tiếp giữa hai con giáp này.

Trong con mắt của Tị kiêu căng, Hợi tốt bụng, chu đáo và sẵn lòng giúp người khác chỉ là kẻ ngây thơ, yếu đuối. Tương tự như vậy, suy nghĩ sâu xa và kế hoạch tỉ mỉ của Tị cũng bị Hợi xem như tính không quyết đoán. Chẳng ai coi ai ra gì. Tị thuộc hành Hỏa, Hợi thuộc hành Thủy, Thủy khắc Hỏa. Trong mối quan hệ này, Hợi sẽ muốn là người chỉ huy. Tị Hợi đều là các con giáp âm và dễ nhượng bộ, vì vậy nếu Hợi tìm được cách để củng cố quan hệ thì mọi chuyện vẫn có thể ổn, tuy rằng chặng đường trước mắt của hai bạn vẫn còn rất nhiều chông gai.

Tuổi Tị đã kết hôn có thể bày biểu tượng Hổ (con giáp nhị hợp của Hợi) ở góc Tây Bắc phòng ngủ của vợ chồng. Điều này giúp cải thiện đáng kể quan hệ của hai bạn, nhiều bất đồng sẽ được hóa giải.

