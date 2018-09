Thiếu nữ mất tích ở hồ bơi bị hãm hiếp

Hơn nửa tháng mất tích bí ẩn ở hồ bơi, thiếu nữ 14 tuổi đã trở về và cho biết bị lừa cưỡng bức.

Ngày 12/8, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị trấn Hóc Môn (huyện Hóc Môn, TP HCM) cho biết, thiếu nữ Đặng Hoàng Thảo Quyên (học sinh lớp 9 trường THCS Đỗ Văn Dậy, thị trấn Hóc Môn) đã có mặt ở địa phương sau hơn nửa tháng mất tích.

Bà Trinh, mẹ bé Quyên, mòn mỏi chờ đợi tin tức của con gái mình suốt hơn nửa tháng.

Quyên kể lại, vào ngày 23/7, em quen một bạn trai trên mạng và theo người này về nhà ở An Giang chơi. Tại đây, người bạn này đã đánh đập cưỡng bức và bắt Quyên lao động cực khổ với tiền công 60.000 đồng một ngày nhưng không trả. Quyên nhiều lần tìm cách chạy thoát nhưng bị bắt lại và hành hung dã man. Đến ngày 10/8, gia đình nhận được tin Quyên đang ở An Giang nên đi tìm.

Qua xác minh, công an tỉnh An Giang đã tạm giữ Lê Trung Tính (sinh năm 1986, ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) để điều tra. Công an thị trấn đã hướng dẫn gia đình Quyên làm đơn tố cáo đến công an tỉnh An Giang về việc nạn nhân bị bắt ép lao động và cưỡng bức.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Mai Trinh (mẹ cháu Đặng Hoàng Thảo Quyên) cho biết, hôm xảy ra sự việc, Quyên có xin bố mẹ đi tắm tại hồ bơi nằm trên đường Đặng Thúc Vịnh (thuộc ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn) cùng một số em nhỏ khác. Đến trưa cùng ngày, bà Mai Trinh tìm đến hồ bơi để đón con gái và mấy cháu nhỏ về nhưng chờ mãi không thấy Quyên ra.

"Tôi chờ mãi ở cổng hồ bơi nhưng không thấy con gái ra về mà chỉ có mấy đứa trẻ. Hỏi thì tụi nhỏ nói chị Quyên mới đi ra ngoài”, bà Mai Trinh cho biết.

Hồ bơi, nơi Quyên đến tắm, trước khi mất tích.

Theo bà Mai Trinh, sau khi sự việc xảy ra, gia đình bà và người thân đã đi khắp nơi để tìm kiếm nhưng không thấy cháu đâu. "Tôi hỏi một số người trong hồ bơi thì họ nói lúc con tôi đến hồ bơi thì có một thanh niên khoảng 25 tuổi, dáng cao khoảng 1m6, da ngăm đen, mặt hung dữ đến chơi và dắt cháu đi. Lúc đầu tôi nghĩ cháu đi đâu đó, nào ngờ chờ mãi không thấy trở lại nên tá hỏa đi tìm”, bà Mai Trinh cho biết.

Bà Trinh cho biết thêm, Quyên là đứa trẻ hiền lành, không được nhanh nhẹn như những đứa trẻ đồng lứa khác. Hằng ngày, cháu không đi đâu xa mà chỉ loanh quanh gần nhà, thỉnh thoảng có xin tiền bố mẹ ra tiệm net để chơi.

Theo VTC