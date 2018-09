Thiếu tướng công an đá gục tên cướp khống chế 4 con tin tại nhà con gái

Nhận mật báo của con gái về việc bị cướp đột nhập vào nhà, Thiếu tướng Trần Công Trường cùng hai cảnh sát tới tước dao, tóm gọn hắn.

Ngày 10/5, Công an thành phố Hà Tĩnh tạm giữ Lê Đình Kiên (29 tuổi) để điều tra về tội Cướp tài sản.

Theo nhà chức trách, khoảng 3h ngày 9/5, Kiên đeo găng, tới căn biệt thự của chị Trần Hà Quy, trên đường Tôn Thất Thuyết (Khu đô thị Sông Đà, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) tìm cách đột nhập. Khi người giúp việc nghe tiếng động, mở cửa ra xem, anh ta cầm hai con dao nhọn dài 20 cm khống chế, yêu cầu dẫn lên tầng hai.

Kiên đi vào phòng ngủ khống chế chị Quy, dùng dây trói chân người giúp việc và bố chồng của chị này đưa vào nhà tắm, cầm dao đe dọa hai đứa trẻ nằm im trên giường, không được lớn tiếng. Anh ta yêu cầu chị này dậy mở két sắt, lấy tiền và USD.

Nghi can Kiên bị khống chế tại hiện trường. Ảnh: Hùng Lê

Nhận khoảng 50 triệu đồng, Kiên chê ít, nhìn xung quanh, thấy sổ tiết kiệm của chị Quy thấy còn nhiều tiền bên trong, anh ta yêu cầu chị này sáng sớm phải xin nghỉ việc, đi rút tiền về đưa cho hắn, nếu không sẽ xuống tay với 4 con tin.

7h sáng, Kiên yêu cầu chị Quy lên ngân hàng rút tiền. Để tránh việc chị này báo cảnh sát, tên cướp ép nữ gia chủ phải gọi qua điện thoại của hắn bằng hình thức Facetime, trên đường đi phải quay lại video để ở nhà tiện theo dõi. Chị Quy làm theo yêu cầu.

Thiếu tướng Trần Công Trường khiến tên cướp hốt hoảng khi xông vào nhà tắm giữ tay, tước vũ khí. Ảnh: QĐND.

Theo một cán bộ điều tra, đến một ngân hàng trên địa bàn TP Hà Tĩnh, chị Quy tiếp tục quay cảnh làm thủ tục rút tiền cho tên cướp xem. Trong lúc viết giấy, chị Quy nhanh trí ghi số điện thoại bố là Thiếu tướng Trần Công Trường – Phó Cục trưởng An ninh mạng (Bộ Công an), kèm lời nhắn "con đang bị cướp khống chế" ở phía dưới tờ giấy rút tiền, sau đó đưa cho nhân viên ngân hàng.

Cầm tờ giấy, nhân viên ngân hàng phát hiện sự việc, hiểu ý chị Quy nên đã gọi điện vào số điện thoại ghi trong tờ giấy. Nhận được điện thoại từ nhân viên ngân hàng, thiếu tướng Trường lúc này đang có việc về công tác ở Hà Tĩnh nên đã gọi thêm hai cán bộ công an Hà Tĩnh tới hỗ trợ.

Ngôi nhà bị đột nhập. Ảnh: H.L

Đi đến ngân hàng không thấy ai, vị thiếu tướng quay trở lại nhà con gái ở Khu đô thị Sông Đà thấy cửa cổng mở toang, đi vào trong phòng khách nghe thấy tầng hai có nhiều tiếng ồn ào.

Thiếu tướng Trường cùng hai cảnh sát nhẹ nhàng đi lên. Thấy tên cướp đang khống chế ông thông gia cùng người giúp việc trong nhà tắm trong thế quay lưng, Thiếu tướng Trường xông vào giữ tay, tước hung khí. Tên cướp hoảng hốt, giằng co song bị thiếu tướng đá cửa nhà tắm va vào người khiến ngã gục. Hai cảnh sát còn lại tới hợp sức khống chế tên cướp.

Trong quá trình giằng co, người giúp việc bị thương nhẹ ở tay. Bắt gọn tên cướp, thiếu tướng công an đã gọi điện cho Công an Hà Tĩnh dẫn về trụ sở, lấy lời khai phục vụ điều tra.

Thiếu tướng Trần Công Trường cho hay ông không bị thương hay tác động gì sau vụ bắt cướp này, ông đánh giá đây là tên cướp khá nghiệp dư.

Kiên là thạc sĩ du học ở Trung Quốc, đang trong thời gian về quê nghỉ hè.