Thiếu nữ chết đuối khi đang hôn bạn trai trong ôtô

Lúc cố rướn người để hôn bạn gái, chàng trai bị mất lái. Chiếc xe lao thẳng xuống sông, khiến cô gái trẻ tử vong.

Katie Bagwell được nhận xét là xinh đẹp, có tài. Sự ra đi của cô khiến nhiều người không khỏi thương xót. Ảnh: Facebook

Tai nạn xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng, khi cô gái 19 tuổi Katie Bagwell và một người khác được bạn trai cũ Craig Chant chở về nhà từ một quán rượu. Khi đang điều khiển xe, Chant đã cố nhoài sang để hôn bạn gái, khiến chiếc Fiat Punto bị mất lái và lao thẳng xuống sông Parret ở Somerset, Anh.

Chant, 21 tuổi, và người còn lại đã thoát ra khỏi chiếc xe sau khi nó lao xuống nước, nhưng Katie, một nữ sinh đang theo học ngành thiết kế đồ họa, bị kẹt lại bên trong và tử vong.

Tại phiên tòa xét xử hôm qua, Chant đã thừa nhận chính anh gây ra cái chết cho bạn gái tháng 10/2014 vì tội lái xe cẩu thả trong tình trạng có hơi men. Anh ta đổ lỗi vụ tai nạn xảy ra là do "một phút thiếu chú ý". Chant bị kết án 21 tháng tù giam và không được phép lái xe trong 4 năm.

Sau cái chết của cô gái trẻ, một website tưởng nhớ Katie có tên "In Loving Memory of" do dì của Katie lập ra miêu tả cô gái này rất "tài năng và tốt bụng".

Laurie MacBean viết: "Đây đúng là một điều tồi tệ. Cô ấy rất ngọt ngào, xinh đẹp, có tài và tốt nữa. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên cô ấy".

Theo Mirror, 3 tuần trước vụ tai nạn, Katie đang bắt đầu thực tập tại công ty xuất bản Honey Tree ở Somerset. Sebastian Galbraith-Helps, giám đốc công ty này, nhận xét Katie rất "xinh đẹp" và "tuyệt vời".

Hướng Dương