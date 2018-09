Thiếu nữ đồng tính bị bạn trên mạng tống tiền bằng ảnh nóng

Trót thú nhận mình là người đồng tính, Vy bị Quang khống chế, ép buộc gửi ảnh nóng và tống tiền, nếu không sẽ tiết lộ giới tính thật.

Chiều 22/10, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết đã tạm giữ Phạm Hữu Quang (21 tuổi, ngụ Ninh Thuận) để điều tra, làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, đầu tháng 10, Quang lên Facebook làm quen và kết bạn với chị Vy (18 tuổi, ngụ Gia Lai). Qua cuộc nói chuyện, Quang tự giới thiệu và nhận mình là người đồng tính. Thấy vậy, chị Vy cho biết mình cũng là người đồng tính nữ.

Sau đó, Quang đe dọa sẽ đưa hình ảnh và tin nhắn của chị lên mạng và tiết lộ giới tính thật của nạn nhân. Sợ hãi, nạn nhân phải làm theo yêu cầu của Quang là tiếp tục gửi "ảnh nóng” cho hắn. Quang dùng ảnh khỏa thân của chị Vy để khống chế và yêu cầu phải đưa số tiền 500.000 đồng nếu không sẽ tung lên mạng.

Lúc này, một người thân của chị nạn nhân biết được sự việc đã trình báo cơ quan công an. Khi chị Vy mang tiền đến một tiệm Internet trên địa bàn phường An Bình (thị xã Dĩ An) để giao cho Quang thì công an ập vào bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Quang khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo Pháp Luật TP HCM

* Tên nạn nhân đã được thay đổi