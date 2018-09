Thú tội của vợ chồng đánh bé gái biến dạng gương mặt

Vợ chồng Minh nhận là cha mẹ ruột của bé Ngân. Việc đánh, đấm, trói tay, bắt quỳ gối dưới sàn nhà suốt đêm là do cháu bé nghịch phá bếp gas.

Sáng 14/9, Công an thị xã Dĩ An, Bình Dương, cho biết đã tạm giữ hình sự Đỗ Trọng Minh (27 tuổi, ngụ Đồng Nai) và Nguyễn Thị Thuỳ Trang (26 tuổi, quê Vĩnh Long) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Vợ chồng Minh - Trang tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Minh và Trang khai đã sống như vợ chồng vào giữa năm 2010. Do điều kiện khó khăn nên họ không tổ chức đám cưới và cũng không làm thủ tục đăng ký kết hôn. Một năm sau Trang sinh bé Đỗ Thị Kim Ngân. Tên này do hai vợ chồng đặt chứ bé không được làm khai sinh như bao đứa trẻ khác. Cách đây không lâu, Minh và Trang đến thuê trọ phòng C3, thuộc khu phố Nội Hoá 2, phường Bình An, thị xã Dĩ An.

Minh cho biết hàng ngày làm bảo vệ ca đêm, còn Trang thì làm công nhân ca ngày nên họ thay phiên nhau trông cháu Ngân. Khoảng đầu tháng 8, Minh nghỉ việc và hầu như đóng cửa phòng trọ cả ngày để trông con.

Lý giải về việc thường xuyên đánh con, Minh bảo do không có việc làm, nằm ở phòng trọ cả ngày cảm thấy bực bội trong khi bé Ngân hay nghịch phá, không nghe lời. Theo nam thanh niên này, việc vợ chồng thường dùng cây tre dài khoảng 60 cm đánh bé Ngân là cách mà họ đang dạy dỗ con, không biết vi phạm pháp luật.

Khoảng 20h ngày 10/9, thấy con nghịch phá bếp gas Trang lớn tiếng chửi mắng rồi dùng thanh tre này quất liên tiếp vào mông và hai bên tay. Sau đó, Trang bắt con gái quỳ gối dưới nền nhà. Đang nằm trên gác nghe vợ la mắng và đánh con, Minh bực tức đi xuống đấm vào đầu và mặt cháu Ngân.

"Tôi lấy dây nylon trói tay khoảng một tiếng rồi bắt quỳ gối dưới sàn nhà đến hơn 0h hôm sau mới cho con ngủ", Minh khai. Còn Trang cho biết, sáng hôm sau thấy mặt mũi con sưng tấy, bầm tím nhưng phải đi làm nên không đả động gì đến bé Ngân.

Minh ở phòng trọ cùng cháu Ngân đến chiều 12/9. Nhiều người trong khu trọ trước đó nghe tiếng bé gái khóc khàn giọng, tiếng vợ chồng Minh la hét, đã đến tìm hiểu. Phát hiện cháu nằm lịm dưới sàn nhà, mặt bầm bím, sưng húp, kiến bu đầy người nên họ gây áp lực để đưa bé đi cấp cứu. Một số người giữ chân vợ chồng Minh và gọi cho công an.

Do vết thương ở những vùng nguy hiểm nên sau khi sơ cứu, cháu Ngân đã được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Các bác sĩ cho hay, tuy cháu Ngân đã tỉnh nhưng do bị xuất huyết dưới nhện, một loại chấn thương sọ não, nên cần phải theo dõi thêm.

Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An Lê Văn Hoàng cho biết đã chỉ đạo Phòng lao động - Thương binh và Xã hội cùng các đơn vị chức năng kiểm tra vụ việc, có biện pháp bảo vệ bé Ngân.

VnExpress