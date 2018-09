Tình yêu tuổi Mùi năm 2014

Sự xuất hiện của sao Ngoại tình có thể gây nhiều biến động trong cảm xúc của người tuổi Mùi bởi họ bị ảnh hưởng của sự cám dỗ.

Năm 2014 hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp cho cuộc sống tình cảm của tuổi Mùi. Người đang tìm kiếm tình yêu cảm thấy ấm áp khi lời tỏ tình của mình được chấp nhận. Sự xuất hiện của ngôi sao Đào Hoa tại khu vực trung tâm sơ đồ Phong thủy trong năm 2014 mang tới vận may hôn nhân cho những người độc thân.

Vấn đề đáng lo ngại là sự xuất hiện của sao Ngoại tình có thể gây nhiều biến động trong cảm xúc. Mùi dễ bị ảnh hưởng của cám dỗ, người có gia đình có thể thấy hứng khởi với những chuyện tình phiền toái. Rất may năm nay Mùi có Sinh lực mạnh mẽ và trực giác nhanh nhạy. Con giáp này cũng nhận được may mắn từ sao Thần tài tại 24 sơn vị, như bàn tay vô hình chống đỡ. Nhờ vậy, phần lớn người tuổi Mùi thấy mình có thể đương đầu với chuyện tình lãng mạn ngoài hôn nhân.

Tuổi Mùi độc thân muốn tìm người yêu hay tiến tới hôn nhân có thể kích hoạt vận may Đào hoa của mình ở cung Bắc phòng ngủ. Bày biểu tượng Chuột ở đây. Chuột càng hoạt bát và sống động, càng đẹp và có giá trị thì người chồng hay vợ tương lai sẽ càng tốt đẹp.

Chuột là con giáp đào hoa của Mùi.

Treo các bức tranh Chuột ở góc Bắc của căn phòng bạn dùng nhiều nhất. Đừng mua tranh tượng bày bán ngoài đường, hay tại những cửa hàng xập xệ. Nhớ mua chúng từ người bán hàng khiến bạn có cảm tình. Năng lượng liên quan tới vận may Đào hoa cần nhẹ nhàng, dễ chịu.

Sau đây là đánh giá vận may tình cảm của người tuổi Mão với 12 con giáp trong năm 2014.

1. Mùi/Tý – Một tình yêu êm đẹp

Năm 2014 hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp cho cặp Mùi Tý. Năng lượng của hai con giáp này hòa quyện một cách tốt lành. Đây là một cặp khá hòa nhã, vì vậy không có gì ngạc nhiên là hai bạn có thể hòa hợp lâu bền. Với những người mới yêu, quan hệ tình cảm mang lại hạnh phúc lớn. Với người đã có lời ước hẹn, năm mới làm lụi tàn tính ích kỷ, tình yêu sẽ thống trị, với sự dịu dàng đặc biệt của nó. Kết quả là hai bạn cùng mang tới cho nhau những cảm xúc tích cực.

Nếu Mùi Tý cùng làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, sức mạnh hoàn hảo của Mùi sẽ giúp Tý hiện thực hóa những hứa hẹn của tổ hợp Hà Đồ 4/9 của mình, tổ hợp này mang lại vận may trong làm ăn. Cần lưu ý rằng tổ hợp 4/9 thuộc hành Hỏa, và điều này rất tốt cho Mùi, con giáp thuộc hành Thổ. Sự kết hợp Mùi Tý mang lại thành công trong kinh doanh, thương mại, rất phù hợp với Mùi, con giáp có năng khiếu tự nhiên trong lĩnh vực này. Thuận lợi này khiến hai bạn đặc biệt hòa hợp trong năm 2014.

Mùi rất nhẹ nhàng, ưa yên ổn, trong khi Tý có vẻ thích phô trương, đôi khi hơi mạnh bạo, có thể khiến người khác bị tổn thương. Cá tính tuy đối lập nhưng khi ở bên nhau, Mùi sẽ làm nổi lên những đức tính tốt nhất của Tý. Mùi thoải mái hơn trong chi tiêu, tuy nhiên sự tằn tiện của Tý lại là sợi dây gắn kết hai con giáp này.

Nếu có cãi cọ lớn, hãy bày biểu tượng Trâu (Sửu) ở phòng ngủ, điều này giúp xua đuổi thù hận, không cho chúng cơ hội chuyển thành chiến tranh tàn khốc. Sửu là con giáp Nhị hợp của Tý.

Mùi và Tý đều là những người thích giao tiếp, trong đó Mùi có vẻ e dè hơn còn Tý lại hướng ngoại. Nhưng đây chỉ là sự khác biệt bề nổi. Năm 2014, làn gió Phong Thủy mang lại năng lượng tích cực cho Mùi và Tý, điều này có nghĩa là làm việc cùng nhau hay ở bên nhau mang lại cho các bạn hạnh phúc và sự hài lòng. Hai bạn có thể cùng làm việc, cùng tổ chức nhiều sự kiện, và con đường tình yêu sẽ hết sức trôi chảy.

2. Mùi/Sửu - Tốt trong năm nay nhưng ít triển vọng dài hạn

Trong số 12 con giáp, Mùi Sửu là kẻ thù tự nhiên của nhau. Điều này có nghĩa là dù quan hệ ban đầu giữa hai người (khi mới làm quen, hoặc cả lúc là bạn) có thể khá tốt, càng về sau, khi thật gần gũi hay đã kết hôn, bực dọc và căng thẳng sẽ thấm đẫm những ngày tháng chung sống của cặp đôi này.

Cá tính của Mùi và Sửu hết sức khác biệt. Sửu không thích làm điều vô nghĩa hoặc phung phí thời gian cho những tranh luận hay việc làm phù phiếm. Mùi lại thường vòng vo đi lạc vấn đề, không thích tuân thủ lịch trình hay thời khóa biểu cố định. Tuy nhiên, trong năm 2014, cả hai đều cùng nhìn rõ và đánh giá cao về nhau. Mùi và Sửu đều thuộc hành Thổ, và năm nay những con giáp này sẽ hưởng lợi nhiều từ năng lượng Hỏa của năm. Cả hai cùng có Sinh lực và Tinh Thần ở mức cao, giúp củng cố sự tự tin, đủ để biến những điều trông có vẻ tiêu cực thành chuyện tích cực.

Nếu gặp nhau vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, mức năng lượng cao sẽ thắng thế sự không hòa hợp của hai con giáp. Hai bạn sẽ có một năm hạnh phúc bên nhau. Nhưng thực tế không thể chối cãi là Mùi Sửu có những ưu tiên khác nhau. Cách nhìn nhận về công việc, thành công, cuộc sống và tình yêu khác nhau sẽ đưa hai người tới những phương trời rất khác biệt. Thậm chí kể cả khi 2014 hứa hẹn những thời khắc tốt đẹp, Mùi Sửu vẫn khó sống yên ổn lâu dài bên nhau.

Mùi và Sửu đều khao khát thành công và tham vọng cao trong năm 2014. Hai bạn có cơ hội hoàn thành một số dự án có ý nghĩa, cả khi làm việc chung cũng như khi làm riêng lẻ. Sửu thường thích suy nghĩ mọi điều một cách thấu đáo và logic, dựa vào mình là chính; trong khi Mùi thích hỏi han và có thể tiếp nhận quá nhiều quan điểm. Và vì cả hai đều khá bướng bỉnh, quan hệ giữa họ dễ trở thành đối đầu hơn là hợp tác. Ít tiềm năng về dài hạn, nhưng dù sao cũng hãy tận hưởng năm 2014 này!

3. Mùi/Dần - Có thể xuất hiện tình yêu một chiều

Năm 2014, Mùi mang sức mạnh tinh thần tới cho Dần, đó là cơ sở tuyệt vời để hai con giáp này tìm được chỗ đứng chung và xây dựng mối quan hệ thân thiết. Sự dũng cảm của Mùi gây ấn tượng mạnh với Dần, điều này không có gì là lạ vì năm nay, Sinh lực và Tinh thần của Dần rất thấp, trong khi những chỉ số này ở Mùi lại đạt đỉnh điểm.

Mùi là con giáp thuộc hành Thổ, và giống như những con giáp hành Thổ khác (Sửu, Thìn và Tuất), nó sẽ đạt được sức mạnh tối đa trong năm nay, điều này hứa hẹn mang tới nhiều thành công. Hơn nữa, các con giáp hành Thổ còn có thể cho những người gần gũi 'mượn' sức mạnh tinh thần nội tâm của mình. Mùi sẽ giúp Dần theo cách này, nhất là khi Mùi còn được Thần tài viếng thăm tại Sơn vị trong năm nay.

2014 sẽ không phải một năm dễ dàng cho cặp Mùi Dần. Có nguy cơ xuất hiện tình yêu một chiều, khi một người luôn dựa vào người kia. Dần tuy yếu nhưng cũng không thích phải trông chờ ở sự hào phóng của Mùi. Sức mạnh và sự may mắn của Mùi vô tình khiến Dần bất an bực tức. Bên cạnh đó, Mùi có thể tỏ ra ngoan ngoãn, nhưng ẩn sâu dưới lớp vỏ hiền lành là bộ xương bằng thép, và một tinh thần mạnh mẽ ngang bằng, nếu không nói là hơn, so với Dần. Nếu quyết định đến với nhau, Dần cần hiểu rằng không nên coi sự tốt bụng của Mùi là điều đương nhiên. Nếu không, dù Mùi có giỏi giải tỏa căng thẳng tới đâu, sự kiêu ngạo của Dần cũng có thể phá hỏng quan hệ giữa hai người.

Thời xưa, ông bà hiếm khi chấp nhận hôn nhân giữa tuổi Mùi và Dần vì tin rằng Hổ sẽ ăn thịt Dê. Quan niệm mê tín này xuất phát từ việc Dần khó có khả năng sống hòa hợp với các con giáp như Hợi, Mão, Mùi - những món ngon béo bở cho một con Hổ đói.

4. Mùi/Mão - Hòa hợp

Năm 2014 hứa hẹn nhiều điều tốt lành cho Mùi. Sinh lực và Tinh thần đạt mức đỉnh điểm giúp con giáp này tự tin vượt qua mọi thử thách. Ngôi sao số 1 tại Cửu cung mang tới vận may chiến thắng trong khi Thần tài tại 24 Sơn vị cũng hứa hẹn may mắn về tài chính. Mão kém may mắn hơn nhưng sẽ được Mùi chia sẻ một cách hào phóng. Mối quan hệ này mang lại hạnh phúc cho cả hai.

Mùi Mão có sự hòa hợp lớn vì là con giáp Tam hợp. Tinh thần dũng cảm và tính kiên định của Mùi nhận được sự đánh giá cao của Mão. Bằng sự chăm sóc dịu dàng và tình yêu chân thật, Mão giúp khơi dậy tài năng tiềm ẩn nơi Mùi. Nhờ đó, Mùi bí ẩn sẽ mở rộng trái tim cho Mão sắc sảo và tế nhị. Mùi cũng tin tưởng đón nhận những lời khuyên hữu ích từ bạn mình. Khi ở bên nhau, Mùi Mão sẽ thể hiện những đức tính tốt đẹp nhất.

Năm nay, khó ai vượt được cặp Mùi Mão. Họ có thể thành công lớn cả trong hợp tác làm ăn và xây dựng tổ ấm. Những người mới quen thấy đây là thời gian tuyệt vời để tiến lại gần hơn, trong khi các đôi đã kết hôn tìm được sức mạnh và sự may mắn khi bên nhau.

5. Mùi/Thìn - Hạnh phúc hiện hữu

Mùi và Thìn đều thuộc hành Thổ, Thìn là con giáp dương và Mùi là con giáp âm. Mùi Thìn có thể hòa quyện trong một mối quan hệ đầy hứng khởi, một người chi phối, còn người kia ngoan ngoãn nghe lời. Thìn mạnh mẽ và độc đoán, hào hứng và tràn đầy năng lượng. Mùi mềm dẻo và dễ bảo, sáng tạo và giàu trí tưởng tượng. Bên nhau, Mùi và Thìn là biểu tượng của hạnh phúc hiện hữu, nơi không có đấu tranh giành quyền lực hay ẩu đả để chiếm quyền kiểm soát.

Sức hút của Thìn khiến Mùi lùi bước, nhận vai trò thứ yếu trong mối quan hệ này, trong khi trên thực tế, Mùi mới thực sự là người vạch chiến lược cho cả hai. Mùi vượt xa Thìn về trí thông minh và sức mạnh nội tâm, nhưng tất cả những gì Thìn có thể nhận ra ở Mùi chỉ là con người lịch lãm, luôn duyên dáng và tuyệt đối mềm dẻo.

Năm 2014 tạo thêm lợi thế cho cặp Mùi Thìn. Các tố chất của Mùi được thể hiện ở mức hoàn hảo, hết sức có lợi cho Thìn. Hai con giáp này hiểu tường tận về nhau, và tính bồng bột của Thìn sẽ được Mùi tốt bụng vui vẻ chấp nhận. Thìn chịu tác động từ sao Cãi cọ #3 nhưng Mùi sẽ luôn thành công trong việc xoa dịu mọi cơn giận, dù lớn hay nhỏ, của Thìn. Năm nay Mùi được hưởng vận may từ sao Chiến thắng và Thần tài.

Trong cặp này, Mùi mới là người kiểm soát tình thế. Thái độ phục tùng của Mùi sẽ không bị Thìn hiểu sai như sự yếu đuối. Trái lại, chính sự mềm mỏng này lại làm bộc lộ đức tính tốt đẹp nhất của Thìn, giúp con giáp này tập trung vào khát vọng đúng đắn, không để bản chất hung dữ lấn át những điều tốt đẹp.

Năm 2014, cả Mùi và Thìn đều đạt đỉnh điểm về sức mạnh thể chất và tinh thần. Hai con giáp này bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo, trong đó Mùi đóng góp vận may thành công còn Thìn mang tới triển vọng tài chính. Mùi mang tới cơ hội thành công và Thìn biến điều này thành của cải. Kết quả là cả hai cùng được lợi.

6. Mùi/Tỵ - Khác biệt nhưng chung sống hạnh phúc

Bề ngoài Mùi Tỵ trông chẳng mấy hòa hợp, nhưng khi kết thân, hai cá tính hoàn toàn khác biệt và hầu như không có điểm chung này lại tạo nên một mối quan hệ êm ái, mang tính hỗ trợ. Mùi nhạy cảm, giàu lòng trắc ẩn, rất nhẹ nhàng trong cách sống và làm việc, trong khi Tỵ thường vô tư và lãnh đạm, chẳng để lộ những điều tốt đẹp giấu kín trong trái tim mình. Mùi hay quan tâm tới những rắc rối của người khác, trong khi Tỵ luôn tách biệt, dường như bất động. Như vậy, xét về tính cách và thái độ sống, hai con giáp này hết sức khác biệt. Tuy nhiên, nếu tiến lại gần nhau, Mùi và Tỵ có thể trở thành những người bạn tâm giao, mang lại hạnh phúc cho nhau.

Mùi là người có trực giác nhạy bén và dễ bị cảm xúc cuốn trôi, trong khi Tỵ thường giải quyết mọi việc bằng cái đầu. Sự ngưỡng mộ bí mật hai con giáp này dành cho nhau tạo nên sức hút mạnh mẽ. Mùi thán phục cách Tỵ suy nghĩ và giải quyết thấu đáo mọi việc. Tỵ cảm động trước sự chăm sóc dịu dàng của Mùi.

Đối với Mùi và Tỵ, tìm kiếm tình yêu trong năm Ngọ là điều không dễ dàng. Là con giáp Nhị hợp của Mùi, Ngọ tỏa ra năng lượng hung dữ, ngăn cản Mùi Tỵ xích lại gần nhau. Hơn nữa, không khí thù địch bao quanh Tỵ trong năm nay cũng dễ dẫn tới hiểu lầm. Con giáp này sẽ giấu kín cảm xúc của mình và đáp ứng chậm chạp với lời đề nghị của Mùi.

7. Mùi/Ngọ - Tình yêu chân thật bền lâu

2014 là một năm tốt lành cho cả Mùi và Ngọ, hứa hẹn sự hài hòa trong cuộc sống, thành công về tài chính và kinh doanh. Thành công không quá lớn nhưng đủ để hai bạn hài lòng. Sự hòa đồng năng lượng tạo điều kiện cho liên minh Mùi Ngọ phát triển. Những tin tốt lành trong suốt cả năm khiến họ cảm thấy dễ chịu, tạo điều kiện cho tình yêu nảy nở. Cả hai đều dành cho nhau sự ngưỡng mộ. Hơn nữa, đây còn là những con giáp Nhị hợp, điều này giúp đẩy quan hệ lên một tầm cao mới.

Với Mùi Ngọ mới quen biết, mọi chuyện sẽ rất trơn chu. Sự tự tin quyết đoán và sức mạnh nội tâm vững vàng trong năm 2014 cho phép Mùi giữ vai trò đầu tàu. Ngọ sẽ nhận được nhiều lợi ích từ mối quan hệ nếu chịu thuận theo dòng chảy. Một khi có đủ tự do để làm việc của mình và có khoảng trời riêng, Ngọ sẽ để yên cho Mùi dẫn dắt.

Sức khỏe của Mùi và Ngọ năm nay tốt, người đã có gia đình ổn định có thể tính chuyện sinh con. Khi chung sống, Ngọ thường vui vẻ để Mùi điều hành công việc chung của hai người. Trong năm 2014, đây là cách hợp tác có lợi nhất, khi cả hai tin tưởng lẫn nhau.

Mối quan hệ Mùi Ngọ hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp, trong đó cả Ngọ hào phóng và Mùi đáng mến đều cảm thấy hạnh phúc. Nhiều khả năng mối quan hệ này sẽ kéo dài, với một tình yêu chân thật.

8. Mùi/Mùi - Một người phải dẫn dắt

Cặp Mùi Mùi trông đẹp tới mức khó tin. Có sự cộng hưởng và hòa hợp hoàn hảo giữa hai con giáp này. Hai Mùi rất ít khi cãi cọ khi ở bên nhau vì cả hai hầu như đều nhất trí với nhau về mọi việc. Họ cũng rất giỏi nhường đường cho nhau. Gu tìm bạn của Mùi Mùi cũng trùng hợp, cùng ưa hoặc cùng ghét một loại người. Cả hai có chung những giá trị sống và suy nghĩ khá giống nhau. Vậy họ sẽ là một cặp đôi hoàn hảo? Câu trả lời là không hoàn toàn như vậy.

Rắc rối nằm ở chỗ Mùi Mùi sẽ sớm trở thành một cặp quá yên lặng, ít khi bộc lộ cảm xúc hay quan điểm của mình. Sẽ có rất ít những tranh luận và giao tiếp thực sự giữa hai người, kết quả là rất khó tạo nên mối liên hệ tình cảm sâu đậm. Khi mọi chuyện trôi chảy thì chẳng có gì đáng lo. Nhưng khi ngọn gió phong thủy không còn mát lành, Mùi Mùi sẽ cảm nhận sự căng thẳng triền miên trong quan hệ. Khó khăn, một khi đã xuất hiện, có thể tạo nên những vết rạn xấu xí. Không ai chịu nhận trách nhiệm về bất cứ chuyện gì, vì vậy khi trời trở gió, quan hệ sẽ trở nên không thể chịu đựng đối với cả hai.

Mùi Mùi sẽ là bạn tốt và trung thực với nhau cho tới khi ... người thứ ba xuất hiện. Mặt đất như rung chuyển dưới chân họ. Nếu hai người chịu nói chuyện với nhau thường xuyên hơn, cơ hội liên mình Mùi Mùi bền vững sẽ được cải thiện rất nhiều, vì khi đó còn có tín hiệu chỉ dẫn.

Mùi là con giáp âm, dễ nhường nhịn và chịu thua, nhất là với người thân. Cặp này cần thận trọng không nhường nhịn nhau quá nhiều, tới mức chẳng ai muốn phản đối, khởi xướng việc gì đó hay dẫn dẵn bạn đời. Có quá nhiều năng lượng âm ở cặp này.

Đối với người tuổi Mùi, 2014 là một năm tốt lành nói chung và đời sống tình cảm nói riêng, sẽ chẳng có thách thức hay cãi cọ lớn.

9. Mùi/Thân - Sự chăm sóc chân thành lớn lên cùng năm tháng

Mùi và Thân là hai con giáp kiên định, có thể dồn hết tâm trí vào việc mình làm, nhiều tới mức lãng quên cả người họ yêu quý. Hai con giáp này có xu hướng coi sự quan tâm của người thân dành cho mình là điều đương nhiên.

Năm 2014, Mùi và Thân quá bận rộn với sự nghiệp và kinh doanh, có thể chẳng còn đủ thời gian dành cho nhau. Các cặp Mùi Thân đã kết hôn sẽ giống như bạn làm ăn nhiều hơn là vợ chồng, và Thân mưu trí sẽ là người nắm quyền lực. Mùi chẳng quá ngây thơ, cũng không quá yếu trong năm 2014, sẽ bực bội vì chuyện này. Vì vậy cặp Mùi Thân, nếu mới bước vào giao đoạn đầu, có thể sẽ bị loạng choạng, còn vợ chồng sống lâu ngày sẽ cảm thấy bực bội về nhau.

Nếu nhìn theo một khía cạnh khác, trong năm 2014, Mùi Thân có thể là sự ghép đôi có lợi cho cả hai bên, vì cả hai cùng có sao Thần tài chiếu tại 24 sơn vị của mình. Đây là dấu hiệu mang tới rất nhiều điều tốt lành.

Mùi cần chấp nhận rằng tuy Thân đôi khi vẫn càu nhàu vì không chịu nổi tác phong chậm rãi, thậm chí là lò rò của Mùi, vẫn có sự quan tâm chân thành ngày càng lớn từ cả hai phía. Mối quan hệ này, nếu có thể nhanh chóng vượt qua giai đoạn chống đối ban đầu, sẽ có cơ hội tiến triển tốt đẹp cho cả hai, thậm chí có thể dẫn tới những cam kết lâu dài. Đó là vì cả Mùi và Thân đều sẽ cố gắng hết sức. Thân rất giỏi động viên, tạo hứng khởi và khơi dậy những gì tốt đẹp nhất ở Mùi. Sự thân thiện và bản tính thích trao tặng của Mùi có thể khiến cho sự ghép đôi Mùi Thân thành công.

Mùi là con giáp thuộc hành Thổ, Thân thuộc hành Kim, Thổ sinh Kim. Điều này có nghĩa là trong khi Thân đóng vai trò dẫn đường, Mùi mới là người nuôi dưỡng, hỗ trợ mối quan hệ này.

10. Mùi/Dậu - Có thể tốt cho cả hai

Mùi và Dậu có quá nhiều điểm chung và nhiều thứ để tôn trọng ở nhau. Cả hai đều có đầu óc kinh doanh vững vàng, sức sáng tạo lớn và là con người hành động. Nhưng họ quá nghiêm túc và thiếu tính hài hước. Hai con giáp này cần học cách cười, cười cùng nhau và cười nhạo nhau. Nụ cười làm bừng sáng bầu không khí xung quanh Mùi Dậu, giúp hạnh phúc nảy sinh.

Thái độ vui vẻ là mảnh đất màu mỡ nuôi dưỡng cảm xúc tích cực, giúp hai con giáp này nhìn thấy giá trị của nhau. Sự tôn trọng tạo nên mối liên kết chặt chẽ và mang tới hạnh phúc đích thực. Trường hợp ngược lại, Mùi Dậu sẽ phải chia tay. Những gì hút họ lại lúc đầu có thể trở thành nguyên nhân đẩy họ ra xa. Hai con giáp này sẽ ăn mòn sức lực của nhau. Nhưng sự hài hước hợp lý sẽ giúp gia tăng độ thân thiện. Điều này có thể xảy ra trong năm 2014, khi mức năng lượng của cặp Mùi Dậu rất hòa hợp.

Khi ở bên nhau, Dậu sẽ bớt nghiêm khắc và mềm dẻo hơn, không quá cứng nhắc trong các quyết định. Mùi sẽ đáp lại bằng sự nồng ấm và tính hài hước. Nếu Dậu để cho tính độc đoán của mình thể hiện, Mùi sẽ ngoảnh mặt quay đi. Năm 2014, ngọn gió Phong thủy thổi vào Mùi và Dậu đều tốt lành, sẽ chẳng có trò tranh giành lợi thế, không có sự im lặng căng thẳng hay phá hoại lẫn nhau. Thái độ vui vẻ sẽ khiến cho cặp đôi vốn không hòa hợp này chịu được nhau.

Mùi là con giáp thuộc hành Thổ, Dậu thuộc hành Kim, Thổ sinh Kim. Vì vậy, Mùi sẽ là người nuôi dưỡng và duy trì mối quan hệ này. Dậu quá kiêu hãnh để phải dựa nhiều vào Mùi, vì vậy Mùi phải hết sức khéo léo và tế nhị mới có thể giúp quan hệ tiến triển. Nhưng kết quả cuối cùng cũng đáng giá. Về lâu dài, Mùi và Dậu khơi dậy những nét tốt đẹp nhất ở nhau.

11. Mùi/Tuất - Sự hời hợt khiến đôi này mờ nhạt

Mùi Tuất là một cặp hết sức rời rạc. Người này rất phụ thuộc vào người kia và trong năm 2014, mọi thứ sẽ bị cong lệch. Sự chênh lệch quá lớn về mức độ may mắn của Mùi và Tuất gây áp lực ngày càng lớn lên Tuất. Lúc đầu, vẻ ngoài dễ bị tổn thương của Mùi khơi dậy bản năng tự vệ của Tuất. Con giáp chu đáo này sẽ hết lòng chăm sóc người bạn Mùi 'yếu đuối'. Nhưng trên thực tế, chính Tuất sẽ có một năm đầy khó khăn, do ảnh hưởng của sao Ngũ Hoàng #5. Trong khi đó, mùi được hưởng may mắn từ ngôi sao Chiến thắng #1 tại cung của mình.

Với những cặp mới quen nhau, vẻ ngoài hiền lành che đậy sức mạnh và sự bền bỉ bên trong của Mùi khiến Tuất khó chịu. Và may mắn đến với Mùi càng nhiều thì Tuất càng bực bội bấy nhiêu. Đôi này có thể sớm chia tay. Kể cả nếu vẫn ở bên nhau, mối quan hệ Mùi Tuất rất khó phát triển, thiếu chiều sâu trong sự gần gũi. Tất cả những khác biệt sẽ trỗi dậy và hai con giáp này sẽ sớm nhận ra rằng họ có rất ít thứ chung. Tuy nhiên, bản tính quan tâm tới gia đình, Tuất sẽ không bỏ rơi Mùi nếu hai người đã là vợ chồng. Tuất cảm nhận sâu sắc nhiệm vụ tinh thần của mình và một khi Mùi thích ở lại, kể cả nếu cuộc sống không được hạnh phúc, Tuất cũng sẽ không làm to chuyện.

Tuất và Mùi đều là con giáp thuộc hành Thổ, rất thực tế trong cách ứng xử. Cả hai đều đặt lợi ích của người kia lên trên. Năng lượng bao bọc che chở như người mẹ của Đất sẽ được phản ánh trong thái độ của họ đối với gia đình và cuộc sống. Năm 2014 Sinh lực và sức mạnh nội tâm của Mùi và Tuất đều mạnh mẽ, vì vậy ít khả năng đôi này sẽ chia tay quá dễ dàng.

12. Mùi/Hợi - Một cặp mặn nồng

Mùi Hợi là một trong những cặp đôi ngọt ngào nhất của 12 con giáp. Nằm trong nhóm Tam hợp, họ dành cho nhau sự quan tâm chân thành và thái độ nhẫn nại đáng nể. Năm 2014, do ảnh hưởng mạnh mẽ của sao bất hạnh Ngũ Hoàng tại cửu cung và sao Trộm cướp tại 24 Sơn vị, Hợi sẽ phải vật lộn với nhiều khó khăn. Trong suốt thời gian này, Mùi nhạy cảm và bền bỉ sẽ hết lòng hỗ trợ, truyền năng lượng cho Hợi. Đổi lại Mùi sẽ nhận được từ Hợi một tình yêu sâu nặng, với bờ vai rộng, sẵn sàng bao bọc Mùi trong kén tình ấm áp. Mùi Hợi chẳng phải loại người mù quáng vì yêu, khi truyền cho nhau sức mạnh, họ cũng xây dựng nền tảng cho một cuộc tình dài hạnh phúc.

Mùi là con giáp thuộc hành Thổ, Hợi thuộc hành Thủy, Thổ khắc Thủy. Như vậy, trong quan hệ này Mùi sẽ là người chỉ huy. Không có gì ngạc nhiên nếu Mùi hoàn toàn kiểm soát mối quan hệ, vì Hợi thua Mùi cả về khả năng tạo dựng chiến lược và mức độ khôn khéo. Rất may sự hòa hợp tự nhiên khiến quan hệ Mùi Hợi khá êm dịu. Hợi có vẻ hung dữ hơn, nhưng cũng nhanh chóng đầu hàng Mùi tinh tế. Năm 2014, Mùi thông minh sẽ dẫn dắt Hợi vượt hiểm nguy.

