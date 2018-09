Thiếu phụ uất ức sau hơn 2 năm sự cố 'cắn của quý'

Sau hai năm rưỡi với chuyện thách đố cắn 'của quý' của người hàng xóm, thiếu phụ 40 tuổi vẫn nhiều đêm mất ngủ và uất ức do thua kiện.

Vụ việc xảy ra ngày 12/3/2013, nhưng nhiều người ở chợ Xoài Tư (xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy, Tiền Giang) vẫn thường nhắc đến chuyện chị Bích (40 tuổi, tạm trú ấp 3, xã Mỹ Thành Bắc) bị ông Hiền (66 tuổi, nguyên Chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh ấp 3) thách cắn "của quý" trên bàn nhậu.

Đến nay, lần nào gặp ông Hiền chị cũng uất ức, mất ngủ nhiều ngày, không phải vì ám ảnh việc đã xảy ra mà chị giận ông Hiền do đã xúc phạm danh dự của mình. Thiếu phụ càng uất ức hơn khi đơn yêu cầu ông Hiền bồi thường danh dự đã bị hai cấp tòa ở Tiền Giang không chấp nhận.

Nhà chị Bích là căn chòi ven sông.

Theo hồ sơ tố tụng, chị Bích quê huyện Cái Bè (Tiền Giang), thuê đất gần chợ Xoài Tư, xã Mỹ Thành Bắc để cất chòi ven sông ở với con gái đang học cấp 1. Hàng ngày, chị này bán thịt heo và ông Hiền là khách hàng thân thiết. Giữa hai người từng có mâu thuẫn.

Ngày 12/3/2013, tiệc rượu nhiều người tại nhà ông Sáu Chăng ở ấp 3 có chị Bích và ông Hiền tham dự. Ông Hiền đã có nhiều lời nói thô tục, mắng chửi chị Bích và thách người phụ nữ này cắn "của quý" sẽ cho 100 triệu đồng. "Ông Hiền thách tôi cắn 'của quý'. Mọi người trong bàn nhậu can ngăn nhưng ông ấy vẫn thách thức", chị Bích kể. Bị cắn đau, ông Hiền lấy ghế đánh chị Bích. Sau khi mọi người xung quanh can ngăn, chị Bích và ông Hiền bỏ về. Sau đó, thiếu phụ làm đơn khởi kiện, yêu cầu ông Hiền bồi thường danh dự 50 triệu đồng, bồi thường mất thu nhập 10 triệu đồng do chị ngưng bán thịt nhiều ngày và bồi thường chi phí đi lại 20 triệu đồng.

Sau đó, bị đơn làm đơn phản tố cho rằng, ông không thách thức gì với giá 100 triệu đồng cả. Theo ông Hiền, khi bản thân nhậu say đến không biết gì thì bị chị Bích lợi dụng, cắn "của quý" của ông chảy máu. Với lập luận này, ông Hiền yêu cầu cơ quan chức năng xử lý chị Bích về hành vi Cố ý gây thương tích.

Nhà ông Hiền là căn biệt thự gần nhà chị Bích. Ông này được cho là giàu có nhất nhì trong vùng.

Tháng 7/2013, TAND huyện Cai Lậy mở phiên xử hiếm gặp và bác yêu cầu của chị Bích. Theo Hội đồng xét xử, việc phát sinh bồi thường phải đủ 4 yếu tố: có thiệt hại, có hành vi trái pháp luật, có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại xảy ra với hành vi trái pháp luật và phải có lỗi.

Hội đồng xét thấy, suốt quá trình giải quyết vụ án, chị Bích không chứng minh được thiệt hại cụ thể. Việc thiếu phụ cho rằng bị ông Hiền nhục mạ, thách thức nên mới cắn "của quý" dẫn đến nguyên đơn bị thiệt hại là chưa thuyết phục.

"Chị Bích có đủ hành vi dân sự, ý thức được việc làm của mình. Trong tình huống trên, chị có thể không thực hiện hành vi hoặc báo với chính quyền địa phương đến giải quyết. Trong vụ án này, các đương sự đã có uống rượu, thực hiện hành vi trái với đạo đức xã hội, đi ngược thuần phong mỹ tục, để lại dư luận xấu và xã hội lên án", hội đồng xét xử do thẩm phán Nguyễn Ngọc Thái Dũng làm chủ tọa đã nhận xét.

Xét về các yếu tố phát sinh để bồi thường thiệt hại, tòa cũng cho rằng, yêu cầu của chị Bích chưa thỏa mãn các quy định của pháp luật. Từ đó, bản án sơ thẩm đã không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn. Sau đó, chị Bích kháng cáo cũng không được cấp phúc thẩm chấp nhận.

Sau khi vụ việc xảy ra, chị Bích ngưng kinh doanh thịt heo. Kết thúc vụ kiện, thiếu phụ chuyển sang kinh doanh cá đồng và ông Hiền bị tổ chức cách chức Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp 3.

"Bị tòa phúc thẩm tuyên bác yêu cầu buộc ông Hiền bồi thường tổng cộng 80 triệu đồng, tôi tiếp tục gửi đơn đến nhiều cơ quan chức năng để được xem xét lại vì quá uất ức nhưng không thấy hồi âm", thiếu phụ chia sẻ.

Hàm Yên

* Tên nhân vật đã thay đổi