Thu giữ siêu xe dùng giấy tờ giả của đại gia phố núi

Công an vừa thu giữ 9 xe hạng sang sử dụng giấy tờ giả, trong số này có cả siêu xe Lamborghini thuộc sở hữu của một đại gia phố núi.

Ngày 24/4, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố bị can Ngô Trung Hòa (41 tuổi, trú tại phường Nam Đồng, quận Đống Đa), Đỗ Khắc Sơn (44 tuổi, trú phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng), Nguyễn Mạnh Tiến (38 tuổi trú tại Khương Đình, quận Thanh Xuân) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Hòa được xác định là kẻ cầm đầu đường dây này.

Ngô Trung Hòa vốn là một giảng viên đại học giảng dạy chuyên ngành công nghệ thông tin. Với những kiến thức có được, người này đã sử dụng máy tính, máy in màu, scan để sản xuất các loại giấy tờ giả.

Siêu xe Lamborghini bị thu giữ.

Khách hàng của Hòa thường là những kẻ môi giới mua bán xe ôtô vi phạm (xe nhập lậu từ biên giới các nước gần Việt Nam, xe ngoại giao đã hết thời hạn lưu hành nhưng lại trôi nổi ra ngoài, xe đang cầm cố tại ngân hàng…) hoặc những người trực tiếp sử dụng xe gian (mua giấy tờ giả để qua mắt lực lượng chức năng khi bị kiểm tra).

Một cán bộ điều tra Đội cảnh sát hình sự Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết chuyên án này được các trinh sát theo dõi gần một năm nay. Cách đây một tháng, xác định có ổ nhóm trực tiếp sản xuất các loại giấy tờ xe ôtô giả (đăng ký xe, đăng kiểm, tem lưu hành, tem nộp phí đường bộ,..), lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm đã xác lập chuyên án.

Khoảng trung tuần tháng 4, các trinh sát đã phát hiện, bắt giữ Ngô Trung Hòa khi đang giao dịch mua bán giấy tờ giả tại địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Theo cán bộ điều tra, trong số xe bị cơ quan chức năng thu giữ, có cả siêu xe Lamborghini đời 2008. Chiếc xe này vốn có nguồn gốc của một Đại sứ quán, mang biển ngoại giao. Trước thời điểm bị bắt, chiếc xe thuộc sở hữu của một đại gia phố núi.

Trong số này có cả xe biển xanh được phát hiện là biển giả.

Công an bắt thêm 2 người trong đường dây này, thu giữ 9 xe ôtô hạng sang gồm Lamborghini, Mercedes S500, Camry… cùng nhiều giấy tờ liên quan được nhóm này sử dụng để lưu hành 9 xe trên.

Hòa khai, do quen biết nhiều người mua xe sang từ Lào, Campuchia về Việt Nam và muốn hợp lý hóa nhưng không đóng thuế cho Nhà nước nên đã nhờ Hòa làm giấy tờ giả cho số xe này. Ngoài những khách hàng trên, Hòa còn nhận làm giấy tờ giả, biển giả cho những người tiêu thụ xe gian, những người môi giới xe vi phạm (xe ngoại giao đã hết thời hạn lưu hành trôi nổi trên thị trường, xe đang cầm cố ở ngân hàng). Mỗi bộ giấy tờ đầy đủ, Hòa thu của mỗi người 15 đến 20 triệu đồng.

Trước đó, trưa 10/4, Công an quận Bắc Từ Liêm kiểm tra hành chính xe taxi đang dừng đỗ tại đường Hoàng Quốc Việt, phát hiện một người phụ nữ đang cầm một bọc nilon màu đen bên trong có 2 tem đăng kiểm, một đăng ký xe, một giấy chứng nhận kiểm định, 2 biển kiểm soát xe ôtô. Người này khai số giấy tờ này do chồng là Ngô Trung Hòa bảo mang đến địa chỉ trên sẽ có người ra nhận. Xác định số giấy tờ trên là giả, công an đã triệu tập Hòa đến trụ sở để làm rõ.

Liên tiếp các ngày sau đó, các trinh sát hình sự đã thu hồi 10 chiếc xe ô tô sử dụng biển số giả lưu hành tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác kể cả khu vực phía Nam. Các xe này chủ yếu là Mercedes S500, Lexus, Camry... Đặc biệt, trong số này còn có một chiếc xe Lamborghini Murcielago với giá sau thuế khoảng 15 tỷ đồng cũng đã được “hóa phép” giấy tờ giả để sử dụng hợp pháp.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Tiền Phong