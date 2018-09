Tình ngang trái của nghi can gây thảm án Yên Bái

Khoảng 17h ngày 12/8, do tranh chấp đất làm nương và nguồn nước tưới tiêu, Đặng Văn Hùng (26 tuổi) đã gây ra thảm án sát hại bốn người họ hàng là anh Trần Đức Long (23 tuổi), chị Phàn Thị Hoa (20 tuổi, vợ anh Long) cùng con trai 2 tuổi Trần Văn Truyền và Phàn Thị Hà (15 tuổi, em vợ anh Long). Hùng sau đó kéo người tình là Hán cùng bỏ trốn. Lúc 10h25 sáng 15/8, sau hơn 63 giờ gây án, Hùng và Hán bị công an bắt tại khu vực xã Khánh Hòa (huyện Lục Yên). Chị Hán được công an thả tự do khi xác định không liên quan đến vụ án mà là nạn nhân bị Hùng ép đi trốn cùng.