Thiếu phụ bị nghi thôi miên đàn ông được minh oan

Người dân bao vây

Chiều 19/4, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho hay đã trả tự do cho chị Bùi Thị Bé (42 tuổi, trú tại địa bàn) bị hàng trăm người dân ở xã Diễn Hạnh bao vây ngày hôm qua vì nghi có hành vi "thôi miên đàn ông".

"Cơ quan điều tra đã làm việc với chị Bé và một số nhân chứng liên quan song không xác định được hành vi phạm tội của chị ta", cán bộ công an cho hay.

Chị Bùi Thị Bé lúc vừa được công an giải cứu đưa về trụ sở uỷ ban xã. Ảnh: Anh Thư.

Kết quả xác minh làm rõ, gần 9h sáng 18/4, chị Bé đi xe máy một mình đến gõ cửa nhà anh Nguyễn Văn Khương ở xã Diễn Xuân. Khi gia chủ mở cửa, người đàn bà hỏi: "Đây có phải nhà anh Khương không..." và khi được xác nhận đã nói "anh có tiền không cho tôi vay 20 triệu đồng...".

Nghi ngờ bị người phụ nữ không quen biết có hành động "thôi miên", anh Khương quay vào nhà lấy một củ tỏi bỏ vào túi áo, quay ra thì vị khách không mời đã phóng xe bỏ chạy.

Người dân hiếu kỳ tụ tập sáng 18/4 tại khu vực Chợ Chùa, xã Diễn Hạnh. Ảnh: Facebook.

Sau 20 phút, anh đuổi kịp người phụ nữ ở khu vực Chợ Chùa. Người dân thấy vậy lại xem và số người hiếu kỳ kéo đến ngày càng tăng, một số người có hành động xỉ vả xúc phạm với người phụ nữ lạ. Lực lượng an ninh địa phương sau đó đã tiếp cận đưa chị Bé về trụ sở, vận động những người tụ tập giải tán.

Theo lời giải thích của Bé với cơ quan chức năng, việc chị vào nhà dân hỏi vay tiền là thật, không phải có ý đồ xấu.

Anh Thư