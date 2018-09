Thiếu úy công an nghi tự tử vì tình

Nửa đêm, anh Nghị cùng người yêu lên cầu và nhảy xuống sông tự vẫn. Cô gái may mắn thoát chết do biết bơi.

Khoảng 7h30 ngày 22/10, lực lượng cứu hộ Công an thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã vớt được xác thiếu úy Hồ Viết Nghị (sinh năm 1988, công tác tại Đội an ninh Công an thị xã Gia Nghĩa) ở bờ hồ thủy điện Đắk R’tíh.

Theo một số người dân ở phường Nghĩa Phú có mặt tại hiện trường, khoảng 1h30 sáng, họ nghe tiếng kêu cứu của một cô gái ở phía dưới chân cầu giữa hồ thủy điện. Lại gần, các nhân chứng phát hiện chị Dương Thị Kim Oanh đang bám vào một thanh sắt ở chân cầu liền vớt lên rồi đưa đi cấp cứu.

Hiện trường, nơi thiếu úy tử nạn.

Trước đó, chị Oanh và người yêu là thiếu úy Hồ Viết Nghị đã dẫn nhau đến giữa cây cầu bắt qua lòng hồ thủy điện Đắk R’tíh rồi cả hai cùng nhảy xuống tự tử, nhưng nhờ biết bơi nên chị Oanh đã bơi vào bám ở chân cầu, thoát chết.

Theo nhiều nguồn tin, thiếu úy Hồ Viết Nghị và chị Dương Thị Kim Oanh yêu nhau, nhưng do hai gia đình ngăn cản nên họ quyết định tìm đến cái chết. Tuy nhiên, thượng tá Lê Đình Diễn, Trưởng công an thị xã Gia Nghĩa, có mặt tại hiện trường cho biết, chưa xác định được nguyên nhân cụ thể khiến thiếu úy Hồ Viết Nghị tự tử, cơ quan công an đang điều tra làm rõ.

Ngay trong buổi sáng 22/10, sau khi vớt được thi thể thiếu úy Hồ Viết Nghị lên bờ, Công an thị xã Gia Nghĩa phối hợp với các ngành chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường và đưa về gia đình.

