Thượng nghị sĩ John McCain qua đời vì ung thư não

Sau một thời gian chiến đấu với ung thư, cựu ứng viên tổng thống Mỹ ra đi ở tuổi 81.

Thượng nghị sĩ John McCain bắt đầu điều trị bệnh từ tháng 7/2017. Ảnh: AP.

"Thượng nghị sĩ John Sidney McCain III từ trần hồi 16h28 ngày 25/8/2018. Vợ ông, bà Cindy, cùng các thành viên trong gia đình cũng có mặt bên ông trong giây phút ra đi", AFP dẫn thông cáo từ văn phòng ông John McCain cho biết. "Vào lúc qua đời, ông đã trung thành phục vụ đất nước Mỹ suốt 60 năm qua".

Mùa hè năm ngoái, ông McCain, thành viên đảng Cộng hòa ở bang Arizona, được chẩn đoán có khối u não và "tiên lượng xấu". Ông bắt đầu điều trị từ tháng 7/2017, vắng mặt khỏi Washington từ tháng 12 năm ngoái, và đã xạ trị, hóa trị định kỳ.

Khi biết thời gian sống của ông McCain chỉ còn được tính từng ngày, những người thân của ông đã cùng tề tựu về Arizona, theo The New York Times. Ngày 24/8, ông quyết định dừng điều trị với lý do tuổi tác và tiến triển bệnh.

Trên Twitter, con gái ông McCain, Meghan McCain, 33 tuổi, bày tỏ sự biết ơn của gia đình đối với "tất cả tình yêu và sự hào phóng mà mọi người đã dành cho chúng tôi suốt năm qua". Hồi đầu tháng này, nhà bình luận chính trị và người dẫn chương trình The View của ABC chia sẻ trên tạp chí Glamour rằng cha là "mặt trời trong vũ trụ của tôi".

Bà Cindy, vợ ông McCain, cũng chia sẻ trên Twitter: "Tôi yêu chồng tôi bằng cả trái tim mình. Chúa phù hộ cho tất cả mọi người, những người quan tâm tới chồng tôi suốt cả hành trình này".

McCain đã đại diện cho Arizona tại thượng viện và hạ viện trong 35 năm. Ông từng có thời gian tham chiến ở Việt Nam với tư cách là phi công hải quân. Khi thực hiện cuộc ném bom ngày 26/10/1967, máy bay của McCain bị bắn trúng trên bầu trời Hà Nội và ông trở thành tù binh chiến tranh. McCain cùng nhiều tù binh Mỹ khác được trao trả ngày 14/3/1973.

Ông sau đó trở thành một trong những tiếng nói đi đầu vận động bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ và thúc đẩy quan hệ song phương. Thượng nghị sĩ từng tranh cử tổng thống Mỹ hai lần vào các năm 2000 và 2008.