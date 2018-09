Tình yêu tuổi Ngọ năm 2014

Năm nay, tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều may mắn trong chuyện tình cảm khi hòa hợp với hầu hết tất cả các tuổi còn lại.

Năm 2014, vận may tình yêu của người tuổi Ngọ tốt. Các mối quan hệ tình cảm mang lại hạnh phúc và sự an toàn. Lời tỏ tình của bạn nhiều cơ hội được đón nhận. Với người độc thân, năm Giáp Ngọ hứa hẹn những cam kết vững vàng và cơ hội tiến tới hôn nhân. Năm mới mang lại sự thay đổi đột ngột trong quan hệ tình cảm, sẽ xuất hiện những người bạn mới, trong đó có thể có người bạn sẽ để mắt tới.

Do ảnh hưởng của sao Ngoại tình trong năm 2014, tuổi Ngọ đã có gia đình dễ bị lôi kéo vào những chuyện tình lãng mạn. Kể cả nếu bạn cố ngoảnh mặt đi, trái tim có thể vẫn chiến thắng lý trí. Do Sinh lực và Tinh thần năm nay không cao, Ngọ phải cố gắng hơn nhiều, suy nghĩ kỹ về những điều có thể xảy ra nếu tự cho phép mình yếu đuối.

Năm 2014, ngôi sao Đào Hoa ở trung tâm sơ đồ Phong thủy mang tới cho bạn thứ tình yêu có thể dẫn tới hôn nhân. Tuổi Ngọ độc thân muốn tìm người yêu hay kết hôn có thể kích hoạt vận may Đào hoa của mình ở cung Đông của phòng ngủ. Bày biểu tượng Thỏ (hay Mèo) ở đây. Thỏ càng đẹp, càng sống động và giá trị thì người chồng hay vợ tương lai sẽ càng tốt đẹp.

Thỏ là con giáp đào hoa của Ngọ.

Treo các bức tranh Thỏ ở góc Đông của căn phòng bạn dùng nhiều nhất. Đừng mua tranh tượng bày bán ngoài đường, hay tại những cửa hàng xập xệ. Nhớ mua chúng từ người bán hàng khiến bạn có cảm tình. Năng lượng liên quan tới vận may Đào hoa cần nhẹ nhàng, dễ chịu.

Phương pháp kích hoạt vận may Đào hoa cũng có tác dụng với tuổi Ngọ đã có quan hệ gắn bó nhưng một trong hai người chưa muốn hứa hẹn. Nhưng cần nhớ rằng năm nay ngôi sao Ngoại tình có thể mang tới rắc rối cho cuộc sống tình cảm của hai bạn.

Sau đây là đánh giá vận may tình cảm của người tuổi Dần với 12 con giáp trong năm 2014.

1. Ngọ/Tý - Hai vầng hào quang giao thoa mang tới những điều tuyệt vời

Đây là một cặp đối đầu trực diện, dưới dạng xung đột ý chí, như Nước với Lửa, gây tổn hại cho mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, trong năm 2014, hai bạn lại có thể bình yên bên nhau.

Đó là nhờ sự hòa quyện của hai vầng hào quang tỏa sáng từ tổ hợp Hà Đồ của cả Ngọ và Tý. Cả hai tổ hợp Hà Đồ này đang trong giai đoạn mạnh mẽ và ngày càng mạnh hơn, giống như khi trăng lên.

Ngọ tận hưởng tổ hợp Hà Đồ 3/8 giữa sao Vận số 3 và sao Năm số 8, mang lại quyền lực chính trị. Điều này nghĩa là bạn có thể dành được vị trí quan trọng đã để mắt tới từ lâu. Ngọ được phép có hoài bão lớn, đây là năm của bạn. Trong khi đó, Tý có tổ hợp Hà Đồ 4/9, mang tới vận may kinh doanh. Cặp này không có nhu cầu ‘chia sẻ’ vận may của mình – ai cũng quá bận rộn và chẳng để tâm tìm lỗi của người kia. Họ chỉ còn thời gian để tận hưởng một năm hứa hẹn nhiều điều tốt lành cho cả hai.

Ngọ là những tâm hồn tự do, hoạt động không ngừng nghỉ. Khi cặp đôi với Ngọ trong năm Ngọ, Tý đẩy mình vào một cuộc đua ngoạn mục. Con giáp này có thể có hoặc không có đầy đủ những thứ cần thiết cho cuộc đua này – tùy theo kỳ vọng và cảm hứng cá nhân– và điều này cũng phụ thuộc nhiều vào Can của năm sinh. Trong khi đó, tất cả các tuổi Ngọ đều sẵn sàng lên ngựa trong năm nay.

Người sinh năm Ngọ thường không quá mãnh liệt và cũng không quá bị động, họ bột phát và có thể khó chịu khi bị kích động quá mức. Ngọ không quá khát vọng, cũng chẳng quan tâm tìm kiếm tiền bạc, nhưng trong năm 2014, con giáp này có thể lấy cảm hứng từ Tý để theo đuổi một vài khát vọng đáng giá. Đây có thể là sợi dây liên kết Ngọ Tý. Vận may lớn đến đâu là tùy thuộc vào mức độ bền chặt của quan hệ giữa hai người.

2. Ngọ/Sửu - Một năm tuyệt vời

Năm 2014 sẽ mang lại những thời khắc khó quên cho cặp Ngọ Sửu. Ngọn lửa đam mê của Ngọ có dịp được bộc lộ, tới mức Sửu trầm lặng cũng bị chinh phục. Cả hai đều tích cực tham gia các hoạt động của bạn mình. Nhưng chính sự hăng hái làm vừa lòng và theo kịp người kia của Ngọ và Sửu có thể khiến cả hai kiệt sức. Tình yêu tốc độ và tính phiêu lưu mà Ngọ sở hữu sẽ là trở ngại với Sửu, con giáp này không đủ sự hồ hởi như Ngọ.

Rất may trong năm 2014, Sinh lực và Tinh thần của Sửu đạt tới đỉnh điểm, sự hòa hợp năng lượng giữa Ngọ và Sửu hứa hẹn mang tới nhiều điều tốt lành. Cả hai cùng hưởng tổ hợp Hà Đồ, tạo bởi sao Vận và sao Năm. Ngọ có tổ hợp 3/8, mang tới quyền lực và sức mạnh, trong khi Sửu có tổ hợp 2/7, mang tới vận may tài chính. Ngọ cũng được hưởng may mắn từ ngôi sao #8 của năm, hứa hẹn tiền bạc, thành công và những điều tốt lành. Sự hòa hợp năng lượng Ngọ Sửu trong năm nay giúp vận may của mỗi con giáp thêm chín muồi khi ở bên nhau.

Cặp Ngọ Sửu có thể khiến người ngoài ngạc nhiên vì thoạt nhìn Sửu cẩn trọng và Ngọ bột phát có cá tính rất khác biệt. Vấn đề nằm ở chỗ tuy suy nghĩ khác nhau, nhưng bằng những con đường khác nhau họ vẫn đi đến cùng một kết luận. Sự dũng cảm của Ngọ và độ bền bỉ của Sửu giúp hai con giáp này thích nghi rất tốt với năm mới. Dù trẻ hay già, cặp Ngọ Sửu cũng vui vẻ và đạt được nhiều điều tốt đẹp. Tuy nhiên, những cặp lớn tuổi hơn sẽ có lợi thế, nhờ sự thông thái và kinh nghiệm của mình.

3. Ngọ/Dần - Bộ đôi Trời cho

Ngọ Dần được gắn kết bởi sức hấp dẫn đặc biệt. Có thể xem đây là những người bạn tâm giao thực thụ, những tâm hồn thân thiết, hay đơn giản là các con giáp Tam hợp. Ngọ và Dần hiểu rõ về nhau, vui vẻ bên nhau và sự gần gũi khiến tâm hồn họ bay bổng. Năng lượng của hai con giáp này hòa quyện một cách hoàn hảo, Ngọ Dần đánh giá sâu sắc về nhau và sự tôn trọng này hết sức lâu bền. Với những đôi mới quen, năm mới 2014 hứa hẹn nhiều khám phá hạnh phúc về tâm trạng và sự độc đáo của nhau. Người kết hôn đã lâu sẽ tiếp tục cách nghĩ vốn có về bạn đời.

Ngọ và Dần đều hưởng tổ hợp Hà Đồ giữa sao Vận (2004-2024) và sao Năm, trong đó tổ hợp 3/8 mang tới cho Ngọ vận may quyền lực và sức mạnh; tổ hợp 2/7 mang tới cho Dần vận may tài chính. Ngọ cũng được hưởng may mắn từ ngôi sao tài lộc Bát Bạch #8. Năm 2014 hứa hẹn nhiều điều tốt lành cho cặp Ngọ Dần. Lòng dũng cảm của Ngọ và sự hăng hái của Dần sẽ hòa quyện. Dù già hay trẻ, cặp này sẽ sống vui vẻ bên nhau.

Vấn đề chính đối với Ngọ Dần trong năm nay là họ không đủ năng lượng để tận dụng hết lợi thế từ ngọn gió Phong thủy của năm. Dù sao hai bạn cũng có những thời gian vui vẻ bên nhau. Tuy sức mạnh nội tâm năm nay yếu, Ngọ Dần vẫn đủ hăng hái đưa quan hệ của mình tiến xa hơn. Dần là con giáp thuộc hành Mộc, trong khi Ngọ thuộc hành Hỏa, Mộc sinh Hỏa, vì vậy cặp đôi Ngọ Dần có thể hỗ trợ đắc lực cho nhau. Như vậy trong năm nay, Dần sẽ hỗ trợ Ngọ, chẳng nề hà thiệt hơn.

4. Ngọ/Mão - Một năm tốt lành

Năm 2014, tuổi Mão kết hôn hoặc hẹn hò với tuổi Ngọ sẽ được hưởng lợi nhiều từ vận may của Ngọ. Vì vậy, tuy không phù hợp một cách tuyệt đối, Ngọ với nguồn năng lượng dồi dào vẫn hút được cảm tình của Mão. Năm mới mang lại những điều tốt lành khi hai con giáp này ở bên nhau. Đó là vì sao Năm số 8 của Ngọ kết hợp với sao Năm số 2 của Mão tạo nên tổ hợp 10, mang lại vận may hoàn thành công việc. Khi ở bên nhau, họ sẽ thành công mỹ mãn. Ngọ Mão có thể làm việc và chung sống khá hòa thuận. Ngoài ra Ngọ cũng được hưởng tổ hợp Hà Đồ may mắn 3/8 giữa sao Vận và sao Năm, mang tới cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, tại nhiều thời điểm, sự khác biệt về quan điểm có thể khiến hai người bất đồng ghê gớm. Thậm chí có lúc sự dận dữ, to tiếng buộc Ngọ và Mão phải nhìn lại mối quan hệ của mình. Có thể có rạn nứt, nhưng vì cả hai đều được lợi rất nhiều khi ở bên nhau, nên dần dần họ cũng bình tĩnh trở lại và quên đi mâu thuẫn.

Năm nay, Ngọ hừng hực khí thế khiến Mão khó lòng theo kịp, tuy nhiên Mão tĩnh tại có thể kiềm chế Ngựa bất kham. Quan trọng hơn là khi có xô xát, cả hai đều không thấy oán giận hay thù hằn. Mão rất dễ tha thứ và vui vẻ trở lại khi cơn nóng qua đi.

Ngọ là con giáp thuộc hành Hỏa, Mão thuộc hành Mộc, Mộc sinh Hỏa. Như vậy trong cặp này Mão luôn là bệ đỡ, người hỗ trợ cho Ngọ. Nói một cách khác, Ngọ làm Mão kiệt sức. Sẽ luôn là Mão nuôi dưỡng Ngọ, và điều này đặc biệt đúng trong năm 2014.

5. Ngọ/Thìn - Hỗ trợ đắc lực

Ngọ Thìn là những con người xúc cảm mạnh mẽ. Trong năm 2014, Ngọ sẽ giữ vai trò chỉ huy trong đôi này. Ngọ phiêu lưu, nghịch ngợm và không chịu ngồi yên, trong khi Thìn bột phát, cứng đầu và năng động. Hai con giáp này dành cho nhau niềm đam mê lớn lao, nhờ đó Thìn thất thường và liều lĩnh có thể chung sống yên lành với Ngọ bất trị và thích tự do. Ngọ Thìn không thích trò tranh cãi trẻ con, cả hai đều yêu những chân trời rộng mở và thích đương đầu với thách thức. Họ suy nghĩ độc lập nhưng thường đi đến cùng kết luận. Khuôn phép và những suy nghĩ sói mòn sẽ không có chỗ đứng giữa hai con giáp này.

Nếu có điều gì xấu xảy ra thì nguyên nhân có thể là do sự đụng độ của hai cá tính mạnh mẽ, tuy rằng sự va chạm này không mang màu sắc thù địch. Tính bộc trực của cả hai khiến mọi bất đồng đều được mổ xẻ ngay lập tức. Hiểu nhầm chỉ ở mức tối thiểu, và không ai ác cảm với ai. Có thể có chút hờn dỗi và im lặng kéo dài giữa hai người mặc dù về bản chất, Ngọ và Thìn đều có thể nói không ngừng nghỉ! Hai con giáp này hết sức trung thành và hỗ trợ đắc lực cho nhau. Sự không chung thủy sẽ lập tức bị quét bay bởi niềm đamg mê cháy bỏng giữa họ.

Năm 2014, ngôi sao may mắn Bát Bạch viếng thăm cung tử vi của Ngọ, mang tới thành công và hạnh phúc. Thìn cũng đủ mạnh để có thể chia sẻ những điều tốt lành này. Đây là thời điểm tốt đẹp cho người tuổi Thìn kết hôn, nếu bạn đang hẹn hò với người tuổi Ngọ.

6.Ngọ/Tỵ - Hòa hợp và may mắn

Ngọ Tỵ sẽ có một năm thực sự tuyệt vời bên nhau. Những con người với trực giác tinh tế này rất khác biệt về tính cách nhưng lại đặc biệt gắn bó. Đây là một thí dụ điển hình về sức hấp dẫn của những tính cách đối nghịch. Bất chấp sự khác biệt trong quan điểm sống và cách thức phản ứng với những thăng trầm của cuộc đời, sự kết nối Ngọ Tỵ trong năm nay sẽ hết sức trơn tru. Sao Năm số 3 của Tỵ kết hợp với sao năm số 8 của Ngọ tạo nên tổ hợp Hà Đồ may mắn. Tổ hợp 3/8 mang tới sức mạnh và quyền lực cho cặp Ngọ Tỵ, giúp họ tìm thấy nguồn sinh lực mới trong nhau.

Tỵ là người hướng nội, thường xử lý mọi việc bằng lý trí nhiều hơn tình cảm. Con giáp này thích phân tích kỹ lưỡng mọi chuyện, nhưng đôi khi cũng bị sa đà. Ngọ rất dễ xúc động và bị chi phối mạnh bởi con tim. Tâm hồn tự do này có thể bắt tay vào hành động mà chẳng cần cân lên nhấc xuống quá nhiều. Tỵ suy nghĩ sâu xa trong khi Ngọ khá bồng bột, có lúc tới mức điên rồ.

Trước Ngọ đầy cảm xúc, Tỵ lý trí sẽ thả mình vào đam mê. Ngọ Tỵ dành cho nhau những tình cảm sâu đậm và có thể tạo nên hạnh phúc lâu bền. Tuy nhiên, năm nay Tỵ cần cố gắng kiểm soát tính khí nóng nảy của mình, nếu không bạn có thể mất đi Ngọ quý giá.

7. Ngọ/Ngọ - Đam mê cháy bỏng

Năm 2014, cặp Ngọ Ngọ đồng nghĩa với sự kết hợp năng lượng phong thủy tốt lành, nhân đôi may mắn. Đây là lúc Ngọ tận hưởng tự do, phấn khích với cảm giác có thể đạt được tất cả. Và không có gì lạ rằng hai tâm hồn bay bổng này sẽ thực sự bị hút về nhau, nhất là nếu gặp gỡ trong hoàn cảnh cho phép bộc lộ mối quan tâm chung. Hai bạn tìm thấy niềm vui, cảm giác dễ chịu và hài lòng khi ở bên nhau. Cả hai cùng thích phiêu lưu, thích chu du thiên hạ, với tính tò mò giúp mở ra những chân trời mới. Ngọ Ngọ có quá nhiều điểm tương đồng và sẽ nhanh chóng cảm thấy gắn bó.

Tuổi Ngọ với cùng hoàn cảnh gia đình có nhiều cơ hội duy trì quan hệ tình cảm lâu dài hơn. Vị trí xã hội và nền tảng giáo dục có vẻ quan trọng với cá tính của con giáp này. Dù sao, trong năm 2014, hai Ngọ có thể tiến tới những cam kết lâu dài, bất chấp những khác biệt trên thực tế.

Trong công việc, triển vọng của cặp đôi này lại khác. Những nóng giận vì phải gánh vác trách nhiệm có thể biến sự hợp tác đầy hứng thú ban đầu thành cảm giác chán nản, khiến cả hai quay lưng lại với nhau.

Cá tính bồng bột, bất trị của Ngọ có thể ảnh hưởng xấu tới cuộc sống tình cảm. Trong các gia đình cả vợ và chồng đều tuổi Ngọ, hạnh phúc sẽ trọn vẹn hơn nếu một người, với cá tính mạnh mẽ hơn, nắm vai trò lãnh đạo.

8. Ngọ/Mùi - Tình yêu chân thật bền lâu

2014 là một năm tốt lành cho cả Ngọ và Mùi, hứa hẹn sự hài hòa trong cuộc sống, thành công về tài chính và kinh doanh. Thành công không quá lớn nhưng đủ để hai bạn hài lòng. Sự hòa đồng năng lượng tạo điều kiện cho liên minh Ngọ Mùi phát triển. Những tin tốt lành trong suốt cả năm khiến họ cảm thấy dễ chịu, tạo điều kiện cho tình yêu nảy nở. Cả hai đều dành cho nhau sự ngưỡng mộ. Hơn nữa, đây còn là những con giáp Nhị hợp, điều này giúp đẩy quan hệ lên một tầm cao mới.

Với Ngọ Mùi mới quen biết, mọi chuyện sẽ rất trơn chu. Sự tự tin quyết đoán và sức mạnh nội tâm vững vàng trong năm 2014 cho phép Mùi giữ vai trò đầu tàu. Ngọ sẽ nhận được nhiều lợi ích từ mối quan hệ nếu chịu thuận theo dòng chảy. Một khi có đủ tự do để làm việc của mình và có khoảng trời riêng, Ngọ sẽ để yên cho Mùi dẫn dắt.

Sức khỏe của Ngọ và Mùi năm nay tốt, người đã có gia đình ổn định có thể tính chuyện sinh con. Khi chung sống, Ngọ thường vui vẻ để Mùi điều hành công việc chung của hai người. Trong năm 2014, đây là cách hợp tác có lợi nhất, khi cả hai tin tưởng lẫn nhau.

Mối quan hệ Ngọ Mùi hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp, trong đó cả Ngọ hào phóng và Mùi đáng mến đều cảm thấy hạnh phúc. Nhiều khả năng mối quan hệ này sẽ kéo dài, với một tình yêu chân thật.

9. Ngọ/Thân - Mối quan tâm chung khiến hai người gần nhau

Năm mới mang lại nhiều điều tốt lành cho cả Ngọ và Thân. Hai con giáp năng động này có thể tạo nên một cặp hòa hợp. Tố chất thân thiện tạo nên cảm giác ấm áp, dễ chịu cho một mối quan hệ tiềm ẩn hạnh phúc.

Sẽ không có nhiều bất đồng giữa Ngọ và Thân, vì vậy liên minh này khá thành công, nhất là trong năm 2014. Hai con giáp này giúp bộc lộ những nét tốt đẹp nhất của nhau, hỗ trợ động viên nhau, cùng nhau hoàn thành nhiều việc lớn. Đây là thí dụ của sự phối hợp hiệu quả của hai con giáp. Thông minh và độc lập, Ngọ Thân phù hợp với lối sống hiện đại, cả hai có thể vui vẻ phát triển sự nghiệp riêng hay công việc chung. Người này giúp người kia bằng kinh nghiệm của mình. Khi làm việc chung, Ngọ Thân sẽ bổ sung tài năng của nhau, Ngọ làm việc chắc chắn còn Thân thì sắc sảo và tháo vát.

Điều có thể chia sẽ đôi Ngọ Thân là mỗi người bắt đầu theo đuổi mối quan tâm riêng của mình. Và khi đó chuyện đường ai nấy đi có thể xảy ra dễ dàng. Về lâu dài, mối quan hệ Ngọ Thân sâu sắc đến đâu phụ thuộc vào việc hai bạn có thể chia sẻ mối quan tâm của mình nhiều tới mức nào.

10. Ngọ/Dậu - Vốn không hòa hợp nhưng có thể ổn trong năm nay

Ngọ Dậu không phải đôi đẹp nhất vì không có sự hòa hợp tự nhiên. Ngọ với tâm hồn tự do có thể tỏ ra thiếu thận trọng và hành động bột phát, trong khi Dậu lại có thái độ nghiêm túc hơn đối với công việc và cuộc sống. Ngọ bình tĩnh và thích tốc độ, trong khi Dậu rất thực tế, chẳng cho phép mình hành động tùy hứng hay bay bổng mộng mơ. Cách suy nghĩ của hai người cũng khác nhau, vì vậy rất dễ xảy ra hiểu nhầm.

Ngọ Dậu có rất ít điểm chung, nhìn bề ngoài khó có thể tin rằng họ sẽ gắn kết sâu nặng. Tuy nhiên, trong năm 2014, ngọn gió Phong thủy mang lại năng lượng tốt lành cho cả hai. Ngọ có sao may mắn Bát Bạch #8 chiếu, trong khi Dậu được sao Thiên vận #6 viếng thăm. Cả hai sẽ cảm nhận sự hài hòa sâu sắc và dễ dàng xích lại gần nhau.

Ở bên nhau, họ sẽ mạnh mẽ hơn và bộc lộ những tính nết tốt đẹp của mình. Vầng hào quang bao bọc Ngọ Dậu sẽ tỏa sáng, giúp khơi dậy nét dễ tính, đáng mến và khả năng ngoại giao trong cá tính của Ngọ. Tuy Dậu là người hoàn hảo và có phần lấn lướt, Ngọ vẫn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và tính chủ động của bạn mình. Sinh lực và Tinh thần của hai con giáp này năm nay đều thấp, nhưng điều này lại tốt vì giúp làm mềm mại những nét mạnh mẽ trong cá tính của mỗi người, để họ có thể sống yên ổn bên nhau. Ngọ Dậu là mối quan hệ đáng theo đuổi trong năm 2014.

11. Ngọ/Tuất - Giúp nhau vượt qua khó khăn

Ngọ Tuất là một đôi đáng yêu nhưng trong năm 2014, vận may của hai con giáp này không đồng đều. Ngọ nhận được rất nhiều điều tốt lành từ sao Bát Bạch #8, trong khi Tuất bị tấn công bởi ngôi sao thảm họa Ngũ Hoàng (#5), mang tới nhiều rắc rối. Rất may là năm nay Tuất có mức Sinh lực và Tinh thần rất cao, do đó tuy 'thời tiết' bên ngoài hết sức khắc nghiệt do ảnh hưởng của Ngũ Hoàng, Tuất sẽ vẫn đủ sức mạnh và sự bền bỉ để chịu đựng. Vì vậy sự ghép đôi Ngọ Tuất cũng không quá khó trong năm nay.

Ngọ và Tuất là các con giáp Tam hợp, họ cùng đánh giá cao sự trung thành và tính ngay thẳng và có nhiều mối quan tâm chung. Sự hòa hợp khiến Ngọ có thể dễ dàng chia sẻ một phần vận may của mình, và Tuất cũng có đủ sức mạnh nội lực để đón nhận sự hỗ trợ của Ngọ. Cả hai cùng thực lòng quan tâm chăm sóc lẫn nhau, khó khăn đối với Tuất sẽ càng khiến hai người xích lại gần nhau hơn. Trong đôi này, không ai bị bỏ lại phía sau. Ngôi nhà Ngọ Tuất sẽ yên bình, không có những cơn giận dữ. Tình yêu và sự kiên trì sẽ đưa hai bạn vượt qua năm 2014bình yên, vận may của người này giúp người kia thoát hiểm. Đôi Ngọ Tuất sẽ bền vững.

12. Ngọ/Hợi - Tôn trọng lẫn nhau

Ngọ Hợi là những tâm hồn tự do, độc lập. Nhiều nét chung khiến hai con giáp này có thể trở thành bạn tâm giao, đó là nhu cầu được tự do không xiềng xích, sự hài hước sâu sắc và tình yêu cuộc sống. Một mối liên hệ vô hình kết nối hai con giáp này, với họ sống cho hiện tại quan trọng hơn lập kế hoạch quá xa cho tương lai. Một số người coi đây là sự vô trách nhiệm, nhưng với hai con giáp này đó là cách giúp họ đối phó với những căng thẳng trên đường đời và tận hưởng cuộc sống.

Năm 2014, Ngọ được hưởng rất nhiều may mắn từ sao Bát Bạch #8, trong khi Hợi phải chịu nhiều sóng gió từ Ngũ Hoàng #5, mang tới bất hạnh, bệnh tật hoặc tai nạn. Sức mạnh thể chất và tinh thần của Hợi năm nay cũng yếu, khiến con giáp này trở nên thiếu tự tin. Rất may Ngọ luôn sẵn sàng chia sẻ những điều tốt lành với người thân và khi yêu họ rất hào phóng, vì vậy với những cặp mới kết thân, vận may của Ngọ sẽ đủ để nâng đỡ cả hai. Giữa họ dễ dàng hình thành sự tôn trọng chân thành và khả năng nhường nhịn, điều đặc biệt quan trọng khi Hợi phải đối mặt với rất nhiều khó khăn.

Tiên lượng hết sức khác biệt cho năm 2014 giữa Ngọ và Hợi có thế khiến đôi này loạng choạng. Sức ép lớn trong công việc và tài chính khiến Hợi dễ rơi vào tình trạng ủ rũ, và lúc này Ngọ có thể chọn cách bỏ đi.

Ngọ thuộc hành Hỏa, Hợi thuộc hành Thủy. Mối quan hệ Lửa/Nước mang tính hai chiều. Thủy Hỏa có thể trở thành liên minh mạnh mẽ khi Lửa biến Nước thành luồng hơi mạnh mẽ, nhưng Lửa Nước cũng có thể gây tổn thương nặng nề cho nhau. Nếu điều này xảy ra Ngọ sẽ chịu thiệt thòi nhiều hơn. Vì vậy, hai bạn nên suy nghĩ thật cẩn thận về cách ghép đôi này.

Hùng Sơn