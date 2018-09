Tình tiết lạ vụ mất kim cương tiền tỷ ngay trên tay

Chị Mai cho rằng đã uống chai nước suối trên bàn trong phòng và ngủ li bì. Khi tỉnh dậy, viên kim cương 2 tỷ trên tay chị biến mất.

Công an quận Phú Nhuận, TP HCM cho biết, đã tiếp nhận thông tin, khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai một số người trong nghi án trộm viên kim cương tiền tỷ của chị Vũ Quỳnh Mai (sinh năm 1976, trú tại Hà Nội) khi chị lưu trú tại khách sạn ở phường 8, quận Phú Nhuận.

Theo tường trình của chị Mai, đêm 7/11, chị đáp chuyến máy bay từ Hà Nội vào TP HCM. Chị tới khách sạn, nhận phòng số 1219. Lúc mới nhận phòng, chị không cảm thấy điều gì khác lạ nhưng khi bước vào phòng tắm, chị nghe thấy tiếng bước chân người đi lại ngoài phòng khách và phòng ngủ.

“Tôi thường có thói quen tắm rất lâu, khoảng gần một tiếng. Khi trở ra phòng ngủ thì chẳng hiểu sao đồ đạc của tôi lại nằm ở vị trí khác so với lúc ban đầu”, chị Mai kể lại. Tuy nhiên, sau đó, chị Mai kiểm tra lại đồ đạc nhưng không thấy mất mát thứ gì.

Sáng hôm sau, 8/11, chị ra khỏi khách sạn lúc 7h. “Đến 16h30 cùng ngày, tôi về lại phòng và thay đồ. Lúc này, tôi có lấy một chai nước suối miễn phí của khách sạn nên mở ra và uống một ít rồi để lại trên bàn. Đến 23h, tôi quay về phòng khách sạn, tôi tiếp tục uống chai nước đó. Vừa uống nước xong, tôi có cảm giác buồn ngủ, rồi ngủ không biết gì nữa”, chị Mai nhớ lại chi tiết.

Chị kể tiếp: “Đúng 8h sáng ngày 9/11, tôi tỉnh giấc thì thấy đầu choáng váng và đau nhức, toàn thân mệt mỏi khác thường, đồng thời bàn tay phải có cảm giác đau rát. Khi nhìn xuống, tôi hoảng hồn thấy tay bị trầy xước và chảy máu, đồng thời viên kim cương gắn trên chiếc nhẫn tôi đeo ở ngón giữa tay phải đã biến mất, chỉ còn lại nhẫn không. Tôi liền gọi điện báo cho phía quản lý khách sạn lên để giải quyết sự việc”.

Chiếc nhẫn không còn viên kim cương của nạn nhân.

Chị Mai lập tức gọi Trưởng bộ phận Tiền sảnh khách sạn và Tổ trưởng Tổ bảo vệ khách sạn để trình báo sự việc và yêu cầu giữ nguyên hiện trạng, gọi công an địa phương tới để giải quyết. Thế nhưng, phía khách sạn từ chối và đề nghi giải quyết nội bộ.

“Tôi có dặn đi dặn lại nhân viên khách sạn là không ai được phép vào phòng tôi, phải giữ nguyên hiện trường ban đầu. Bởi khi tỉnh dậy, tôi thấy cái gối đang nằm dưới đất và một số đồ vật của tôi đã bị xáo trộn. Điều nghi vấn là chai nước suối tôi uống trước lúc đi ngủ vẫn còn gần nửa, vậy nhưng đến lúc xảy ra sự việc thì chai nước này lại cạn sạch”, chị khẳng định.

Đến khoảng 10h sáng, nạn nhân một lần nữa yêu cầu phía khách sạn gọi công an tới giải quyết nhưng vẫn không được chấp nhận. Sau đó, chị đồng ý xem lại camera sau khi được phía khách sạn đề nghị.

“Tôi thấy rất nhiều lần nhân viên khách sạn vào phòng của mình trong thời gian tôi không ở phòng. Điều này là hết sức vô lý, bởi các khách sạn dù là 5 sao hay một sao thì nhân viên cũng chỉ được phép vào phòng của khách một lần một ngày mà thôi. Vậy vì sao nhân viên của khách sạn này lại vào phòng tôi đến 5-6 lần trong ngày?”, chị Mai thắc mắc.

Sau đó, Mai đề nghị quay lại phòng mình và phát hiện ra hiện trường ban đầu đã không còn như cũ. Thấy chiếc gối không còn ở dưới đất và một số đồ đạc khác đã bị thay đổi, chị quay ra chất vấn phía khách sạn thì nhân viên và quản lý xác nhận có cho người vào dọn dẹp lúc chị Mai xuống xem camera.

Ngay sau đó, chị Mai cương quyết yêu cầu mời cơ quan công an đến giải quyết. Khoảng 11h trưa ngày 9/11, Công an phường 8, Công an quận Phú Nhuận và các phòng nghiệp vụ của Công an TP HCM đã có mặt tại khách sạn nêu trên.

Theo biên bản cơ quan công an, chiếc nhẫn thu được ở hiện trường có hình bông hoa kim loại trắng, mặt trên bông hoa có 4 thanh (chấu) để đính chặt viên kim cương dạng tấm nhưng có 2 thanh bị cong và viên kim cương đã biến mất. Theo trình báo của chị Mai, viên kim cương có trọng lượng 3 carat, trị giá khoảng 100.000 USD (khoảng 2 tỷ đồng).

Ngay trong đêm 9/11, phía cơ quan công an cũng đã đưa chị Mai đến cơ sở y tế để giám định nước tiểu. Sau đó, nạn nhân có yêu cầu giám định một số vấn để khác về sức khoẻ như xét nghiệm máu, thải độc tố trong người nhưng không được đáp ứng.

Đến khoảng 23h ngày 9/11, chị quyết định sang thuê phòng ở một khách sạn khác thuộc quận 1, dù trước đó bà đã đặt phòng 4 ngày tại khách sạn xảy ra vụ án và đã thanh toán hết tiền với giá 200 USD cho một ngày đêm.

Sau khi xảy ra sự việc vài ngày, chị Mai vẫn liên tục than phiền về tình trạng sức khỏe của mình sau cú sốc mất đồ. “Đến giờ, đầu óc tôi vẫn còn choáng váng, nặng nề, trong người lúc nào cũng có cảm giác lâng lâng khó tả lắm. Tôi chắc chắn đã bị đánh thuốc mê nên mới ngủ li bì không biết gì như thế. Tôi nghi ngờ nhất là chai nước suối. Bởi khi tắm xong, tôi còn nhìn ngắm viên kim cương trên nhẫn một lần, nhưng sau khi uống nước ở chai nước trên bàn thì tôi thiếp đi và không biết gì nữa”, nạn nhân nhớ lại.

Công an quận Phú Nhuận cho biết, đã đưa chai nước đi xét nghiệm và đang tiếp tục điều tra. Lời khai từ phía nạn nhân mới chỉ là thông tin một chiều.

Theo Pháp Luật Việt Nam

* Tên nhân vật đã được thay đổi