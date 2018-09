Tiếng khóc thét của đứa trẻ cứu sống cả gia đình

Nửa đêm, tiếng khóc của bé trai vừa rơi ra từ vết chém trên bụng người mẹ đã khiến hàng xóm phát hiện sự việc.

Ngày 13/12, Công an quận Tân Phú (TP HCM) cho biết vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân chị Yến (33 tuổi) đang mang thai 37 tuần bị chồng chém rơi con ra ngoài. Nguyên nhân ban đầu được cơ quan điều tra nhận định là do mâu thuẫn trong cuộc sống nên Võ Khánh Khoa (35 tuổi, chồng chị Yến) đã dùng dao chém vào mặt, cổ, bụng chị vợ làm đứa con “tuột” ra ngoài. Ngay sau đó, anh này lấy dao cắt nhiều nhát vào cổ, tay… để tự sát.

Chị Yến được cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: T.C

Hai ngày sau khi xảy ra vụ việc, nhiều người dân tại Chung cư Tây Thạnh (quận Tân Phú) bảo rằng vẫn chưa hết bàng hoàng trước cảnh mẹ con chị Yến nằm gục trong vũng máu. Đứa trẻ vẫn còn lòng thòng dây rốn trong khi chị Yến bị đứt một đoạn ở bụng, nhiều phần nội tạng cũng lòi ra ngoài, trên mặt có vết chém. Họ kinh hãi cũng bởi một phần cả hai vợ chồng chị Yến đều là người có học, dễ mến dù ít giao du với mọi người.

Ông Sơn (51 tuổi) tổ trưởng khu phố có nhà sát bên căn hộ C201 của chị Yến kể, khoảng 22h30 ngày 11/12, vợ chồng ông chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nghe tiếng khóc thét của trẻ sơ sinh. Giữa đêm vắng, tiếng khóc của đứa bé vang cả khu nhà. "Chỉ có con Yến đang mang bầu, chắc nó đẻ con rơi rồi”, ông Sơn nói với vợ sau khi xác định các nhà xung quanh không ai có em bé.

Hai vợ chồng ông Sơn vội vàng mở cửa sang căn hộ bên cạnh để xem tình hình. Cửa căn hộ C201 vẫn đóng, thỉnh thoảng họ nghe tiếng lạch cạch như đang có người mở khóa. “Hai vợ chồng tôi ghé lại gần và kéo cửa ra thì phát hiện Yến ôm con với mớ dây rốn lòng thòng nằm ngay thềm cửa. Nhìn vệt máu trải dài từ nhà tắm, chắc nó cố gắng lết ra. Nó chỉ kịp kêu 'cứu con với' rồi lăn ra đất bất tỉnh”, ông Sơn kể.

Phía bên trong còn có anh Khoa nằm gục trên nền đất 2 con dao bên cạnh, máu cũng chảy rất nhiều. Quá hoảng trước cảnh tượng kinh hoàng, vợ chồng ông Sơn hô hoán mọi người hỗ trợ đưa tất cả đi cấp cứu.

Căn hộ của 2 vợ chồng nạn nhân đóng cửa im lìm. Ảnh: Kiến Tường.

Các nhân chứng cho hay, gia đình chị Yến dọn về sống cách đây khoảng 3 năm. Chị Yến và anh Khoa đều là kỹ sư đang làm việc trong một công ty phần mềm tại tòa nhà Etown trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình). Người chồng được cho là từng đi du học nước ngoài và công việc hiện tại cũng phải thường xuyên đi công tác. Dù ít tiếp xúc nhưng hàng xóm tại khu chung cư biết chuyện hai người đến với nhau khi cả 2 từng có gia đình, con cái riêng. Thỉnh thoảng những đứa trẻ cũng đến chung cư chơi với họ. "Trước lúc xảy ra sự việc hình như họ có cãi vã nhau nhưng không lớn tiếng lắm", một phụ nữ nói.

Theo đồng nghiệp, anh Khoa vốn là người vui tính và hòa đồng với mọi người. Nhưng từ khi chia tay với vợ cũ, anh này trở nên ít nói.

Về phần mẹ con chị Yến, sau khi được người dân đưa đi cấp cứu và được chuyển đến Bệnh viện Hùng Vương, đứa trẻ được cắt rốn, còn người mẹ do mất máu quá nhiều nên được chuyển tiếp đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng toàn thân xanh tái và hôn mê do mất nhiều máu. Ruột non, ruột già và tử cung của chị Yến đổ hết ra khỏi thành bụng - nơi có vết chém ngang rộng gần một gang tay. Riêng bé trai được qua Nhi Đồng 1 để chăm sóc.

Đến chiều 13/12, được cấp cứu tích cực, chị Yến đã qua cơn nguy kịch. Trong lúc tỉnh táo, chị này kể với các bác sĩ rằng trước khi xảy ra sự việc chồng chị nhậu với bạn bè. Đến khuya, khi chị đang ở trong nhà tắm thì anh Khoa bất ngờ cầm con dao to xông vào chém nhiều nhát, trong đó có một nhát trúng bụng.

Trước tình huống nguy cấp, chị Yến đẩy chồng ra, chốt cửa buồng tắm. Lúc này chị phát hiện con trai trong bụng từ vết chém trào ra ngoài. Đỡ lấy con, người mẹ nhìn thấy ở mông thằng bé có vết chém đang chảy máu nhưng nó không khóc. Sợ con tắt thở, chị phát vào mông nó một cái thì thằng bé khóc thét liên hồi. Sau đó chị ôm con, cố lết ra ngoài nhưng không còn sức để kêu cứu. Rất may vợ chồng ông Sơn đã nghe được tiếng khóc của thằng bé, qua hỗ trợ. Vì quá đau đớn và hoảng loạn, chị không biết anh Khoa đã làm gì sau khi chém chị.

Hiện người chồng được cấp cứu may các vết thương tại Bệnh viên Thống Nhát và cũng đã bảo toàn được mạng sống. Lời khai ban đầu Khoa cho rằng đang mâu thuẫn với vợ, trong lúc cãi nhau không kiềm chế được đã lấy 2 dao xông vào chém vợ. Thấy con “tuột” ra ngoài, tưởng vợ con đã chết, anh này dùng dao tự sát.

Kiến Tường

* Tên người phụ nữ được thay đổi.