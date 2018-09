Thực phẩm chức năng An cung ngưu chứa kim loại độc

Hàm lượng chì, thủy ngân, asen trong thực phẩm này vượt hàng nghìn lần ngưỡng an toàn cho phép với cơ thể.

Ngày 26/8, Cục quản lý Dược (Bộ Y tế) có văn bản gửi Cục An toàn Thực phẩm về việc xử lý thực phẩm chức năng An cung ngưu Hoàng Hoàn (Angungguhwanghwan) chứa hàm lượng kim loại độc quá cao.

Theo đó, trong quá trình giám sát chất lượng thuốc An cung ngưu Hoàng Hoàn, Cục đã phát hiện một sản phẩm cùng tên này nhưng là thực phẩm chức năng và đã chỉ đạo Viện Kiểm nghiệm thuốc trung ương lấy mẫu và giám định chất lượng.

Ngày 21/8, Viện Kiểm nghiệm thuốc trung ương trả lời đã nhận được thông tin phản ánh của Bộ Y tế và người tiêu dùng về tình trạng có biểu hiện ngộ độc kim loại nặng, thủy ngân… khi sử dụng thực phẩm chức năng An cung ngưu Hoàng Hoàn. Loại thực phẩm này có số công bố 12570/2013/ATTP-XNCB do Korea Genneral Manyon Health Corporation (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên) sản xuất.



Kiểm tra chất lượng thuốc, Viện phát hiện thực phẩm chức năng An cung ngưu Hoàng Hoàn trên thị trường và lấy mẫu tại Showroom Hồng Sâm LC Tacy (đường Lạc Long Quân, Cầu Giấy, Hà Nội). Sản phẩm do doanh nghiệp nhập khẩu có tên: Trading Co.,Ltd Vnmanyon; lô sản xuất 8-2, ngày sản xuất 2/2014, hạn dùng 2/2017.

Kết quả phân tích cho thấy mẫu thực phẩm chức năng trên có hàm lượng chì là 0,25 mg/g, thủy ngân là 33,2 mg/g và asen là 38,9 mg/g.

Cục Quản lý Dược cho rằng nếu căn cứ vào liều dùng ghi trên nhãn thì lượng kim loại nặng đưa vào cơ thể người là quá lớn, gấp hàng nghìn lần ngưỡng an toàn cho phép với cơ thể, gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Trên nhãn sản phẩm ghi: “Ngoài các dược liệu thông thường còn có hùng hoàng, thần sa, chu sa và dạ hương. Đây đều là các dược liệu độc được ban hành kèm theo thông tư số 33 về danh mục các dược liệu có độc tính sử dụng làm thuốc”.

Theo quy định tại điều 5 thông tư trên thì dược liệu có độc tính dùng làm thuốc phải được sử dụng, kiểm soát chặt chẽ về liều dùng, đối tượng dùng, đường dùng và phải có sự giám sát của bác sĩ đông y.

Vì thế, Cục Quản lý Dược cho rằng sử dụng sản phẩm trên dưới dạng thực phẩm chức năng là rất nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Cục chuyển nội dung trên đến Cục An toàn thực phẩm xem xét và có hướng xử lý.

VnExpress