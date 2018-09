Tình yêu tuổi Hợi năm 2015

Năm nay, người tuổi Hợi gặp may mắn khi kết hợp với hầu hết các tuổi, nhất là tuổi Dần, Mão và Mùi, chỉ cần lưu ý với người tuổi Tỵ.

Năm 2015, ngọn gió phong thủy tốt lành sẽ giúp cho cuộc sống tình cảm của Hợi thuận buồm xuôi gió. Sự hiện diện của sao Đào hoa hứa hẹn khơi mào tình yêu, lãng mạn và đam mê. Tuy nhiên, do sinh lực và tinh thần đều yếu, rất nhiều người tuổi Hợi tỏ ra khá thờ ơ. Họ không muốn tiến tới quan hệ quá gần gũi với bất kỳ ai và tránh các hoạt động xã hội quá ồn ào.

Hợi chẳng muốn bắt đầu các mối quan hệ tình cảm mới hay mở rộng vòng bạn bè. Sự hờ hững này khiến bạn trở nên kém hấp dẫn trong mắt người khác giới. Cuộc sống tình cảm của người độc thân vì vậy sẽ trầm lắng, không có sự kiện đặt biệt và ít khả năng dẫn tới hôn nhân trong năm nay, tuy rằng hỉ sự là cách rất tốt để kích hoạt năng lượng đang ở mức thấp của bạn. Người đã có gia đình sẽ có cuộc sống tình cảm dễ chịu, ít sóng gió hơn năm trước.

Nam tuổi Hợi không giỏi đối phó với những tình huống phức tạp liên quan tới người khác giới. Sinh lực và tinh thần ở mức thấp trong năm nay khiến bạn dễ vướng vào lưới tình của những cô nàng chuyên đi săn đàn ông thành đạt. Về mặt này nữ tuổi Hợi giỏi hơn cánh mày râu nhiều. Họ có thể tự lo liệu và đối phó với những người đàn ông tìm cách len vào cuộc đời mình với những dụng ý không trong sáng.

Sau đây là đánh giá vận may tình cảm của người tuổi Hợi với 12 con giáp trong năm 2015.

1. Hợi/Tý – Hòa hợp sâu sắc

Hợi và Tý là hai con giáp thuộc hành Thủy, và trong năm 2015, khi ở bên nhau Hợi Tý tạo nên sự hài hòa lớn về tinh thần. Hai bạn có thể nói chuyện thâu đêm suốt sáng về đủ thứ trên đời. Sự gần gũi sẽ nhanh chóng chuyển thành tình yêu. Năm mới tốt lành cho cả những người mới gặp gỡ và người đã kết hôn. Sự hòa đồng của cá tính giúp mang lại hạnh phúc và bình yên.

Hợi thích cuộc sống quen thuộc dễ dàng bên người thân. Con giáp này chẳng thích lễ nghi và hiếm khi chịu đứng trên sân khấu hay tham gia các sự kiện lớn. Như vậy xét về bề nổi, Hợi khác xa so với Tý, người rất ưa các nghi thức trang trọng. Tuy nhiên, giữa hai bạn có sự gần gũi đặc biệt về tinh thần, nhờ đó Tý dễ dàng chấp nhận tính lãng mạn và phong cách tự nhiên, xuề xòa của Hợi. Tý, vốn rất tằn tiện, lại thấy hạnh phúc khi chăm bẵm Hợi thích tiêu xài. Trong năm nay, Tý sẽ không để tiền bạc trở thành vấn đề giữa hai người.

Về lâu dài Hợi Tý là một cặp rất hòa hợp. Tính tiết kiệm của Tý sẽ cứu Hợi khỏi thú tiêu xài vung tay quá trán. Tý tháo vát trong khi Hợi thông minh và có tính hỗ trợ cao. Tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc, rất cao thượng và hay nghĩ tốt về người khác, Hợi đôi khi tạo ấn tưởng vềa một kẻ ngây thơ và dễ bị lợi dụng. Nhưng Tý thông minh hiểu rất rõ rằng thực tế hoàn toàn không phải như vậy. Hợi giỏi quan sát và có thể tự bảo vệ, không để mình rơi vào nanh vuốt của kẻ xấu. Trong mọi trường hợp, Tý sẽ bảo vệ Hợi, nhưng cũng sẽ chỉ trích, dạy dỗ và giáo huấn. Hợi tốt bụng sẽ chấp nhận mọi lời nói của Tý cũng như của những người khác với thái độ tích cực, nhờ đặc tính này Hợi thường được mọi người yêu quý.

2. Hợi/Sửu - Dành cho nhau sự nồng ấm và trung thành

Sự gần gũi giữa Hợi và Sửu làm nảy sinh những tình cảm chân thành. Mặc dù thế giới quan và cách tiếp cận cuộc sống của hai người rất khác biệt, nhưng bằng một cách nào đó, hai bạn vẫn luôn có thể nhìn thẳng vào mắt nhau và tha thứ cho nhau mỗi khi có hiểu nhầm. Hợi và Sửu hiếm khi chia tay dù bất đồng lớn đến mấy.

Năm 2015 mang lại sự đồng điệu về năng lượng giữa hai con giáp này. Sao Thiên vận số 6 của Sửu và sao Đào hoa số 4 của Hợi tạo nên tổ hợp 10, tạo may mắn hoàn thành công việc và sự trọn vẹn. Hợi cảm thấy đặc biệt lãng mạn trong năm nay và Sửu thì sẵn lòng chiều theo ý Hợi. Hai bạn có sự gắn kết sâu sắc cả về thể chất và tinh thần, hiếm khi xảy ra bất đồng nghiêm trọng. Cùng nhau Hợi và Sửu có thể xây dựng mối quan hệ tình cảm hài hòa và công việc làm ăn phát đạt.

Tuy tính cách khác nhau một trời một vực, Sửu thì luôn tìm cách cải thiện thế giới chung còn Hợi thì mải mê làm đẹp thế giới của riêng mình, cả hai vẫn luôn có được chỗ đứng trong nhau. Các cuộc hàn huyên giữa họ có thể kéo dài hàng giờ, bất kể là trò chuyện về những vấn đề quan trọng hay chẳng về gì cả.

Hợi và Sửu thường chân thành hỗ trợ cho nhau, chẳng đòi hỏi sự đền đáp. Hỗ trợ là cách thể hiện tình yêu của hai con giáp này. Hợi thích cuộc sống tiện nghi và được sung túc hơn khi ở bên Sửu, trong khi đó Sửu cũng rất hạnh phúc khi mang lại những điều này cho Hợi. Mối quan hệ tràn đầy yêu thương và quan tâm lẫn nhau này có nhiều cơ hội để phát triển bền vững. Người đã có gia đình có thể trông đợi một năm tốt đẹp. Hai bạn sẽ mạnh mẽ hơn khi ở bên nhau.

3. Hợi/Dần - Lãng mạn và may mắn

Hợi và Dần là hai con giáp Nhị hợp, hay còn gọi là những người bạn bí mật. Năm 2015 đặc biệt tốt lành cho cặp đôi này. Hai bạn được hưởng vận may hoàn thành công việc do tổ hợp 10 giữa sao Thiên vận #6 trong cung tử vi của Dần và sao Đào hoa #4 trong cung tử vi của Hợi kết mang lại. Cả hai sẽ có một năm tốt lành.

Năm nay, Hợi và Dần sẽ không ngại ngần bày tỏ những tình cảm mặn nồng họ dành cho nhau. Hai bạn cảm thấy yêu đời và hăng hái tham gia các hoạt động xã hội. Hợi và Dần đều là những người hào phóng, thích giao du, luôn tụ tập quanh mình rất nhiều bạn bè và đồng nghiệp có cùng lối sống. 2015 là năm mà vận may công việc và quan hệ đều mỉm cười với bạn. Điểm duy nhất cần chú ý là có sự chênh lệch về sinh lực, trong đó Dần mạnh mẽ còn Hợi thì yếu ớt. Tuy nhiên điều này sẽ không gây rắc rối vì Hợi và Dần là những người bạn bí mật, sự gần gũi sẽ làm nổi bật những nép đẹp ở mỗi người.



Tuy nhiên, cũng đừng lạm dụng lòng tốt của nhau và coi sự ân cần của người kia là điều đương nhiên. Chỉ có sự tôn trọng mới có thể giúp hai bạn cùng nhau đi hết quãng đường dài. Quyết tâm cao của Dần kết hợp với mối quan hệ rộng rãi của Hợi có thể bổ trợ rất tốt cho nhau. Chỉ cần Dần toàn tâm toàn ý thì Hợi sẽ bằng lòng để Dần dẫn dắt.

4. Hợi/Mão - Cùng nhau đi hết quãng đường dài

Hợi Mão là những con giáp Tam hợp, sinh ra để cho nhau. Làn gió phong thủy của năm 2015 mang tới năng lượng tốt lành cho cả hai. Hợi tuy rất lãng mạn do ảnh hưởng của ngôi sao Đào hoa nhưng cũng rất thực tế nhờ sao Địa Ấn tại 24 Sơn vị. Trong khi đó, Mão cảm thấy mạnh mẽ và rất tự tin và sẽ là người duy trì mối quan hệ tình cảm này. Sự lãng mạn của Hợi cũng góp phần mang lại hạnh phúc cho cặp đôi.



Hợi Mão có thể được xem là trường hợp những cá tính khác biệt hấp dẫn nhau. Hợi có phần hung hãn trong khi Mão hiền lành. Tuy nhiên, Hợi Mão suy nghĩ rất giống nhau, mong muốn những điều tương tự và có chung mục tiêu, khát vọng. Khi ở bên nhau, hai con giáp này làm bộc lộ những nét đẹp nhất và bổ sung cho nhau.



Hợi là con giáp thuộc hành Thủy, Mão thuộc hành Mộc, Thủy sinh Mộc. Như vậy trong mối quan hệ này Hợi hỗ trợ, giúp đỡ Mão. Tuy nhiên, năm nay Hợi sẽ rất cần tới sự giúp đỡ của Mão. Tuy không nên kỳ vọng quá nhiều vào tình yêu trong năm nay nhưng cặp Hợi Mão vẫn có nhiều cơ hội cùng nhau đi hết quãng đường dài. Tuổi Mão đã có gia đình nên bày biểu tượng Hổ (con giáp nhị hợp của Hợi) ở góc Tây Bắc phòng ngủ của vợ chồng. Điều này giúp quan hệ của hai bạn càng trở nên tốt đẹp.



5. Hợi/Thìn - Dễ dàng chấp nhận nhau

Năm 2015, Thìn Hợi là cặp đôi hứa hẹn nhiều điều tốt lành. Hai bạn có rất nhiều điểm phù hợp. Hợi dễ tính và thân thiện sẽ khơi dậy nguồn năng lượng dồi dào và thổi bùng nhiệt huyết nơi Thìn. Nhờ nhận được sự hỗ trợ tối đa từ Hợi,Thìn sẽ bộc lộ những nét tốt đẹp nhất trong con người mình. Bên cạnh đó, Thìn cũng thấy Hợi thật đáng mến, nó rất khâm phục mối quan hệ rộng rãi của Hợi với những người tử tế. Cả hai đều không ưa làm tổn thương người khác, hai bạn có khả năng chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt của nhau.



Trong năm 2015, Hợi mang vận may đào hoa tới cho Thìn, khiến cuộc sống tình cảm của hai người hết sức ngọt ngào, êm ấm. Tình cảm mà Hợi và Thìn dành cho nhau rất chân thành. Những người yêu nhau sẽ có một năm hạnh phúc. Hợi chấp nhận Thìn một cách vô điều kiện và không đòi hỏi bất cứ sự thay đổi nào, trong khi Thìn cũng sẽ không chút phàn nàn về thói quen thích mua sắm và sài sang của Hợi. Tình yêu giữa Hợi và Thìn có thể dẫn tới hôn nhân.



Tuổi Thìn đã có gia đình nên bày biểu tượng Hổ (con giáp nhị hợp của Hợi) ở góc Tây Bắc buồng ngủ của vợ chồng để quan hệ của hai bạn càng thêm tốt đẹp.

6. Hợi/Tỵ - Xung khắc

Hợi Tỵ là một trong những cặp xung khắc nhất trong số 12 con giáp. Hai con giáp này bất đồng về tất cả mọi chuyện và hầu như không có khả năng nhìn thẳng vào mắt nhau. Những điều tốt người này làm cho người kia sẽ chẳng được coi trọng và chỉ sẽ bị xem như sự phí phạm thời gian, công sức và tiền bạc mà thôi. Năm 2015, sẽ có rất nhiều hiểu nhầm giữa Hợi và Tỵ vì cả hai đều là nạn nhân của sao cãi cọ #3 tại khu vực trung tâm của Cửu tử. Rất khó cứu vãn cặp đôi này khỏi rơi vào bất hạnh trong năm nay.

Do tác động của sao Đào hoa, Hợi cảm thấy hết sức lãng mạn. Con giáp này mang lại cho Tỵ những hứa hẹn tình yêu và hôn nhân. Năng lượng của năm khiến Hợi trở nên hấp dẫn với Tỵ. Lúc đầu, điều này có thể khiến Tỵ siêu lòng. Nhưng cùng với thời gian, sự xung khắc sẽ dần dần thể hiện. Vì Tỵ khá yếu đuối trong năm nay nên mối quan hệ Hợi Tỵ có thể nguội nhạt nhanh chóng. Những hiểu lầm về động cơ và mục đích khiến cả hai cùng mệt mỏi. Hợi và Tỵ giống như những người đến từ hành tinh khác nhau, đi trên những con đường song song không bao giờ gặp. Hoàn toàn không có sự giao tiếp giữa hai con giáp này.

Trong con mắt của Tỵ kiêu căng, Hợi tốt bụng, chu đáo và sẵn lòng giúp người khác chỉ là kẻ ngây thơ, yếu đuối. Tương tự như vậy, suy nghĩ sâu xa và kế hoạch tỉ mỉ của Tỵ cũng bị Hợi xem như tính không quyết đoán. Chẳng ai coi ai ra gì. Tỵ thuộc hành Hỏa, Hợi thuộc hành Thủy, Thủy khắc Hỏa. Trong mối quan hệ này, Hợi sẽ muốn là người chỉ huy. Hợi Tỵ đều là các con giáp âm và dễ nhượng bộ, vì vậy nếu Hợi tìm được cách để củng cố quan hệ thì mọi chuyện vẫn có thể ổn, tuy rằng chặng đường trước mắt của hai bạn vẫn còn rất nhiều chông gai.

Tuổi Tỵ đã kết hôn có thể bày biểu tượng Hổ (con giáp nhị hợp của Hợi) ở góc Tây Bắc phòng ngủ của vợ chồng. Điều này giúp cải thiện đáng kể quan hệ của hai bạn, nhiều bất đồng sẽ được hóa giải.

7. Hợi/Ngọ - Chung sống hạnh phúc

Hợi và Ngọ là những con người thích độc lập và có thể chung sống bình an. Đặc biệt trong năm 2015, do ảnh hưởng của sao Đào hoa, Hợi sẽ trở nên rất lãng mạn và có thể vui vẻ chấp nhận Ngọ hiếu động. Ngay từ đầu, hai bạn đã cảm nhận sức hút mạnh mẽ từ nhau và có thể tận hưởng tình yêu trong sự tôn trọng độc lập của mỗi người. Hợi đủ thông minh để huy động hết nguồn lực, giúp cả hai có những giờ phút êm ả bên nhau. Ngọ cũng rất thích thú khi mọi chuyện đã có người lo liệu.

Tuy nhiên, năm 2015, sao Trộm cướp và phản bội xuất hiện trong cung tử vi của Ngọ khiến con giáp này gặp khá nhiều khó khăn. Quan hệ giữa hai bạn có thể biến động bất ngờ. Tuy nhiên, nếu Hợi biết cách giúp Ngọ quên đi phần nào những khó khăn của năm thì hai người vẫn có thể chung sống hạnh phúc. Ngọ cũng cần nhạy cảm với nhu cầu được quan tâm của Hợi và tỏ ra kiên trì nếu thấy Hợi nổi nóng khi có việc không như ý.

Ngọ thuộc hành Hỏa, Hợi thuộc hành Thủy. Mối quan hệ Lửa/Nước mang tính hai chiều. Thủy Hỏa có thể trở thành liên minh mạnh mẽ khi Lửa biến Nước thành luồng hơi mạnh mẽ, nhưng Lửa Nước cũng có thể gây tổn thương nặng nề cho nhau. Nếu điều này xảy ra Ngọ sẽ chịu thiệt thòi nhiều hơn. Năm 2015, hai bạn có nhiều cơ hội chung sống hạnh phúc bên nhau.



8. Hợi/Mùi - Hết sức hòa hợp

Hợi Mùi là một trong những cặp đôi ngọt ngào nhất của 12 con giáp. Nằm trong nhóm Tam hợp, họ dành cho nhau sự quan tâm chân thành và thái độ nhẫn nại đáng nể. Trong năm 2015 sự hòa hợp tự nhiên của hai con giáp này càng được củng cố. Những người đang trong giai đoạn hẹn hò sẽ có nhiều cơ hội ở bên nhau. Nhiều khả năng quan hệ của hai bạn sẽ tiến một bước dài trong năm nay.

Với người đã kết hôn, đây là thời điểm tốt để sinh em bé hay mở rộng công việc kinh doanh hoặc cùng nhau gây dựng một dự án. Năng lượng của năm thuận lợi cho sự phối hợp của Hợi Mùi trong công việc. Hợi thực tế rất ngưỡng mộ cách hành xử thông minh của Mùi. Năm 2015, những người cùng làm việc có thể nảy sinh tình cảm, và sự ngưỡng mộ có thể chuyển thành tình yêu và sự tôn trọng. Sự trung thành thể hiện rất rõ trong mối quan hệ Hợi Mùi.

Mùi là con giáp thuộc hành Thổ, Hợi thuộc hành Thủy, Thổ khắc Thủy. Như vậy, trong quan hệ này Mùi sẽ là người chỉ huy. Không có gì ngạc nhiên nếu Mùi hoàn toàn kiểm soát mối quan hệ, vì Hợi thua Mùi cả về khả năng tạo dựng chiến lược cũng như mức độ khôn khéo. Rất may sự hòa hợp tự nhiên khiến quan hệ Hợi Mùi khá êm dịu. Hợi có vẻ hung dữ hơn, nhưng cũng nhanh chóng đầu hàng Mùi tinh tế. Năm 2014, Mùi thông minh sẽ dẫn dắt Hợi vượt hiểm nguy.

9. Hợi/Thân - Năng lượng hòa hợp

Năm 2015 mang tới tình yêu, hạnh phúc và niềm vui cho cặp Hợi Thân. Ngôi sao Đào hoa (#4) tại cung tử vi của Hợi và tổ hợp Hà đồ 4/9 giữa sao này và sao Cửu tử (#9) của Thân mang lại nhiều thuận lợi và quyền lực cho cặp đôi này.

Thân và Hợi đều là người hướng ngoại và có thể tạo nên một đôi tuyệt vời. Cả hai đều hết sực lạc quan về cuộc đời và nhìn thấy ở nhau sự hòa hợp tuyệt vời của tính cách. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa Thân và Hợi thể hiện đặc biệt rõ nét trong năm 2015.

Thân sắc sảo và nhanh trí sẽ làm sống động cuộc đối thoại Hợi Thân và giúp Hợi vượt qua một số thời khắc khó khăn trong năm nay. Hợi đánh giá cao tính hài hước và sự hào phóng của Thân và sẽ tìm đến Thân mỗi khi cần đưa ra quyết định quan trọng. Thân thường thông minh quyết đoán, và tiếp tục muốn là người cầm lái trong năm 2015, đây là điều rất tuyệt vời cho Hợi. Các cặp đã kết hôn nên trao quyền lãnh đạo cho Thân trong năm nay.

Thân là con giáp thuộc hành Kim, Hợi thuộc hành Thủy. Trong mối quan hệ này Kim sinh Thủy, điều này có nghĩa là Thân sẽ hỗ rợ và động viên Hợi. Quan hệ Hợi Thân hứa hẹn nhiều điều hạnh phúc trong năm nay.

10. Hợi/Dậu - Cho nhau một bờ vai

Năm 2015, Hợi sẽ là bờ vai dịu êm cho Dậu ngả vào. Do ảnh hưởng của sao thảm họa Ngũ hoàng, Dậu phải đối mặt với rất nhiều thử thách. Người tuổi Dậu đang trong quan hệ tình cảm với Hợi sẽ tìm thấy sự đồng cảm và những lời an ủi chân tình từ Hợi nhã nhặn. Hợi hiểu rằng bản tính hay lo lắng và thích mọi sự hoàn hảo sẽ khiến Dậu khó lòng đối phó với các thách thức của năm. Là một người nghe kiên nhẫn, Hợi rất biết cách động viên và làm vừa lòng Dậu, điều mà Dậu đặc biệt cần trong năm nay.

Cá tính điềm tĩnh và thư giãn của Hợi tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt với Dậu, người có nhu cầu được yêu thương chăm sóc trong năm 2015. Hợi gặp nhiều may mắn và sẵn sàng chia sẻ với Dậu. Cảm giác được là người che chở giúp Hợi đủ sức chịu đựng mọi lời than phiền của Dậu trong cả năm. Trong mối quan hệ này, Hợi biết cách xử lý Dậu, và ngược lại Dậu cũng biết cách xử lý bạn mình. Hợi Dậu khơi dậy ở nhau những nét tốt đẹp nhất. Những chăm sóc nhẹ nhàng của Hợi giúp làm dịu tâm hồn nhiều xáo động của Dậu. Cuối cùng cả hai đều được lợi vì Dậu có thể dùng sinh lực và tinh thần mạnh mẽ của mình đưa vận may kinh doanh của Hợi lên đỉnh cao. Sự động viên nhẹ nhàng và kỹ năng xây dựng quan hệ của Hợi khiến trái tim Dậu tan chảy. Hợi Dậu có thể tìm thấy hạnh phúc bên nhau.



11. Hợi/Tuất - Một năm nhiều thách thức

Thông thường, Hợi Tuất là cặp khá hòa hợp. Hai con giáp này là những người bạn tâm giao và có cung tử vi nằm ở khu vực Tây Bắc, nơi sao Đào hoa viếng thăm trong năm 2015. Tuy nhiên, vận may của Hợi và Tuất không phù hợp để hai người cặp đôi trong năm nay. Mức năng lượng thấp của mỗi người khiến quan hệ nếu hình thành lúc này sẽ khó mang lại triển vọng lâu dài. Cả hai đều có tinh thần yếu và vận may thành công thấp, sẽ xuất hiện nhiều trở ngại hai bạn không mong muốn hoặc không đủ khả năng đối phó.

Hợi và Tuất có chung một điều tuyệt vời, đó là tính cách hòa nhã và dễ thích nghi. Hai con giác này khơi dậy những nét mềm mại nhất trong nhau. Họ có thể yêu thương chăm sóc nhau một cách hết sức ngọt ngào. Vì vậy rất dễ nảy sinh tình yêu giữa Hợi và Tuất nếu hai người có dịp tiếp xúc. Tình yêu sẽ mang tới cho họ hơi ấm và sự gần gũi. Giữa Hợi và Tuất có thể hình thành những tình cảm rất sâu nặng. Họ yêu thương và hỗ trợ nhau một cách hết sức tự nhiên và thường rất trung thành với cam kết của mình. Tuất thuộc hành Thổ, Hợi thuộc hành Thủy, Thổ khắc Thủy. Trong mối quan hệ này Tuất sẽ là người nắm quyền kiểm soát.



Một khi Hợi Tuất hiểu rằng 2015 không phải thời gian tốt đẹp nhất của mỗi người để bắt đầu mối quan hệ tình cảm, kỳ vọng sẽ không quá cao và cả hai có thể tận dụng tối đa ảnh hưởng của sao Đào hoa để chuẩn bị cho một mối quan hệ bền vững.



12. Hợi/Hợi - Một năm hạnh phúc

2015 mang lại nhiều hạnh phúc cho cặp Hợi Hợi. Ngôi sao Đào hoa bay vào cung tử vi của con giáp này khiến cuộc sống tình cảm thuận buồm xuôi gió. Đây là sự ghép đôi của hai con người hạnh phúc, được tình yêu mang lại gần nhau. Sự kề cận sẽ giúp củng cố năng lượng của mỗi người. Năm nay, hai bạn có thể hiểu thấu về nhau và không làm cho nhau thất vọng.



Vốn khá nuông chiều bản thân, Hợi chẳng mấy đắn đo và sẽ không ngại tiến tới với những người họ thích. Khi tìm kiếm bạn đời, con giáp này đánh giá cao tính hài hước, khả năng suy nghĩ sâu sắc và một cuộc sống tinh thần phong phú. Hợi rất thích những người giống mình và vì vậy cặp Hợi Hợi có thể chung sống yên ổn lâu dài. Cả hai có chung triết lý sống và cách giải quyết vấn đề. Nếu may mắn có cuộc sống ổn thỏa và không phải vật lộn nhiều thì mọi chuyện sẽ cực kỳ êm thấm. Riêng trong lĩnh vực tận hưởng cuộc sống, Hợi Hợi khá đẹp đôi, cả hai có nhiều mối quan tâm chung và có thể là bạn chơi tốt. Tuy nhiên, họ không biết động viên, tạo cảm hứng cho nhau để vươn tới những đỉnh cao.



Hợi thuộc hành Thủy, hai Hợi ở bên nhau đồng nghĩa với sự thư thái, ung dung. Rất nhiều người trong các bạn có may mắn được hưởng một cuộc sống không mấy căng thẳng. Năm 2015 mang lại hạnh phúc cho cặp Hợi Hợi.

