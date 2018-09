Thủ đoạn tinh vi trong đường mua bán trẻ em ở Sài Gòn

Thương cho tay chân hành nghề xe ôm quanh bệnh viện để dụ dỗ những người mẹ trẻ bán con và tiếp cận các cặp vợ chồng muốn mua con.

Mới đây, Công an TP HCM vừa truy tố 5 bị can về hành vi mua bán trẻ em gồm: Tưởng Đình Thương (sinh năm 1979, ngụ TP Hải Phòng, tạm trú quận 10), Ngô Thị Lan (sinh năm 1970, ngụ tỉnh Bình Phước, tạm trú quận 1), Trần Ngọc Quỳ (sinh năm 1970, ngụ quận Tân Phú), Phạm Tuấn Phương (sinh năm 1962, ngụ tỉnh Đắc Nông, tạm trú quận Tân Phú) và Nguyễn Văn Viễn (sinh năm 1970, ngụ tỉnh Quảng Ngãi, tạm trú quận Gò Vấp). Trong đường dây này Tưởng Đình Thương có vai trò cầm đầu, là kẻ có máu mặt trong giới mua bán trẻ sơ sinh ở khu vực TP HCM và các tỉnh thành lân cận.

Vụ án xuất phát từ một vụ mua bán đứa trẻ mới chào đời tại bệnh viện Từ Dũ, hiện là bệnh viện phụ sản lớn nhất ở TP HCM. Kết quả điều tra xác định, khoảng giữa năm 2013 Nguyễn Văn Viễn quen biết và chung sống như vợ chồng với người phụ nữ đồng hương Quảng Ngãi là Võ Thị Kiều (sinh năm 1988).

Những đứa trẻ sơ sinh bị mua bán như những món hàng và trước thông tin bùng phát, Công an TP.HCM đã phải xác lập chuyên án để đấu tranh.

Khi Kiều mang thai 4 tháng, Viễn bàn với người tình bán đứa con đi, vì lo ngại gia đình biết việc cô có con sẽ phản đối. Khi Kiều đồng ý, Viễn đem chuyện này kể cho người bạn, là Nguyễn Thiện Nhân. Người này hứa sẽ tìm người giúp đỡ Viễn.



Thông qua mối quan hệ, Nhân tìm đến Trần Ngọc Quỳ là người phụ nữ hành nghề làm móng tay chân dạo ở Bệnh viện Từ Dũ nhưng khá tiếng tăm trong nghề cò mồi mua bán trẻ sơ sinh. Quỳ thường xuyên đến bệnh viện chăm sóc Kiều trong quá trình thai kỳ để chờ đứa trẻ chào đời. Quỳ đã thông qua đầu mối mua bán trẻ sơ sinh cấp cao hơn là Ngô Thị Lan để tìm người mua bán đứa trẻ.

Giữa tháng 2 năm nay, Kiều hạ sinh được một bé trai nặng 3,5 kg tại bệnh viện Từ Dũ. Viễn gọi điện thoại báo cho Quỳ và Lan. Ngày 27/2, Kiều xuất viện. Ngay trong chiều cùng ngày, Quỳ cùng “vợ chồng” Viễn - Kiều mang theo đứa trẻ đến gặp Lan trước cổng Bệnh viện Nhi Đồng 1. Tuy nhiên khi giáp mặt, Kiều vì thương con nên đổi ý, không bán nữa. Tuy nhiên khi Kiều đi vào nhà vệ sinh của bệnh viện thì ở ngoài cổng, Viễn đã trao đứa trẻ cho Lan để nhận 7 triệu đồng. Ngay khi giao dịch xong, bọn chúng bị công an bắt quả tang.

Trước khi sự việc này xảy ra, tình trạng mua bé trẻ sơ sinh trên địa bàn TP HCM vốn gây nhức nhối, xôn xao dư luận nên Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP HCM đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Hàng chục trinh sát đã đeo bám những kẻ tình nghi trong đường dây này suốt ngày đêm, đặc biệt là khi chúng “ăn dầm nằm dề” tại Bệnh viện Từ Dũ, TP HCM và các bệnh viện phụ sản lớn trên địa bàn. Do đó khi Lan, Quỳ vừa nhận đứa trẻ từ tay Viễn và mang đi thì trinh sát hình sự đã chặn đầu xe, bắt quả tang.

Từ khai báo của Viễn và Kiều, Nhân và đặc biệt là Lan, Quỳ, ngay sau đó ban chuyên án đã mở rộng phạm vi điều tra, bắt giữ thêm Tưởng Đình Thương và Phạm Tuấn Phương - là ông trùm và mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán trẻ sơ sinh lớn hoạt động chính ở TP HCM và có liên quan đến nhiều tỉnh thành khác.

Sau khi sa lưới Lan, Quỳ khai nhận đã cùng với Thương, Phương buôn bán trót lọt 3 đứa trẻ sơ sinh trong giai đoạn từ giữa tháng 2 đến khi bị bắt giữ, tức chỉ trong khoảng thời gian chưa đầy 2 tuần. Trong đó có 2 đứa trẻ được bán cho một người phụ nữ ở quận Phú Nhuận với tổng số tiền là 48 triệu đồng. Còn một đứa trẻ khác được đường dây này mang lên tỉnh Tây Ninh bán cho một cặp vợ chồng không rõ lai lịch với giá 18 triệu đồng.

Những mắt xích trong đường dây mua bán trẻ sơ sinh rúng động tại TP HCM.

Thương còn khai, năm 2013 đã bán trót lọt 2 đứa trẻ sơ sinh khác. Nhưng Thương thừa nhận không biết những người bán cũng như những người mua 2 đứa trẻ trên. Với 4 đứa trẻ bị mua bán, khi triệt phá đường dây này, công an đã tìm thấy được 3 cháu đang được nuôi dưỡng tại trung tâm Bảo trợ xã hội quận Gò Vấp để nuôi dưỡng, chờ giải quyết.

Thực tế tên tuổi của ông trùm Tưởng Đình Thương không hề lạ trong thế giới ngầm của nạn mua bán trẻ sơ sinh có giai đoạn bùng phát gây nhức nhối tại địa bàn TP HCM và có liên hệ với nhiều đường dây tội phạm có liên quan đến trẻ em ở nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Theo tìm hiểu, xuất phát điểm Thương là một kẻ chuyên môi giới mua bán trứng, tinh trùng cho những cặp vợ chồng hiếm muộn, với địa bàn hoạt động chính là ở Bệnh viện Từ Dũ và các bệnh viện phụ sản ở TP HCM. Quá trình đó, Thương nắm bắt nhu cầu của nhiều cặp vợ chồng khan hiếm đường con cái nên dã trở thành một ông trùm chuyên nghiệp.

Thương bắt đầu sử dụng những tay chân sẵn có trong hoạt động môi giới nói trên để tạo nên đường dây tìm kiếm những bà mẹ trẻ sinh con khi lầm lỡ hoặc không có điều kiện nuôi để bán lại cho những cặp vợ chồng có nhu cầu tìm con nuôi hay những đường dây mua bán trẻ em vì lợi nhuận khác.

Thậm chí Thương còn lập ra và điều hành website để kinh doanh thêm các dịch vụ như đẻ thuê, mang thai hộ và giá cho những dịch vụ này từ 100 đến 150 triệu đồng mỗi trường hợp. Để đường dây của mình vận hành có hiệu quả, tìm ra được nhiều đấu mối bán và mua những đứa trẻ, Thương tổ chức tay chân một cách tinh vi. Cụ thể, Quỳ làm nghề móng tay chân dạo ở các bệnh viện phụ sản và Phương hành nghề xe ôm ở bệnh viện Từ Dũ TP HCM… có nhiệm vụ tiếp cận các bà mẹ vừa sinh để gạ mua bán con và các cặp vợ chồng có nhu cầu tìm mua con nuôi.

Với những tay chân khác, tuỳ theo vai trò mà khi bán được Thương đều có mức thưởng xứng đáng với công sức với các đàn em trong đường dây. Do đó, những tên này rất tích cực tìm kiếm trẻ sơ sinh.

Đáng chú ý, trong lời khai, những tên này cho biết, đã được nhà bảo sanh trên cung cấp một số giấy chứng sinh không đúng quy định để chúng phục vụ cho việc mua bán những đứa trẻ sơ sinh một cách dễ dàng. Tuy nhiên, công an cũng xác định là không thu hồi được các giấy tờ này, không đủ cơ sở để tiếp tục điều tra làm rõ để truy cứu trách nhiệm hình sự. Do đó Công an TP HCM có văn bản kiến nghị UBND quận 1 xem xét, xử lý hành chính đối với nhà bảo sanh có liên quan.

