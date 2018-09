Thoát chết trong gang tấc nhờ tiếng khóc của đứa con

'Giây phút định mệnh, con gái khóc ré lên, tôi chợt bừng tỉnh, vùng dậy chạy thoát ra ngoài. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, chết rồi ai nuôi con', nạn nhân kể.

Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đang tiếp tục làm rõ vụ án cố ý gây thương tích, tưới xăng đốt nhà trọ xảy ra trên địa bàn, khiến chị Lê Thị Tâm (sinh năm 1986, ngụ phường Thuận Giao) thương tích nặng. Hung thủ là Bùi Văn Bắc (sinh năm 1980, quê Nghệ An), người tình của nạn nhân.

Trước đó, ngày 19/8, tên này đã ra đầu thú sau hơn một tháng lẩn trốn. Hai người từng chung sống, không đăng ký kết hôn, chị Tâm có một con riêng. Vụ việc khiến nạn nhân bị chấn thương nặng vùng đầu, bụng, vai. Bắc bị bỏng khi muốn đốt nhà tự sát cùng con gái riêng của nạn nhân.

Vừa mới trở về từ bệnh viện, chị Tâm vẫn chưa hết bàng hoàng kể: “Khoảng 5h30 sáng 7/7, Bắc vai mang ba lô đến gõ cửa và nói: 'Chào tạm biệt hai mẹ con, anh lên đường về quê'. Vì đã chấm dứt chuyện tình cảm, tôi buột miệng trả lời: 'Ông thích đi đâu thì đi. Chúng ta còn tình cảm gì nữa đâu'. Sau đó, tôi để mặc Bắc ngồi ở phòng trọ, lo làm vệ sinh cá nhân cho đứa con gái vừa mới thức dậy”.

Phòng trọ nơi xảy ra vụ án.

Đang lúi húi đánh răng cho con, nạn nhân thấy Bắc lù lù đứng đằng sau lưng, trên tay là một chiếc mỏ lết. Bắc giơ cao mỏ lết đập liên tiếp vào đầu chị Tâm khiến nạn nhân gục ngã xuống sàn. Vẫn chưa chịu dừng tay, hắn vừa đánh đập vừa lầm bầm: “Hôm nay, đánh mày chết rồi tao chết theo luôn”.

“Giây phút định mệnh, con gái khóc ré lên, tôi chợt bừng tỉnh, vùng dậy chạy thoát ra ngoài. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ chết rồi ai nuôi con, rồi nó sẽ bơ vơ một mình”, chị Tâm kể lại.

Nạn nhân chạy thoát ra ngoài kêu cứu. Còn Bắc giữ con gái của chị lại, đóng cửa và dùng can xăng tưới khắp phòng trọ tự thiêu. Người dân xung quanh nghe tiếng kêu cứu vội chạy đến phá cửa không được. Bên trong khói bốc ra mịt mù, chừng vài phút Bắc thả cháu bé ra, tiếp tục đóng sập cửa tự vẫn.

Hơn 10 phút, đám khói ngày càng lớn, người dân liên tiếp dùng xà beng, búa đập cửa cứu người. Một hồi, Bắc tự tháo cửa chạy ra ngoài với nhiều vết bỏng trên người. Người dân xông vào bắt giữ nhưng anh ta nói sẽ tự đến công an đầu thú. Nhưng khi mọi người vừa buông tay, Bắc bỏ trốn.

Công an thị xã Thuận An khám nghiệm hiện trường, thu giữ được chiếc mỏ lết. Bên trong chiếc túi Bắc mang theo còn có một con dao to bản bọc lớp vải bên ngoài.

Về phần nạn nhân, được người thân đưa đi cấp cứu trong tình trạng máu chảy nhiều, đa chấn thương, phải khâu gần 10 mũi trên trán và bên hông trái. Các vết đánh sưng bầm tím, đầu đau, chóng mặt, tai ù. Những hôm nằm viện, chị Tâm không đi lại được, phải di chuyển bằng xe lăn.

Chị Tâm cho hay từng nhiều lần bị chồng hờ hành hung.

Chị cho biết, mình làm nghề bán quần áo nhưng hàng mới lấy về chưa bán được, tiền mặt, nhiều vật dụng sinh hoạt đã bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn. “Mấy hôm nay, tôi không còn quần áo để mặc. Mấy đứa em mua cho vài bộ đồ mặc tạm. Tiền bạc, vật dụng sinh hoạt cũng cháy hết. Không biết sắp tới lấy gì để mà sống, nuôi con ăn học, tiền viện phí, tiền phòng trọ. Cũng may, Bắc chưa dùng con dao này chém tôi. Chứ không tôi có thể đã bị giết chết”, chị tâm sự.

Kể về quãng thời gian chung sống với Bắc, chị Tâm vẫn rùng mình sợ hãi. Năm 2004, gia đình khó khăn, chị khăn gói vào Bình Dương làm công nhân. Năm 2010, chị lấy chồng và có một con gái. Hạnh phúc mong manh, vợ chồng sớm chia tay. Chị Tâm giành được phần nuôi con.

Từ đó, chị thường dè chừng với những người đàn ông muốn kết duyên cùng mình. Năm 2012, trong một lần đi hát karaoke chung với nhóm bạn, chị gặp Bắc. Anh ta bắt đầu săn đón, chứng tỏ mình là một người đàn ông có trách nhiệm. Dù biết chị Tâm có con riêng, Bắc vẫn chấp nhận, hứa hẹn sẽ mang lại hạnh phúc cho cả hai mẹ con. Sau một thời gian dài tìm hiểu, chị Tâm mới quyết định chung sống với người đàn ông này, không cưới xin, không đăng ký kết hôn.

Ngay từ những ngày đầu sống chung, Bắc đã lộ tính lười biếng. Gần 5 tháng ròng, chị Tâm đi bán quần áo ở chợ đêm, bao bọc người chồng hờ chỉ ở nhà ăn nhậu. Sau đó, Bắc xin được việc ở một lò gốm nhưng chỉ hơn một năm là nghỉ, lại ở nhà lao vào rượu chè, giao du với nhiều thành phần bất hảo ở địa phương.

Không thương vợ buôn bán sớm hôm, Bắc lại sinh ghen tuông, cứ thấy vợ về trễ lại nghi ngờ đi “hẹn hò” nên chửi bới, đánh đập. Chị Tâm vẫn nhẫn nhịn bỏ qua để lo cho con.

Một vết thương trên cơ thể chị Tâm.

“Đến một ngày vào đầu tháng 6, hôm đó tôi đi bán hàng về, thấy Bắc đã nhậu say nằm dưới nền nhà. Vừa thấy tôi là Bắc vùng dậy, lao vào chửi bới, đòi đánh đập. Sợ quá, tôi bế con chạy vội lên gác, chốt cửa lại. Bắc đóng cửa nhà lại, xì bình gas rồi tuyên bố cho cả nhà cùng chết. Tưởng Bắc nói giỡn, ai dè được vài phút thì mùi gas nồng nặc, tôi phải ôm con, tông cửa thoát ra ngoài”, chị Tâm nhớ lại lần thoát chết.

Sau lần đó, chị thuê ki-ốt, dọn ra ngoài ở riêng và tiếp tục buôn bán ở chợ đêm để nuôi con. Một vài lần gặp mặt nói chuyện, Bắc quả quyết: “Nếu không tới được với nhau thì xin được làm bạn”. Nhưng anh ta vẫn không ngừng ghen tuông, cho rằng 'vợ cũ' có tình cảm với người mới nên tìm đến phòng trọ hành hung. Ngày 1/7, hắn cũng tới nhà đánh đập chị khi nạn nhân đang sắp hàng lên xe để đi bán. Hắn dùng mũ bảo hiểm đánh chị Tâm tới tấp vào đầu, mặt. Nhiều người đã can ngăn nhưng hắn không bỏ qua mà còn lấy gậy, cầm gạch tiếp tục đánh túi bụi.

Chị Tâm kể: “Những ngày Bắc chưa đầu thú, tôi rất lo sợ. Mấy lần chết hụt, không biết Bắc có định làm gì nữa hay không. Bây giờ, tôi chỉ mong pháp luật xử đúng người đúng tội là được”.

