Thiếu úy công an đánh bạn gái nhập viện vì bị từ chối yêu

Cô gái 20 tuổi tố cáo bị người yêu cũ là thiếu uý công an nhắn tin doạ giết. Anh này còn xông vào nơi làm việc đánh cô chấn thương sọ não.

Chị Nguyễn Phương Thảo tại bệnh viện.

Ngày 15/3, tại Bệnh viện Việt - Tiệp, chị Nguyễn Phương Thảo (20 tuổi, trú Hải Phòng) cho hay bị thiếu úy Trần Minh Trung (24 tuổi, Đội cảnh sát trật tự, Công an thành phố Hải Dương) đe dọa giết chết cả nhà, cầm kéo đâm gây thương tích khiến phải nhập viện cấp cứu vào rạng sáng 14/3.

Chị Thảo cho hay quen anh Trung qua mạng xã hội, khi gặp gỡ đã nảy sinh tình cảm. Sau hai lần anh Trung ghen tuông vô cớ đánh mình, Thảo chủ động chia tay. Cô bảo sau đó liên tục bị nhắn tin doạ giết nếu không nối lại tình cảm.

Rạng sáng 14/3, anh Trung đi ôtô về Hải Phòng tìm đến quán giải khát nơi Thảo làm việc. Thảo cho hay không kịp tránh mặt, bị anh Trung giật tóc ấn đầu xuống đất rồi đấm đá. Nữ chủ quán và 3 nhân viên không ai dám vào can ngăn. Khi Trung bỏ ra xe, Thảo được mọi người đưa đi ẩn nấp tại cửa thoát hiểm. Vài phút sau, anh Trung quay trở lại với cây kéo trong tay, la hét đánh Thảo cho tới khi cô bất tỉnh vì đau đớn.

Bác sĩ Bệnh viện Việt - Tiệp xác định Thảo bị chấn thương sọ não, mắt thâm tím, tay trái bị thương...

Thảo cho hay anh Trung cùng bố đến bệnh viện xin lỗi nhưng cô không chấp nhận. Công an phường Minh Khai đã đến ghi nhận lời khai và hiện trường.

“Đầu giờ chiều nay có 2 anh công an đến ghi nhận sự việc, mang đi dữ liệu do camera an ninh của quán ghi lại", chủ quán nói.

Một đoạn nội dung đe dọa của anh Trung được chị Thảo tố cáo.

Chiều 15/3, đại tá Lê Văn Thoan (Trưởng phòng tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Hải Dương) xác nhận Công an Hải Phòng đã gọi điện đến đơn vị xác minh về thiếu úy Trung.

Theo đại tá Thoan, trước mắt Công an tỉnh Hải Dương chưa đưa ra hình thức kỷ luật với thiếu úy này. Khi Công an Hải Phòng có ý kiến, Công an tỉnh Hải Dương sẽ phối hợp xử lý nghiêm theo pháp luật và điều lệ ngành.

VnExpress