Thiếu phụ khốn khổ vì tình nhân tung ảnh khỏa thân

Chia tay tình nhân, chị Lan bị người đàn ông này đe dọa, gửi ảnh khỏa thân tục tĩu tới chồng và lên mạng để bôi nhọ.

Trong lá đơn kêu cứu, chị Lan cho hay chị quan hệ tình cảm với Quang từ tháng 9/2015 khi đang làm tại một công ty bảo hiểm. Thời điểm này chị Lan đang sống ly thân với chồng.

Khi phát hiện Quang nói dối đang ly thân với vợ, chị đã chủ động chấm dứt tình cảm. Tuy nhiên, Quang không chấp thuận và đe dọa chị, làm ảnh hưởng đến cuộc sống, danh dự, nhân phẩm. Có lần, Quang đến tận công ty mới của chị, đe dọa và bôi nhọ chị.

Sau nhiều lần bị Quang đe dọa, do hoang mang lo sợ, chị phải gửi hai con sang bên nội và ngoại. Chồng chị Lan cũng nhiều lần bị Quang hành hung tại nhà và nơi làm việc. Cùng với chồng, chị Lan đã gửi đơn lên cơ quan công an.

Vào cuộc xác minh, cảnh sát xác định, đầu tháng 3, Quang dùng điện thoại di động gửi nhiều hình ảnh khỏa thân của chị Lan cho chồng chị. Người đàn ông này còn được cho là lập một tài khoản trên mạng xã hội đăng những hình ảnh nhạy cảm, kèm theo lời lẽ xúc phạm chị Lan.

Đầu tháng 4, căn cứ các tài liệu thu thập, Công an quận Tây Hồ đã ra lệnh bắt khẩn cấp người đàn ông này để điều tra hành vi làm nhục người khác. Tuy nhiên, VKSND quận Tây Hồ không phê chuẩn với lý do chưa đủ căn cứ xác định Quang phạm tội. Hành vi không thuộc trường hợp bắt khẩn cấp theo quy định tại khoản 1, điều 81 Bộ Luật hình sự.

Trong quá trình nghiên cứu hồ sơ, phát hiện hình ảnh Quang cầm khẩu súng trên tay và gửi cho nạn nhân để đe dọa, Công an quận Tây Hồ đã ra lệnh khám xét nhà nghi can này. Tại đây, cơ quan chức năng thu được một khẩu súng colt xoay, có ổ lắp đạn 8 lỗ, một khẩu súng có vỏ ngoài bằng nhựa, một hộp đựng 30 viên đạn, túi đạn bi 20 viên. Qua giám định, Viện khoa học kỹ thuật hình sự Bộ Công an kết luận khẩu súng ngắn có tính năng, tác dụng như vũ khí quân dụng, gây chết người khi bị bắn.

Cuối tháng 4, Cơ quan cảnh sát điều tra quận Tây Hồ đã khởi tố vụ án, bị can Quang về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Được xin ý kiến về trình tự giải quyết vụ việc, Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội xác định việc khởi tố Quang về hành vi Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng là có căn cứ.

Tuy nhiên, đến nay sau hơn một tuần chuyển hồ sơ vụ việc sang VKSND quận Tây Hồ để đề nghị phê chuẩn các quyết định khởi tố, cơ quan điều tra chưa nhận được công văn trả lời.

Công an quận Tây Hồ cho biết, nếu quyết định khởi tố trên được phê chuẩn, cơ quan điều tra sẽ có căn cứ tiếp tục làm rõ hành vi Làm nhục người khác theo đơn tố cáo của chị Lan. Nếu thu thập đủ chứng cứ, nhà chức trách sẽ xem xét khởi tố bổ sung về hành vi này với Quang.

Mai Chi

* Tên nhân vật đã thay đổi.