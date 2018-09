Thiếu nữ để lại lời nhắn ở Facebook rồi nhảy sông tự tử

Tìm đến cầu Non Nước, cô gái để lại xe máy và tư trang rồi gieo mình xuống dòng nước xiết. Một chàng trai vội vã lao theo song nỗ lực cứu bất thành.

Suốt chiều 25/4, người thân và lực lượng cứu hộ quần thảo trên tuyến sông Vân đoạn qua TP Ninh Bình trong nỗ lực tìm kiếm cô gái ngoài 20 tuổi, quê ở huyện Nho Quan, Ninh Bình. Thiếu nữ mất tích sau khi gieo mình xuống dòng nước xiết.

Cầu Non Nước, nơi thiếu nữ quyên sinh. Ảnh: Phương Vy.

Theo nhân chứng, sáng cùng ngày, người dân sống gần cầu Non Nước (TP Ninh Bình) nhìn thấy một cô gái đi bộ đến giữa cầu, sau khi bỏ lại túi xách và đôi giày, cô gái trèo qua lan can với ý định gieo mình xuống sông tự vẫn. Vài người vội chạy đến can ngăn nhưng bất thành.

Khi thiếu nữ lao xuống dòng nước, lập tức một nam thanh niên đã nhảy theo nhằm tiếp cận, cứu vớt nhưng do lòng sông khá sâu và dòng nước chảy xiết nên anh này đành bơi vào bờ trước khi kiệt sức.

Bạn bè cho hay, nguyên nhân cô gái nhảy cầu tự vẫn có thể do gặp khúc mắc trong chuyện tình cảm. Trước khi xảy ra sự việc, cô gái đã chia sẻ dòng trạng thái trên trang Facebook cá nhân với nội dung: "Anh… thân mến, hết rồi đấy, chuyện gì quên được hãy mau quên đi... Em đi đây".

Vụ việc thu hút rất đông người dân hiếu kì. Ảnh: Phương Vy.

Trước khi quyên sinh nạn nhân còn để lại một tờ giấy ghi số điện thoại của người mẹ. Tối cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân và bàn giao cho gia đình đưa về quê mai táng.

Phương Vy