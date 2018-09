Thiếu phụ lõa thể chạy trốn 'yêu râu xanh'

Thấy chồng bỗng dưng mạnh mẽ hơn mọi lần, chị Thu vùng dậy thì phát hiện người đàn ông trên giường là gã hàng xóm…

Ngày 8/9, chồng chị Thu (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đi cúng lễ từ sáng đến 18h mới về. Hôm đó, nhận được nhiều đồ lộc thờ (hoa, quả, bánh kẹo…), anh ở lại nhà bố mẹ đẻ. Vắng chồng, chị Thu đi ngủ sớm, cửa phòng và cổng vẫn mở chờ chồng về.

Đến khoảng 23h, đang ôm con ngủ, thiếu phụ 24 tuổi cảm nhận có người nằm bên cạnh nên nghĩ chồng đã về. Được một lúc, chị thấy mùi cơ thể lạ, hơi rượu nồng nặc..., sức nặng bất thường của người đàn ông nằm đè lên mình.

Nghi có người lạ lẻn vào, chị cố hất ra nhưng không được, tiếp tục bị ghì chặt xuống giường. Trong phòng ngủ tối om, hai bên giằng co và cùng lăn xuống nền. Người đàn ông bóp cổ, cắn và xé quần áo chị Thu...

Chị Thu cố hết sức đạp mạnh khiến gã này bị ngã. Nhân cơ hội, chị Thu trong tình trạng lõa thể chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu. Hai đứa con vẫn ngủ ngon trên giường. Khi hàng xóm chạy sang, người đàn ông đã kịp lao ra khỏi nhà chị Thu, bỏ lại chiếc áo phông kẻ.

Kể lại đêm kinh hoàng giáp mặt "yêu râu xanh" với Ngoisao.net, chị ngượng nghịu bảo: “Em ôm con quay mặt vào tường để ngủ, cứ tưởng là chồng mình nên nằm yên. Em cũng không nhìn rõ mặt, hình dáng của hắn".

Nơi xảy ra vụ hiếp dâm. Ảnh: Đỗ Việt

Trưởng công an xã cho biết khi đến hiện trường thấy trên giường chăn màn xộc xệnh, dưới nền nhà vương vãi nhiều tóc của nạn nhân. Trên người chị Thu nhiều vết cắn ở vùng cổ và tay phải. Công an xã giữ nguyên hiện trường và báo cáo sự việc lên công an huyện.

Gần 20 ngày điều tra, Công an huyện Chương Mỹ xác định kẻ đột nhập, vờ "làm chồng" chị Thu là Nguyễn Văn Tuấn, ở gần nhà. Ngày 26/9, Tuấn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Hiếp dâm.

Tại cơ quan điều tra, hắn khai do uống rượu say. Khi đi ngang qua thấy cửa nhà chị Thu mở nên vào gặp chồng chị xin điếu thuốc. Không gặp anh này, hắn lẻn vào phòng ngủ của gia chủ...

“Tuấn thỉnh thoảng vẫn sang nhà tôi chơi, uống nước và không có biểu hiện gì bất thường. Khi biết sự việc, tôi rất búc xúc. Hành động của Tuấn làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của phụ nữ, tôi muốn pháp luật phải xử nghiêm để răn đe những người khác”, chồng chị Thu nói.

Khi sự việc vỡ lở, mẹ và vợ của Tuấn đã đến gia đình chị Thu xin lỗi. Chồng nạn nhân tâm sự, hiện anh không yên tâm để vợ ở nhà một mình, liên tục dặn đóng cửa vào buổi tối.

Tuấn có vợ và 2 con nhưng không tu chí làm ăn, thường xuyên rượu chè bê tha. Còn gia đình chồng chị Thu làm thấy cúng nhiều đời nay.

Đỗ Việt

* Tên nạn nhân đã thay đổi