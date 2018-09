Tìm thấy bé sơ sinh bị bắt cóc ở Sài Gòn

Sau 4 ngày bắt cóc con trai mới sinh của chị Tâm tại bệnh viện quận 7, sáng 13/1, cô gái 'nói giọng miền Tây' đã bị cảnh sát bắt giữ.

Lãnh đạo Công an quận 7, TP HCM cho biết, sáng 13/1, đơn vị đã bắt được nghi can bắt cóc con trai của sản phụ Nguyễn Thị Minh Tâm khi cô gái này đang ở huyện Bình Chánh. Khoảng 11h30, bé trai và nghi phạm được đưa về trụ sở điều tra của công an quận 7. Ngay sau đó, bé được trao trả cho mẹ và các nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe.

Cảnh sát phác họa chân dung nghi can bắt cóc.

Trước đó, 14h chiều 8/1, chị Tâm đau bụng, có dấu hiệu sinh sớm nên được chị họ chở vào bệnh viện quận 7 khám. Hơn một giờ sau nhập viện, người phụ nữ ngoài 40 tuổi sinh bé trai bụ bẫm nặng 3,2 kg và được chuyển ra phòng hậu sản.

Trong căn phòng 7 giường đã có hai phụ nữ đang nằm dưỡng thai, chị Tâm cùng con trai ở giường số 6. Cùng lúc này thì một cô gái đeo kính cận, đeo túi xách vải màu xanh cũng bước vào lân la bắt chuyện với chị Tâm và cho biết đang chờ chị dâu sinh, mệt mỏi nên thấy phòng trống đến nằm nghỉ. Sau đó, cô ta kéo trong túi xách ra một hộp sữa bảo là mua cho chị dâu nhưng lại lấy nhầm sữa em bé nên tặng cho con chị Tâm.

Theo sản phụ Tâm, cô gái này tỏ ra rất vui vẻ, khen con chị kháu khỉnh, liên tục đòi ẵm bé nhưng vợ chồng chị không cho. Nghi can này cũng ngủ qua đêm cạnh giường mẹ con sản phụ. Khoảng 7h40 ngày 9/1, khi chồng về, còn chị Tâm vào nhà vệ sinh ở trước cửa phòng để rửa bình sữa thì cô gái này được cho là đã bế bé trai đi mất.

Điều tra ban đầu của cảnh sát, trong hành trình hơn 10 km, nghi phạm đã 3 lần thay đổi xe ôm trước khi mất hút tại ngôi chợ đông đúc.

Theo VnExpress