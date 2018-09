Tình yêu tuổi Thân năm 2014

Tuổi Thân đừng quá nỗ lực tìm kiếm tình yêu trong năm nay, hãy cứ tận hưởng các cuộc hẹn hò nếu bạn còn tự do.

Năm 2014, vận may tình cảm của tuổi Thân ở mức trung bình. Tuy nhiên, đây cũng là lúc tình yêu bắt đầu len lỏi vào thế giới của bạn. Những cảm xúc lạ có thể xuất hiện ở các cặp vợ chồng đã chung sống lâu năm, lúc này cần chú ý không để mình bị cuốn đi quá xa.

Sức mạnh tinh thần của Thân năm nay thấp, khiến bạn trở nên yếu đuối, dễ bị người khác điều khiển. Bạn có thể yêu rồi thôi yêu một cách dễ dàng. Và cảm xúc đó thường không phải tình yêu đích thực mà chỉ là sự say mê, không mang lại ý nghĩa thực sự cho cuộc đời bạn. Đừng quá nỗ lực tìm kiếm tình yêu trong năm nay và nếu mọi chuyện không được như ý, hãy nhìn nhận vấn đề một cách nhẹ nhàng, cứ tận hưởng các cuộc hẹn hò nếu bạn còn tự do.

Với tuổi Thân đã có gia đình hoặc hứa hẹn chắc chắn, việc thổi luồng gió lãng mạn mới vào quan hệ sẽ giúp hai bạn cảm nhận tích cực hơn về nhau. Đây cũng là cách để Thân vượt qua cảm giác bất an thường xuyên xuất hiện trong năm nay. Cảm giác không an toàn khiến con giáp này thiếu tự tin, nó trở nên quá khắt khe với bản thân, làm ảnh hưởng tới quan hệ với những người thân. Những cặp đã chung sống lâu thường cảm thấy yên ổn hơn người độc thân.

Ngôi sao Đào hoa ở trung tâm sơ đồ Phong thủy của năm hứa hẹn nhiều chuyện tình lãng mạn và cơ hội tiến tới hôn nhân cho người độc thân. Nhưng ngôi sao Ngoại tình cũng có thể gây nhiều xáo trộn cảm xúc trong năm nay. Thân có thể bị cám dỗ bởi trái cấm, dẫn tới hậu quả đau lòng, nhất là với những người đã có quan hệ bền vững và hạnh phúc. Sức mạnh nội tâm trong năm 2014 thấp khiến con giáp này rất dễ mắc bẫy, dễ nghe theo những lời đường mật. Nếu không đủ sức vượt qua cám dỗ, đời sống tình cảm của Thân có thể gặp nhiều sóng gió.

Tuổi Thân muốn tìm người yêu hay tiến tới hôn nhân có thể kích hoạt vận may Đào hoa của mình ở cung Tây của phòng ngủ. Bày biểu tượng Gà trống hay Gà mái (tùy theo người bạn muốn tìm là trai hay gái). Gà càng oai phong và sống động, càng đẹp và có giá trị thì càng tốt.

Treo các bức tranh Gà ở góc Tây của căn phòng bạn dùng nhiều nhất. Đừng mua tranh tượng bày bán ngoài đường, hay tại những cửa hàng xập xệ. Nhớ mua chúng từ người bán hàng khiến bạn có cảm tình. Năng lượng liên quan tới vận may Đào hoa cần nhẹ nhàng, dễ chịu.

Sau đây là đánh giá vận may tình cảm của người tuổi Thân với 12 con giáp trong năm 2014.

1. Thân/Tý – Hoàn thành việc lớn khi ở bên nhau

Hai con giáp này rất hòa hợp mặc dù Tý không lòe loẹt bằng Thân. Đơn độc hay bên nhau, cả hai đều có cơ hội tận hưởng một năm mới tốt lành, bất chấp những mâu thuẫn và những tình huống nguy hiểm thỉnh thoảng vẫn xuất hiện. Tình yêu khiến hai bạn trở nên lãng mạn, nhất là Thân. Thân Tý được hưởng vận may từ ngôi sao Đào hoa #4, chiếm vị trí trung tâm trong sơ đồ Phong thủy năm nay.

Thân Tý đều có khiếu hài hước. Tuy có thể cuộn tròn trong thế giới vật chất của riêng mình nhưng các giá trị và khát vọng chung vẫn khiến hai con giáp này trở thành một đôi hết sức đặc biệt. Năm 2014, vận may Đào hoa sẽ tạo nên những điều kỳ diệu cho những người mới yêu. Hai bạn ngưỡng mộ nhau, nhiệt tình đón nhận thành công của nhau và có thể hy vọng ở một tương lai chung tốt đẹp.

Thông minh và khéo léo, Thân và Tý sẽ làm được rất nhiều việc cùng nhau. Nếu cả hai quyết đình hợp tác kinh doanh, Tý sẽ mang lại may mắn cho những liên doanh mới. Đó là nhờ tổ hợp Hà Đồ may mắn 4/9 ở cung tử vi của người tuổi Tý. Năm nay, tổ hợp này đang trong giai đoạn mạnh lên, mang lại vận may kinh doanh lớn cho tuổi Tý.

2.Thân/Sửu - Sức hút của sự đối lập

Năm 2014 Thân Sửu sẽ có những thời gian tuyệt vời bên nhau, đây chính là minh họa hùng hồn về sức hút mạnh mẽ của những người có tính cách đối lập. Sửu mang tới cho Thân sự bền vững sâu sắc, trong khi Thân lại tạo cho Sửu nguồn cảm hứng để sống vui vẻ hơn. Sự hòa hợp của hai con giáp này thể hiện rất rõ nét vì Sửu trầm lặng và bảo thủ bị cuốn hút mạnh mẽ bởi Thân hoa mỹ và không khuôn thước. Điều này đúng cả cho các cặp tình nhân và những người mới chỉ bắt đầu làm bạn.

Sửu đặc biệt thích sự nhanh nhẹn của Thân và nhờ đó mà trở nên vui vẻ hơn. Đây là một sự hòa hợp rất dễ chịu. Trong thời gian tán tỉnh, hai bạn cảm thấy bị mê hoặc vì sự hiện diện của người kia. Sửu ngưỡng mộ trí tưởng tượng và sự gan dạ của Thân, trong khi Thân lại cảm thấy an toàn bên Sửu vững vàng. Cuối dùng hai con giáp này sẽ tin tưởng dựa vào nhau, và nảy sinh hạnh phúc. Có thể nói, sợi dây gắn kết Thân Sửu được hình thành cùng với thời gian, dựa trên niềm tin.

Rắc rối sẽ xảy ra giữa đôi này nếu một bên cảm thấy bị phản bội. Sự không chung thủy sẽ phá vỡ liên minh Thân Sửu. Điều này có thể xảy ra trong năm 2014, khi ngôi sao Lãng mạn ngoài hôn nhân có thể khiến tuổi Thân sa vào cạm bẫy của những cám dỗ bên ngoài. Sửu là con giáp thuộc hành Thổ, Thân thuộc hành Kim, Thổ sinh Kim, vì vậy trong mối quan hệ này Sửu kiểm soát Thân. Thân nên tỏ ra chân thành và chung thủy. Phá vỡ niềm tin bằng sự không chung thủy chắc chắn sẽ khiến liên minh Thân Sửu tan vỡ.

3. Thân/Dần - Kẻ thù đương nhiên

Trong số 12 con giáp, Thân và Dần là kẻ thù đương nhiên của nhau. Dù có là bạn bè, hai con giáp này vẫn rất khó tiến tới tình yêu mà không gây khó chịu cho nhau, hoặc tồi tệ hơn nữa là người này phản bội người kia. Dù hạnh phúc tạo được có sâu đậm đến đâu, niềm vui cũng không thể kéo dài.

Thân và Dần là hai con giáp mạnh mẽ, dễ dàng bị hút về nhau. Trong giai đoạn đầu, mối quan hệ này tràn ngập tiếng cười, sự phiêu lưu và cảm xúc nồng nàn. Nhưng chẳng bao lâu sau sẽ xảy ra đổ vỡ, nối tiếp bằng sự hàn gắn. Chu kỳ này lặp đi lặp lại nhiều tới mức cả hai đều muốn thoát ra. Thân Dần sẽ tiếp tục so găng, họ coi tình yêu như trò chơi. Rốt cục cả hai đều là người thua cuộc. Trong trường hợp tốt nhất, Thân Dần tạo nên mối quan hệ yêu-ghét lẫn lộn; trường hợp xấu nhất, những người yêu nhau có thể biến thành kẻ thù. Sự kiêu hãnh của Dần và sự thờ ở của Thân khiến cho họ giống như đôi đũa lệch. Quan hệ chỉ có thể êm thấm nếu ít nhất một trong hai người chịu sẵn sàng thỏa hiệp.

Thân Dần không sinh ra để cho nhau, sự không hòa hợp khiến quan hệ của họ có thể đổ vỡ thảm hại. Cuộc chiến không khoan nhượng giữa hai con giáp này làm cả hai kiệt sức, họ có thể sụp đổ về tinh thần và thể lực. Và nếu xảy ra bất hòa, mọi thứ sẽ nổ tung, đầy thù hận. Thật chẳng đáng để duy trì mối quan hệ này. Hạnh phúc không đến từ sự giận dữ, dù cho đam mê lớn tới chừng nào.

Dần là con giáp thuộc hành Mộc, Thân thuộc hành Kim, Kim khắc Mộc, kết quả là Thân sẽ là người chi phối mối quan hệ này. Hơn nữa, sự hung dữ của Dần cũng không hoàn toàn phù hợp với Thân láu lỉnh. Đôi này sẽ giao tranh quyết liệt, chẳng bên nào dễ dàng bỏ cuộc hay chấp nhận chơi đẹp. Những con giáp xung nhau như Thân và Dần thường khó tạo nên một đôi tốt lành.

4. Thân/Mão - Quan hệ bền chặt lâu dài

Thân Mão là một cặp hết sức hòa hợp về tinh thần, có thể làm nên những điều kỳ diệu. Cả hai đều hết sức thông minh, nhạy cảm và có rất nhiều điều để chia sẻ. Trong năm 2014, chẳng phải cố gắng đôi này cũng cảm thấy hạnh phúc bên nhau.

Thân được hưởng may mắn từ Tài thần ở 24 Sơn vị và sao số 1 ở Cửu cung - ngôi sao mang lại vận may chiến thắng. Sự cởi mở của con giáp này khiến Mão khó cưỡng lại ý muốn chia sẻ những giấc mơ vàng của mình. Năm 2014, Thân sẽ không gặp khó khăn trong việc kéo Mão hòa vào vũ điệu của mình. Cả hai đều hồ hởi, hạnh phúc, sẵn sàng gạt đi những khác biệt bên ngoài để tận hưởng nguồn năng lượng tốt đẹp của năm.

Thân và Mão đều là những người chừng mực và có nhiều thứ để cho nhau. Tuy nhiên, hai bạn cũng cần nhận thức sự khác biệt cơ bản giữa mình và người kia. Mão có vẻ bảo thủ và đáng tin cậy, trong khi Thân hướng ngoại hơn và thường tắc trách. Nếu thái quá, sự khác biệt có thể tạo nên những rạn nứt. Rất may hai bạn quá thông minh để không mắc phải lỗi này. Thân và Mão có thể cùng nhau vượt qua những thời khắc rất khó khăn, một phần là nhờ sự thỏa hiệp và khả năng tha thứ của Mão.

Mão là con giáp thuộc hành Mộc, Thân thuộc hành Kim, Kim khắc Mộc. Như vậy ở đôi này Thân gây ảnh hưởng nhiều hơn. Thân sẽ khống chế mối quan hệ, vạch lối cho hành động của hai người. Về phần minh, Mão là người kiên cường giữ vững những điều kỳ diệu của cặp đôi. Mão cần chú ý không để tình yêu làm mờ mắt mà quên đi chính con người mình.

5.Thân/Thìn - Một đôi tuyệt vời

Trong 12 con giáp, Thân và Thìn đều là những diễn viên tài giỏi. Sự phối hợp năng lượng và quyết tâm mạnh mẽ thể hiện rất rõ trong năm 2014. Thân có mức năng lượng thấp hơn nhiều so với Thìn và sẽ nhận được sự hỗ trợ vô hình từ con giáp này.

Sinh lực và Tinh thần ở mức thấp khiến Thân kém tự tin một cách đáng lo ngại. Vận may thành công cũng kém, duy chỉ có Canh Thân (1980) và Bính Thân (1956) được may mắn về tiền bạc. Kết quả là Rồng có thể bay cao, bỏ lại phía sau Khỉ tội nghiệp. Trong những bối cảnh thông thường, Thân sắc sảo và mưu mẹo sẽ nghĩ ra cách củng cố tình thế, đưa cả hai tới thành công. Rất may là năm 2014, Thân cũng nhận được sự hỗ trợ của Thần Tài tại 24 Sơn vị và sao Chiến thắng #1 tại Cửu cung. Vì vậy, Rồng chớ nên cất cánh quá sớm!

Năm 2014 Thìn có đủ sức mạnh cho cả hai. Và vì Thìn ngưỡng mộ tài khéo léo của Thân, cả hai có thể tìm ra cách thợp lý nhất để bổ sung năng lượng cho nhau. Thân Thìn có thể tạo nên một cặp tuyệt vời, trước hết vì đó là những con giáp Tam hợp. Làm việc nhóm giúp phát huy những nét tốt nhất ở mỗi con giáp, còn trong tình yêu họ tạo nguồn cảm hứng cho nhau.

Bày biểu tượng Gà (Dần) tại nơi bạn ở để gia tăng vận may cho cả hai. Dần là con giáp Nhị hợp của Thìn.

Thìn là con giáp thuộc hành Thổ, Thân thuộc hành Kim, Thổ sinh Kim. Người này hỗ trợ người kia. Trong mối quan hệ này, Thìn tạo bệ phóng cho Thân, điều này cũng phù hợp với sự phân bổ năng lượng của năm 2014. Năm mới sẽ mở ra nhiều cơ hội cho cặp Thân Thìn, hãy cùng nhau tận hưởng những điều tốt lành.

6. Thân/Tỵ - Hạnh phúc bên nhau

Thân có thể mang lại nhiều hạnh phúc cho Tỵ trong năm nay. Là người bạn bí mật của Tỵ, Thân thông minh và mưu mẹo có thể ngụp sâu vào tâm hồn Tỵ, giúp gạt bỏ trở ngại trên đường đi của con giáp này và khiến nó bớt cáu giận. Điều này thể hiện mạnh mẽ nhất khi Thân Tỵ thực sự gần gũi. Năm nay, Thân được hưởng may mắn từ sao Chiến thắng #1 ở Cửu cung và Thần tài ở 24 Sơn vị, trong khi Tỵ bị ảnh hưởng xấu từ sao Cãi cọ #3, nhưng có vận may thành công cao. Mọi chuyện sẽ dễ chịu hơn nhiều nếu Tỵ có thể ngả vào bờ vai của Thân.

Thân và Tỵ đều là những con người độc lập, đầy khát vọng và mưu mẹo. Rắn trườn trong bụi rậm, không bao giờ hấp tấp và hiếm khi hiện rõ hình hài. Khỉ chuyền từ cành này sang cành khác, vui nhộn ra mặt và nhìn đời một cách thoải mái. Cả hai đều xuất sắc trong việc xây dựng chiến lược, và chỉ riêng điểm này đã đủ tạo cơ sở vững chắc cho một cuộc hôn nhân bền chặt. Là những con giáp Nhị hợp, Thân và Tỵ tìm thấy ở nhau sức hút đặc biệt, dù là mới quen hay đã chung sống nhiều năm.

Năm 2014, Thân được hưởng may mắn từ sao Chiến thắng #1 ở Cửu cung và Thần tài ở 24 Sơn vị, trong khi Tỵ bị ảnh hưởng xấu từ sao Cãi cọ #3, nhưng có vận may thành công cao

7. Thân/Ngọ - Mối quan tâm chung khiến hai người gần nhau

Năm mới mang lại nhiều điều tốt lành cho cả Thân và Ngọ. Hai con giáp năng động này có thể tạo nên một cặp hòa hợp. Tố chất thân thiện tạo nên cảm giác ấm áp, dễ chịu cho một mối quan hệ tiềm ẩn hạnh phúc.

Sẽ không có nhiều bất đồng giữa Thân và Ngọ, vì vậy liên minh này khá thành công, nhất là trong năm 2014. Hai con giáp này giúp bộc lộ những nét tốt đẹp nhất của nhau, hỗ trợ động viên nhau, cùng nhau hoàn thành nhiều việc lớn. Đây là thí dụ của sự phối hợp hiệu quả của hai con giáp. Thông minh và độc lập, Thân Ngọ phù hợp với lối sống hiện đại, cả hai có thể vui vẻ phát triển sự nghiệp riêng hay công việc chung. Người này giúp người kia bằng kinh nghiệm của mình. Khi làm việc chung, Thân Ngọ sẽ bổ sung tài năng của nhau, Ngọ làm việc chắc chắn còn Thân thì sắc sảo và tháo vát.

Điều có thể chia sẽ đôi Thân Ngọ là mỗi người bắt đầu theo đuổi mối quan tâm riêng của mình. Và khi đó chuyện đường ai nấy đi có thể xảy ra dễ dàng. Về lâu dài, mối quan hệ Thân Ngọ sâu sắc đến đâu phụ thuộc vào việc hai bạn có thể chia sẻ mối quan tâm của mình nhiều tới mức nào.

8. Thân/Mùi - Sự chăm sóc chân thành lớn lên cùng năm tháng

Thân và Mùi là hai con giáp kiên định, có thể dồn hết tâm trí vào việc mình làm, nhiều tới mức lãng quên cả người họ yêu quý. Hai con giáp này có xu hướng coi sự quan tâm của người thân dành cho mình là điều đương nhiên.

Năm 2014, Thân và Mùi quá bận rộn với sự nghiệp và kinh doanh, có thể chẳng còn đủ thời gian dành cho nhau. Các cặp Thân Mùi đã kết hôn sẽ giống như bạn làm ăn nhiều hơn là vợ chồng, và Thân mưu trí sẽ là người nắm quyền lực. Mùi chẳng quá ngây thơ, cũng không quá yếu trong năm 2014, sẽ bực bội vì chuyện này. Vì vậy cặp Thân Mùi, nếu mới bước vào giao đoạn đầu, có thể sẽ bị loạng choạng, còn vợ chồng sống lâu ngày sẽ cảm thấy bực bội về nhau.

Nếu nhìn theo một khía cạnh khác, trong năm 2014, Thân Mùi có thể là sự ghép đôi có lợi cho cả hai bên, vì cả hai cùng có sao Thần tài chiếu tại 24 sơn vị của mình. Đây là dấu hiệu mang tới rất nhiều điều tốt lành.

Mùi cần chấp nhận rằng tuy Thân đôi khi vẫn càu nhàu vì không chịu nổi tác phong chậm rãi, thậm chí là lò rò của Mùi, vẫn có sự quan tâm chân thành ngày càng lớn từ cả hai phía. Mối quan hệ này, nếu có thể nhanh chóng vượt qua giai đoạn chống đối ban đầu, sẽ có cơ hội tiến triển tốt đẹp cho cả hai, thậm chí có thể dẫn tới những cam kết lâu dài. Đó là vì cả Thân và Mùi đều sẽ cố gắng hết sức. Thân rất giỏi động viên, tạo hứng khởi và khơi dậy những gì tốt đẹp nhất ở Mùi. Sự thân thiện và bản tính thích trao tặng của Mùi có thể khiến cho sự ghép đôi Thân Mùi thành công.

Mùi là con giáp thuộc hành Thổ, Thân thuộc hành Kim, Thổ sinh Kim. Điều này có nghĩa là trong khi Thân đóng vai trò dẫn đường, Mùi mới là người nuôi dưỡng, hỗ trợ mối quan hệ này.

9. Thân/Thân - Tránh cạnh tranh nếu muốn quan hệ bền lâu

Có sự hòa hợp tuyệt vời giữa hai người tuổi Thân, và năm 2014 hứa hẹn mang tới cho họ nhiều điều vui vẻ. Đây là một cặp hạnh phúc, điều này đúng cho nhiều năm và trong phần lớn cuộc đời con giáp này.

Thân Thân thường rất trung thành và chung thủy với nhau. Người này quan tâm thực lòng tới những diễn biến mới trong cuộc đời của người kia. Hai con giáp này vui vẻ khi ở bên nhau, và cùng có chung nhiều sở thích. Cả hai cùng mê phiêu lưu và du ngoạn. Khi ở bên nhau, họ thường tranh luận rất sôi nổi, hiếm khi thấy sự yên lặng giữa hai con người này. Ngôi nhà của họ đông vui bạn bè, tiệc tùng được tổ chức thường xuyên.

Tuy nhiên, trong năm 2014, năng lượng của Thân không còn dồi dào như những năm trước. Sự uể oải xuất hiện, kéo theo cảm giác bất an. Đây là điều rất hay gặp khi Sinh khí và Tinh thần của một người giảm sút.

Mối nguy hiểm chính đối với cặp Thân Thân là khi hai người bắt đầu cạnh tranh với nhau, và điều này có thể xảy ra nếu cả hai cùng say mê công việc của minh. Thành công trong sự nghiệp của một người có thể khiến người kia không hài lòng. Và khi sự cạnh tranh lên đến đỉnh điểm, cuộc vui sẽ chấm dứt. Đối thoại giữa hai người trở nên nghiêm trọng, căng thẳng. Hãy thả lỏng mình rồi nguy hiểm sẽ tan biến. Nếu có thể hiểu rằng năm 2014 không mang lại cho tuổi Thân sức mạnh cần thiết để đạt những thành công lớn, hai bạn sẽ quay sang dành cho nhau những tình cảm trìu mến. Đây là cách tốt nhất tránh trở thành kẻ thù của nhau trong năm nay.

10. Thân/Dậu - Khát vọng không đồng nhất

Năm 2014, làn gió Phong thủy mang tới sự hài hòa tuyệt vời về năng lượng cho Thân và Dậu, hút hai con giáp này về phía nhau. Thân được hưởng may mắn từ ngôi sao Chiến thắng #1, còn Dậu được đón nhận sao Thiên vận #6. Hai ngôi sao này hòa quyện với nhau một cách tuyệt vời. Kết quả là Dậu bị mê hoặc bởi tính khôi hài của Thân, trong khi Thân, vốn coi Dậu là người quá lỗi mốt, sẽ nhận ra giá trị trí tuệ lớn lao của Dậu.

Người tuổi Thân tìm kiếm tình yêu bên tuổi Dậu sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, nhất là trong những tháng đầu. Cả hai như phải lòng nhau, chỉ muốn dành hết thời gian cho nhau. Nhưng liệu mối quan hệ này sẽ kéo dài bao lâu? Cùng với thời gian, Thân sẽ cảm thấy mệt mỏi với nỗi ám ảnh của Dậu về tính logic và sự hoàn thiện. Khỉ thông minh cũng không đủ kiên nhẫn với trí tưởng tượng nghèo nàn của Gà. Nó bắt đầu nản chí vì tính hoài nghi của người bạn này và có thể bỏ đi. Nhưng Dậu sẽ chẳng phiền lòng, trong mắt nó thái độ của Thân được xem là thiếu trách nhiệm.

Thân Dậu sẽ dần nhận ra sự khác biệt lớn về thái độ và tính cách của nhau. Cả hai cùng tham vọng nhưng mục tiêu vươn tới rất khác nhau. Dậu mong muốn tiện nghi vật chất, đánh bằng thành công với quyền lực và phát đạt. Trong khi đó, khát vọng của Thân thường là vô hình, con giáp này theo đuổi những dự án trong mơ và những gì tạo nên trí tưởng tượng và sức sáng tạo. Động cơ của hai con giáp này khác nhau một cách cơ bản. Người đã kết hôn có thể nhận ra rằng những năm đầu chung sống diễn ra rất tốt đẹp, nhưng cùng với thời gian khoảng cách giữa hai người ngày càng tăng.

11. Thân/Tuất - Năng lượng không hòa đồng

Thân Tuất không thể ngồi yên bên nhau trong năm 2014. Có sự bất đồng quá lớn về mức năng lượng, không ai mang lợi cho ai, mặc dù họ cùng thuộc nhóm con giáp của mùa Thu. Tuất tuy có Sinh lực và Tinh thần mạnh mẽ nhưng lại chịu ảnh hưởng của Ngũ Hoàng #5, mang tới nhiều trở ngại. Trong khi đó Thân được hưởng vận may từ sao Chiến thắng #1 nhưng Sinh lực và Tinh thần đều thấp. Khi đi bên nhau, Thân Hợi sẽ chẳng tạo nên gì khác ngoài xung đột năng lượng. Ít nhất là trong năm nay, hai người nên giữ khoảng cách, đặc biệt là nếu đã hứa hẹn hoặc kết hôn.

Thân Hợi khác nhau quá xa về cách cư xử thông thường, về thái độ và giá trị sống. Với cặp này, sức hấp dẫn ban đầu có thể nhanh chóng trở thành sự bất bình tột độ. Thất vọng bao trùm không khí căng thẳng khi cả hai hiểu rõ hơn về nhau. Tuất không thể chịu đựng tính 'tiết kiệm sự thật' của Thân, và coi đó là sự thiếu trung thực hoàn toàn không thể chấp nhận. Tình yêu sẽ chuyển thành oán giận, chẳng còn chỗ cho sự tôn trọng. Điều này càng trở nên tồi tệ vì xung đột năng lượng Thân Dậu trong năm 2014 khiến quan hệ giữa họ bị ảnh hưởng nặng nề. Sự tự tin cao độ khiến Tuất trở nên kiêu căng, tự mãn. Ảnh hưởng của Ngũ Hoàng cũng làm cho con giáp này trở nên thiếu kiên nhẫn và không khoan nhượng. Quan hệ Thân Tuất sẽ thiếu hẳn sự ấm áp và nhạy cảm.

12. Thân/Hợi - Mong đợi quá nhiều ở nhau

Thân Hợi hấp dẫn nhau bởi tình yêu cuộc sống. Cả hai đều là người hướng ngoại. Không ngạc nhiên là vào thời trai trẻ, khi năng lượng còn tràn trề, Thân Hợi rất đẹp đôi. Cả hai đều hết sực lạc quan về cuộc đời nói chung và nhìn thấy ở nhau sự hòa hợp tuyệt vời của tính cách. Thân sắc sảo và nhanh trí sẽ làm sống động cuộc đối thoại giữa Thân và Hợi. Cặp này sẽ chẳng bao giờ hết chuyện để nói với nhau. Giao lưu luôn thông suốt, kể cả khi họ ở xa nhau.

Năm 2014, quan hệ Thân Hợi không được hoàn hảo do những khó khăn mà cả hai phải đối đầu. Thân bị thiếu hụt năng lượng và mệt mỏi do Sinh lực và Tinh thần yếu, trong khi Hợi phải đối đầu với nhiều khó khăn trong công việc và cuộc sống do Ngũ Hoàng #5 gây ra.

Hợi sẽ phải vượt qua một số thời điểm khá khó khăn trong năm nay. Đánh giá cao tính hài hước và sự hào phóng của Thân, Hợi sẽ tìm đến bạn để xin lời khuyên trong những tình huống quan trọng. Rất tiếc là phong độ của Thân năm nay có phần giảm sút. Tuy khá thông minh và quyết đoán, con giáp này không thích nắm quyền quyết định trong năm 2014. Có nguy cơ Thân Hợi mong đợi quá nhiều ở nhau.

Thân Hợi đã có gia đình nên để nguyên mọi chuyện, tạm nằm yên trong năm nay, đó là cách tốt nhất để vượt qua thời gian khó khăn như thế này.

Thân là con giáp thuộc hành Kim, Hợi thuộc hành Thủy, Kim sinh Thủy. Như vậy trong quan hệ Thân Hợi, Thân sẽ là người hỗ trợ và động viên Hợi. Điều này cũng phù hợp với mô hình năng lượng của năm 2014, khi ngọn gió Phong thủy ưu ái Thân nhiều hơn Hợi.

Hùng Sơn