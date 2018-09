Thu được hình ảnh nghi can giết hai vợ chồng trong biệt thự

Nghi can cao khoảng 1m80, đột nhập vào tầng 2 bằng cách leo rào và giết chết hai vợ chồng ông Đấu mà không biết bị camera an ninh ghi lại.

Công an tỉnh Tiền Giang đang tiếp tục làm rõ vụ vợ chồng ông Lương Văn Đấu (67 tuổi) và Võ Thị Năm (63 tuổi) bị sát hại trong căn biệt thự thuộc hàng lớn nhất ở thị xã Cai Lậy.

Trước đó, sáng 24/1, mọi người phát hiện ông Đấu và bà Năm nằm chết ở phòng riêng trong biệt thự, trên người có nhiều vết thương, vật dụng và đồ đạc trong phòng này bị xáo trộn, nghi có người lục lọi. Căn biệt thự này là cơ sở của Công ty Kinh doanh Cà phê Hữu Khánh rất nổi tiếng tại địa phương.

Công an khám nghiệm hiện trường.

Sáng 24/1, người cháu rể (ở gần biệt thự, có chìa khóa riêng) không thấy vợ chồng ông Đấu ra sân chăm sóc cây cảnh như thường ngày nên mở cổng vào, phát hiện hai người tử vong. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đến phong tỏa khám nghiệm hiện trường.

Một người dân cho hay, chủ biệt thự làm nghề kinh doanh cà phê. Tối 23/1, cháu nội Lương Nguyễn Hữu Khánh (học lớp 8) ở lại biệt thự và ngủ cạnh phòng ông bà nội nhưng do khóa chặt cửa nên không hay biết gì. Chiều cùng ngày, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã có mặt tại hiện trường hỗ trợ điều tra vụ án.

Công an đã di chuyển thi thể vợ chồng nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực thị xã Cai Lậy để tiếp tục khám nghiệm tử thi. Hiện Công an tỉnh Tiền Giang vẫn chưa có phát ngôn hay thông cáo chính thức về vụ việc nói trên.

Hiện trường căn biệt thự nơi xảy ra vụ trọng án.

Trong quá trình truy tìm chứng cứ để giám định, Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Tiền Giang và Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đã tiến hành trích xuất dữ liệu của hệ thống camera được lắp đặt trong biệt thự của nạn nhân.

Khi đột nhập vào tầng 2 bằng cách leo rào và giết chết ông Lương Văn Đấu và bà Võ Thị Năm là cha mẹ ông Lương Văn Triêm, chủ nhân căn biệt thự, nghi can không hề biết đã bị camera an ninh ghi lại. Người này được xác định cao khoảng 1m80.

Sau khi có chân dung sát thủ, cơ quan chức năng đang tiếp tục xâu chuỗi chứng cứ để khoanh vùng và truy tìm, nhưng danh tính sát thủ tạm thời chưa được tiết lộ.

Theo một số người dân khu vực này, căn biệt thự trên được vợ chồng con trai ông Đấu xây cất kéo dài khoảng 3 năm và mới hoàn thành cách nay vài tháng.

Chuyển thi thể nạn nhân đến bệnh viện khám nghiệm tử thi.

Cũng theo người dân, vợ chồng ông Đấu là người quê ở xã Long Khánh (huyện Cai Lậy). Cả hai mới dọn về nhà mới ở vài tháng nay thì xảy ra án mạng. “Gia đình ông Đấu nổi tiếng giàu có nhất vùng, thường ngày vợ chồng ông Đấu ít tiếp xúc với hàng xóm chung quanh. Căn biệt thự ông Đấu ở luôn kín cổng cao tường, ít người ra vào” - một người dân cạnh nhà nạn nhân nói.

Cách đây không lâu con trai ông Đấu là ông Lương Văn Triêm - một đại gia “cà phê” nổi tiếng giàu có ở xã Long Khánh (huyện Cai Lậy) về thị xã Cai Lậy mua hàng hécta nhà, đất cạnh căn biệt thự trên dọc Quốc lộ 1A. Trong đêm xảy ra vụ trọng án, ông Triêm không có ở trong căn nhà trên.

Công an huyện Cai Lậy thông tin, do tính chất nghiêm trọng của vụ án nên cùng ngày Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, đã vào cuộc hỗ trợ Công an tỉnh Tiền Giang giám định tử thi nạn nhân, điều tra vụ án mạng.

