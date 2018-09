Thuyền hoa xuân tấp nập bên bến sông Sài Gòn

Những con thuyền chở đầy hoa kiểng từ các tỉnh miền Tây đã bắt đầu cập bến Bình Đông (TP HCM) để kịp phục vụ tết Mậu Tuất.

Thuyền hoa xuân tấp nập trên dòng kênh Sài Gòn

Đón khách từ 20 tháng Chạp âm lịch, hội hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" quận 8 sẽ kéo dài đến hết đêm giao thừa. Không sôi động như những năm trước bởi hoa kiểng miền Tây năm nay thất mùa, tuy nhiên đây là địa điểm bán nhiều loại hoa kiểng bậc nhất Sài Gòn mỗi dịp xuân về.

Chợ hoa Bình Đông sáng 24 Tết Mậu Tuất. Ảnh: Mr. True

Sáng 24 Tết, khu thuyền hoa Bình Đông đã có gần 30 thuyền từ Tiền Giang, Long An, Cần Thơ, An Giang cập bến, loại thuyền có mái che, mỗi thuyền chứa đến hàng trăm chậu kiểng to và hàng nghìn chậu kiểng nhỏ.

Cây kiểng sau khi cập bến được đưa lên bờ bày bán theo từng khu vực, nhiều nhất là mai, tắc, hoa giấy, hoa lan, bonsai, ớt kiểng, cúc, vạn thọ. Giá mỗi chậu từ trăm nghìn đến vài triệu đồng. Người mua không cần gửi xe, chỉ cần chạy ven bến Bình Đông, thấy loại hoa nào ưng thì tấp xe lại chọn rồi trả giá.