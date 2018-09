Thiếu nữ viêm não nhiều năm chữa bệnh với chiếc quan tài luôn chờ sẵn

Viêm màng não mủ là bệnh truyền nhiễm có thể gây bệnh cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Bệnh có thể để lại di chứng thần kinh vĩnh viễn, tổn thương não, điếc, vận động khó khăn, rối loạn tâm thần và tử vong. Đây là căn bệnh nguy hiểm nhưng hiện đã có vaccine phòng ngừa. Bệnh do nhiều loại vi trùng gây ra, trong đó có 3 loại thường gặp là Hemophilus Influenza type b (Hib), não mô cầu và phế cầu. Riêng ở trẻ sơ sinh có thể gặp các vi trùng gram âm, như E.coli, Klebsiella, Pseudomonas. Ở Việt Nam, tác nhân gây viêm màng não mủ ở trẻ em chủ yếu do vi trùng Hib. Các loại vi trùng này khi vào cơ thể sẽ vào máu, sau đó xâm nhập vào màng não và gây bệnh. Bệnh có thể lây qua đường hô hấp, do vi trùng Hib có thể lây truyền dễ dàng từ trẻ này sang trẻ khác thông qua hạt nước bọt bắn ra khi trẻ nói chuyện, hắt hơi hoặc ho. Trẻ mắc bệnh thường sốt cao, ho, bú kém hoặc bỏ bú, quấy khóc, nôn trớ, cổ cứng, thóp phồng, da xanh tái do thiếu máu. Bệnh tiến triển rất nhanh, sau 1-2 ngày, nếu không điều trị, trẻ sẽ sốt cao liên tục, nằm li bì, co giật. Biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất là tiêm vaccine ngừa Hib cho trẻ càng sớm càng tốt. Trẻ dưới 12 tháng tuổi được phòng bệnh do Hib bằng tiêm vaccine tổng hợp 5 trong 1 (phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và Hib) từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 4.