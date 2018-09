Thiếu nữ bị chích điện, đưa vào khách sạn cưỡng hiếp

Sau khi bị chích điện và đánh tới ngất xỉu, My tỉnh dậy trong khách sạn và phát hiện bị Cừ hãm hiếp nhiều lần.

Công an Tiền Giang đang tiếp tục truy bắt Nguyễn Văn Cừ (sinh năm 1989, ở ấp Mỹ Phú, xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy) để điều tra vì hành vi hiếp dâm.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 17h ngày 18/4, My (sinh năm 2000, ở xã Nhị Quí, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang) đến nhà bạn là Nguyễn Thị Nhi (sinh năm 1999, ở ấp Phú An, xã Phú Quí, thị xã Cai Lậy) dự tiệc. Tại đây, My gặp Nguyễn Văn Cừ (bạn mới quen của My qua mạng). Hắn điện thoại gọi My ra đường huyện lộ 54, thuộc ấp Quý Trinh, xã Nhị Quí, thị xã Cai Lậy để nói chuyện và dọa nếu không ra sẽ đốt nhà cô gái.

Khi thấy My xuất hiện, Cừ yêu cầu thiếu nữ lên xe một thanh niên khác nhưng cô không đồng ý. Hai bên giằng co, Cừ đã đánh vào mặt và người, đồng thời sử dụng đèn pin một đầu có điện, chích nhiều lần vào người My.

Sau đó, Cừ ép cô gái lên xe đưa đi. Trên đường, nhiều lần My giẫy giụa kêu cứu thì bị tên này chích điện và đánh tới ngất xỉu. Sau khi tỉnh dậy, My phát hiện mình nằm trong khách sạn, trên người không mặc quần áo. Cừ cũng trong tình trạng không mặc quần áo đi từ nhà tắm ra và doạ sẽ giết nếu My kêu cứu. Không những thế, Cừ còn khống chế và thực hiện hành vi giao cấu với thiếu nữ 2 lần.

Đến khoảng 3h sáng ngày 19/4 lợi dụng lúc Cừ ngủ say, My mở cửa phòng, trèo qua cửa chính khách sạn rồi đi bộ về nhà, sau đó trình báo sự việc với cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Cai Lậy đã khẩn trương thực hiện các biện pháp điều tra, xác minh, đồng thời mời Đoàn Hải Đăng (sinh năm 1997, ở ấp Hữu Bình, xã Hữu Đạo, huyện Châu Thành, Tiền Giang là người điều khiển xe chở My và Cừ) đến làm việc.

Tại cơ quan công an, Đăng khai nhận là bạn của Cừ, có chở hai người đến 2 khách sạn nhưng chủ không cho thuê. nên đã đi về quán cà phê thuộc xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy. Sau đó, Đăng bỏ đi và không biết việc Cừ đã thực hiện hành vi nói trên.

Hiện tại, Cừ đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan Công an đã thu giữ tang vật gồm: một đèn pin roi điện; một điện thoại di động.

Theo An Ninh Thủ Đô

* Tên nạn nhân đã được thay đổi