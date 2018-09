Thiếu nữ mắc bẫy cắt tiền duyên bằng sex

Linh phán chị Mai đang bị vong theo. Muốn cắt được tiền duyên, chị phải quan hệ tình dục với một người hợp cung số.

Công an TP Hà Nội đã bắt khẩn cấp và tiếp tục điều tra Bùi Đăng Linh (sinh năm 1991, ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Khoảng tháng 9, qua mạng xã hội, chị Mai (20 tuổi, trú ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) làm quen, chuyện trò với một người đàn ông, tự giới thiệu có tài xem tướng số. Sau này, danh tính anh ta được xác nhận là Bùi Đăng Linh.

Sau vài lần tâm sự, cảm mến cách nói chuyện nên chị Mai đã chia sẻ với Linh một số thông tin cá nhân. Lập tức, hắn ta tuyên bố: “Đường công danh, sự nghiệp của em không vấn đề gì. Nhưng tình duyên thì trắc trở. Em đang bị 'vong' nam giới theo, muốn bình yên sẽ phải cắt tiền duyên”. Hốt hoảng, chị Mai rối rít nhờ Linh hướng dẫn cách cắt duyên.

Theo yêu cầu của hắn, chị Mai gửi cho anh ta thông tin tên tuổi, năm sinh, quê quán và ảnh của bạn trai hiện tại. Linh lại phán: “Người này không hợp với em rồi, bị 'vong' theo là phải”.

Đúng vào lúc tâm trí đang dao động nhất, chị Mai được Linh gửi cho bức hình và một số thông tin về một thanh niên. Anh ta quả quyết đó sẽ giúp được chị Mai thoát khỏi tình trạng hiện tại bởi là người hợp cung số với chị. Linh cho biết, để cắt được tiền duyên, chị Mai sẽ phải quan hệ tình dục với người này. Thực tế, vì chưa từng gặp nhau ngoài đời nên Linh đã lấy ảnh của mình ra để lừa nạn nhân.

Bối rối, lo sợ vì những lời hù dọa, chị Mai tặc lưỡi, giấu bạn trai và người nhà để chấp nhận nghe theo. Lễ cắt tiền duyên sau đó diễn ra tại nhà chị Mai. Đinh ninh vận hạn đã được hóa giải, chị Mai tự nguyện cho Linh quan hệ tình dục rồi đưa cho hắn số tiền 500.000 đồng và sợi dây chuyền vàng.

Một thời gian sau đó, Linh liên lạc lại, nói tiền duyên của chị Mai vẫn chưa… cắt hết. Theo hướng dẫn, chị Mai sẽ tiếp tục phải cho Linh quan hệ tình dục, hoặc phải biểu diễn sexy qua mạng internet, hoặc phải nộp số tiền 20 triệu đồng.

Chị Mai đưa trước 1,5 triệu đồng nhưng bị hắn liên tục thúc ép. Ngày 25/11, chị kể lại sự việc với người nhà và tới cơ quan công an trình báo. Khẩn trương điều tra, cơ quan công an đã nhanh chóng xác định nghi can và bắt khẩn cấp Bùi Đăng Linh. Linh là sinh viên năm cuối, chuyên ngành công nghệ thông tin một trường đại học ở Hà Nội. Hiện sự việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Theo An Ninh Thủ Đô