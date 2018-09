Thu tiền bảo kê máy gặt, côn đồ bị dân làng đánh bầm dập

Thấy chủ máy gặt bị nhóm thanh niên đánh đập do không nộp tiền bảo kê, người dân hô hoán vây bắt.

Ngày 29/5, ông Nguyễn Ngọc Cường - Chủ tịch UBND xã Quảng Trường (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) - cho biết công an xã này vừa bàn giao nghi can Bùi Sỹ Lương (20 tuổi, ở Đông Vinh, TP Thanh Hoá) cho công an huyện để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Lương bị trói trên đồng lúa ở Quảng Trường.

Theo ông Cường, khoảng 16h ngày 28/5, Lương cùng năm thanh niên khác đi hai xe máy và mang nhiều hung khí đến các cánh đồng trên địa bàn xã với mục đích thu tiền "bảo kê" máy gặt.

Nhóm này đòi các chủ máy gặt đưa 5 triệu đồng hoặc nộp phí 15.000 - 20.000 đồng/sào lúa thì mới được hoạt động, nếu không sẽ bị chúng cho người quậy phá, ngăn cản gặt lúa.

Ông Vũ Ngọc Tấn - chủ máy gặt ở xã Quảng Trường - không có tiền đóng liền bị Lương và đồng bọn lao vào hành hung. Chứng kiến cảnh ông Tấn bị đánh, nhiều nông dân xã Quảng Trường, Quảng Ngọc đang cắt lúa trên đồng hò nhau vây bắt nhóm thanh niên ngổ ngáo. Lương bị khống chế, những kẻ khác nhanh chân tẩu thoát, bỏ lại hai xe máy.

Trong cơn giận dữ, người dân trói tay, đánh Lương dữ dội. Công an xã Quảng Trường sau đó có mặt, áp giải tên này về trụ sở. 20h cùng ngày, sau khi được sơ cứu ở trạm xá, Lương được bàn giao cho công an huyện xử lý.

Kẻ côn đồ thu tiền bảo kê máy gặt bị dân làng vây đánh

Hàng chục người vây bắt kẻ côn đồ trên đồng lúa.

Theo lãnh đạo xã Quảng Trường, nhóm bảo kê này là những thanh niên ngổ ngáo, xăm trổ đầy người, từ nơi khác đến. Chúng hoạt động khoảng một tuần gần đây khiến người dân sợ hãi, hoang mang.

Đây không phải lần đầu tiên xuất hiện tình trạng "bảo kê" máy gặt trên đồng lúa ở Quảng Xương. Những năm trước, Công an huyện này đã khởi tố, bắt giam một số nhóm côn đồ có hoạt động tương tự.