Thiếu phụ ngã chết khi selfie ở ban công tầng 27

Người phụ nữ Bồ Đào Nha mải selfie trên lan can mà không để ý công nhân xây dựng ở nhà đối diện đang hét lên khuyên cô cẩn thận.

Mẹ hai con ngã chết trong lúc selfie ở ban công tầng 27 Khoảnh khắc Sandra bị ngã từ ban công tầng 27 xuống dưới

Sandra Manuela Da Costa Macedo, 44 tuổi, mất thăng bằng khi đang ngồi lên lan can ban công tầng 27 tòa nhà cao tầng Luxor Tower, thuộc khu dân cư El Cangrejo, ở thành phố Panama để selfie, theo The Sun. Lúc nhìn thấy bà mẹ hai con này ngồi trên lan can để chụp ảnh "tự sướng", các công nhân xây dựng ở tòa nhà gần đó đã dùng điện thoại quay lại và vô tình quay luôn khoảnh khắc Sandra ngã chết.

Các nhân chứng cho biết lúc bị ngã, Sandra đang cầm gậy selfie trên tay. Sự việc xảy ra vào khoảng 10h sáng 12/10. Nguồn tin cảnh sát nói với truyền thông địa phương rằng họ tin Sandra bị một cơn gió mạnh thổi tới khiến cô mất thăng bằng và ngã tử vong.

Một vài báo cáo tiết lộ Sandra mới chuyển từ thị trấn Vila das Aves, Bồ Đào Nha, tới Panama gần đây. Cô từng dạy học tại các trường thuộc khu resort Esposende gần Braga, phía bắc Bồ Đào Nha, và thành phố lịch sử Viana do Castelo gần đó. Erick Alzate, một nhân chứng sống ở Luxor Tower, cho rằng cái chết của Sandra là một tai nạn bi thảm.

"Tôi đang trong tòa nhà khi cô ấy ngã chết. Cô ấy đã chụp ảnh selfie vài phút và những người công nhân ở toà nhà đối diện đã hét lên, khuyên nên cẩn thận. Sandra sau đó quyết định ngồi lên ban công để chụp bức cuối và đó cũng là lúc cô ấy bị ngã", Alzate kể lại.

Sandra Manuela Da Costa Macedo mới chuyển đến sống ở Panama gần đây. Ảnh: Mirror.

Sở cứu hỏa Panama sau đó viết một lời cảnh báo trên tài khoản Twitter sau cái chết của Sandra với nội dung: "Xin đừng mạo hiểm mạng sống chỉ vì một bức ảnh 'tự sướng'. Hãy trân trọng từng phút trong cuộc đời chứ đừng đánh mất cuộc đời trong một phút".