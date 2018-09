Tìm thấy xác dược sĩ tạt axit người yêu

Xác của kẻ tạt axit dã man người yêu tại quận 12 (TP HCM) đã được tìm thấy trên sông Đồng Nai sau đó ít ngày.

Ngày 5/3, Công an quận 3, TP HCM xác định đã tìm thấy xác của Phùng Chấn An (35 tuổi, dược sĩ, tạm trú quận 12).

Trước đó, cơ quan công an xác định An là nghi can tạt axit chị Nguyễn Thị Hà (chủ quán cà phê Bóng Đèn, quận 3) khiến chị Hà bị thương tích. Nạn nhân được cấp cứu, điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng bỏng nặng ở hai mắt, mặt, cổ, ngực, chân tay…

Qua điều tra, An là dược sĩ trung cấp có vợ con nhưng đã ly hôn. Khoảng hai năm trở lại đây, An quan hệ tình cảm với chị Hà, thường lui tới quán cà phê trên. Sự việc An tạt axit chị Hà được anh Lê Văn Quân, nhân viên bảo vệ quán cà phê Bóng Đèn, chứng kiến.

Theo anh Quân, tối 26/2, anh nghe tiếng chị Hà kêu la đau đớn, cùng thời điểm này, An từ trong quán chạy ra lên xe bỏ chạy. Anh Quân chạy vào bên trong thì phát hiện chị Hà trong tình trạng không mặc quần áo, cơ thể bị bỏng nặng vì axit. Trong quá trình quan hệ tình cảm, thời gian gần đây giữa An và chị Hà đã xảy ra mâu thuẫn. Đêm 26/ 2, An đã tìm đến quán cà phê Bóng Đèn của nạn nhân để gây án.

Xác Phùng Chấn An được tìm thấy trên sông Sài Gòn.

Sau khi xác định An chính là nghi can, cơ quan công an đã tiến hành truy tìm. Khoảng 23h cùng ngày, công an đã tìm thấy tại khu vực hành lang cầu Đồng Nai thuộc TP Biên Hòa, Đồng Nai có một xe máy, cạnh đó có một đôi dép màu vàng. Kiểm tra trong cốp xe, công an tìm thấy một chứng minh thư, một giấy đăng ký xe máy mang tên Phùng Chấn An. Do không tìm thấy xác nên cơ quan công an vẫn đặt nghi vấn khả năng An dựng hiện trường giả. Do đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 3 thông báo truy tìm An trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sau khi thông tin, hình ảnh của An được đăng tải trên báo chí, cơ quan điều tra nhận được tin báo của người dân ở thị trấn Thái Hòa, huyện Tân Uyên (Bình Dương) cho biết, họ vừa phát hiện một xác nam trôi sông có đặc điểm nhận dạng giống An.

Công an quận 3 lập tức tiến hành xác minh và được Công an huyện Tân Uyên thông báo người dân phát hiện xác vào ngày 28/2 trên sông Đồng Nai. Do không xác định được lai lịch nên Công an huyện Tân Uyên đã lập hồ sơ và chôn cất tử thi. Qua khám nghiệm, cơ quan điều tra Công an quận 3 xác định tử thi này chính là nghi can Phùng Chấn An.

Theo Pháp Luật TP HCM