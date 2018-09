Tiếng khóc lúc mờ sáng của bé gái tố cáo án mạng kinh hoàng

5h sáng thức dậy đi vệ sinh, ông Hùng đột nhiên nghe tiếng khóc thét của con chị Huyền anh Trung, linh tính điều chẳng lành liền sang kiểm tra.

Công an Nghệ An đang tiếp tục điều tra, hoàn thành hồ sơ vụ án khiến 2 người thiệt mạng tại thị xã Thái Hòa, Nghệ An cách đây ít ngày.

Trước đó, rạng sáng 1/12, nhiều người dân địa phương phát hiện tại gia đình chị Huyền (sinh năm 1984, trú tại khối Lam Sơn, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) có tiếng cãi nhau, tiếng trẻ con khóc thảm thiết. Khi mọi người có mặt thì thấy bên trong nhà chị Huyền, ngọn lửa bùng lên, trùm kín căn nhà. Phá được cửa cổng xông vào thì mọi người phát hiện anh Phạm Văn Trung (sinh năm 1978, chồng chị Huyền) bị thương nằm ở dưới thềm nhà. Trong phòng ngủ, chị Huyền đã tử vong trong tình trạng cháy, bỏng toàn thân.

Là người đầu tiên có mặt tại hiện trường, ông Nguyễn Văn Hùng (hàng xóm) kể, gần 5h sáng 1/12, khi ông Hùng ra ngoài đi vệ sinh thì nghe tiếng cháu Phạm Lê Anh (sinh năm 2012, con gái chị Huyền và anh Trung) khóc, rồi những tiếng cãi lộn liên hồi xảy ra.

Linh tính mách bảo có chuyện không lành xảy ra với vợ chồng anh Trung nên vợ chồng ông Hùng vội vã chạy sang. Cùng lúc này, khói lửa từ trong nhà anh Trung bùng phát. Do cửa vẫn còn khóa chặt bên trong, vợ chồng ông Hùng vừa đập cửa, vừa gọi mọi người trong khu phố tới giúp đỡ. Nghe tiếng kêu cứu, hàng chục người dân sống xung quanh vội vàng chạy đến cùng ông Hùng phá cửa nhà anh Trung.

Nhiều người xôn xao vụ việc.

Ông Hùng kể: “Phá cửa sắt ngoài cổng xong, khi chúng tôi phá được cửa nhà thì thấy anh Trung ngã ra ngoài thềm. Nghĩ căn nhà bị chập điện nên chúng tôi vội vàng ra sập cầu dao ở phía ngoài. Khi mọi người vào phòng ngủ của vợ chồng anh Trung thì thấy chị Huyền đã bị lửa thiêu cháy, đến độ không còn nhận ra hình người. Tại hiện trường, mùi xăng bốc lên rất nặng. Trong phòng ngủ của vợ chồng anh Trung, các vật dụng chăn, ga, gối, màn… đều bị thiêu trụi thành tro”.

Vợ chồng chị Huyền cưới nhau đã được hơn 5 năm, kinh tế gia đình khá giả. Anh Trung hiện lái xe khách, còn chị Huyền đang làm cho một công ty bảo hiểm. Có lẽ do tính chất công việc của hai người đều phải đi nhiều nên ít nói chuyện và tâm sự với nhau dẫn đến tình trạng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, hiểu nhầm.

Bà Nguyễn Thị Mai (hàng xóm gần nhà anh Trung) cho biết, chuyện cãi vã, xô xát giữa vợ chồng anh Trung xảy ra như cơm bữa. Chỉ cần một mâu thuẫn nhỏ nhặt, hay không vừa lòng là vợ chồng anh Trung lại om sòm, lớn tiếng với nhau. “Tối đó con bé Anh khóc suốt cả đêm, khi gần sáng thì bỗng nghe nó khóc lớn tiếng gọi mẹ. Tội nghiệp cháu bé, mới 3 tuổi đầu mà mất cả cha lẫn mẹ như thế không biết tương lai sẽ ra sao nữa?”, bà Mai ngậm ngùi.

Ngôi nhà của vợ chồng anh Trung.

Thượng tá Phan Trung Tuyến, Phó Trưởng Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho biết, Công an tỉnh Nghệ An và Công an thị xã Thái Hòa đã thành lập hội đồng khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai vợ chồng anh Trung. Đến sáng 2/12, thi thể chị Lê Thị Lệ Huyền đã được chuyển ra Thanh Hóa để thiêu. Còn anh Trung, đến 15h ngày 2/12 thì đã tử vong sau gần một ngày được chuyển ra Viện Bỏng Quốc gia cấp cứu.

Thượng tá Phan Trung Tuyến cho biết thêm, tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ một can nhựa đựng xăng loại 20 lít đã bị cháy. Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân Lê Thị Lệ Huyền cho thấy không có bất kỳ một tác động nào bên ngoài, nguyên nhân dẫn đến tử vong là do bỏng xăng.

“Các cửa trong và ngoài của ngôi nhà đều bị khóa chặt, trong nhà lại chỉ có vợ chồng anh Trung và con gái 3 tuổi nên bước đầu chúng tôi nhận định có thể là do mâu thuẫn vợ chồng, trong lúc không kiềm chế được nên anh Trung đã dùng xăng đốt vợ mình”, Thượng tá Phan Trung Tuyến nói.

Trước đó, chiều 30/11, chị Huyền đi họp lớp và liên hoan với bạn học cũ. Rạng sáng 1/12, chị Huyền trở về nhà và đến 3h sáng cùng ngày thì anh Phạm Văn Trung cũng đi chơi về. Sau đó, hàng xóm nghe tiếng vợ chồng anh Trung cãi nhau. Đến khoảng 4h sáng, hàng xóm phát hiện khói lửa ở nhà anh Trung.

Theo Giadinh.net.vn